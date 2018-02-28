Коммунисты, западники и патриоты в оценке советского прошлого
11:04. 28 февраля 2018 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Коммунисты, западники и патриоты в оценке советского прошлого
Годовщины революций и начальных страниц советской истории становятся поводами для возобновления споров об отношении к недавнему прошлому. Что в нем важнее, достижения или потери, и какие именно из них заслуживают внимания? В зависимости от ответов на эти вопросы можно выделить несколько различных подходов:
Советский период как продолжение традиций российского варварства
Этот подход так или иначе близок тем, кого в девятнадцатом веке называли западниками, равно как и большей части обществоведов на самом Западе. Россия в рамках этого подхода мыслится как заведомо отсталая страна. Ее отсталость, помимо прочего, всегда проявлялась в деспотизме власти и раболепии народа. Поэтому через всю русскую историю красной нитью проходит унижение личности, безынициативность и тупая покорность. Естественно, что в таком состоянии народ не способен ни на какое самостоятельное творчество. Если у него и могут быть какие-то культурные или технические достижения, то исключительно за счет копирования западных образцов. Причем, само копирование происходит не по зову сердца и не из любопытства, а по указке сверху. Государству приходится шевелиться по части культуры и образования, чтобы сколько-нибудь цивилизованно выглядеть в глазах соседей и быть в состоянии вести успешные войны. «Вековое рабство», «тюрьма народов» – типичные обозначения нашей страны в рамках такого подхода.
Появление образованного слоя людей в поздне-имперский период давало надежду на то, что в России будут проведены реформы, которые выведут ее из ее жалкого состояния и сделают сколько-нибудь похожей на «культурные государства Европы». Однако после революции очень скоро стало ясно, что Россия возвращается в типичное для нее несвободное состояние. В советский период ничего качественно не изменилось сравнительно с предыдущими периодами. Если о чем-то и можно сожалеть в связи с революциями и советской властью, то только о том, что усвоение нами западных ценностей было отодвинуто в неопределенное будущее. Причины нашей вековой отсталости и несвободы мыслители этого направления нередко склонны видеть в том, что народ у нас «не тот». Поэтому преобразование нашей страны, если и возможно, то только в течение очень длительного процесса переформатирования нашего менталитета.
Советский период как время, когда Россия впервые в своей истории оказалась в авангарде цивилизации
Данный подход отличает мышление тех, кому дорога не столько Россия, сколько коммунистическая идеология. Собственно, таковы были большевики, пришедшие к власти в октябре 1917 г. и планировавшие революции в других странах, и такова была генеральная линия их политики, ориентированной на «мировую революцию».
С этой точки зрения, Россия сама по себе не представляет особой ценности и сыграла ключевую роль в утверждении коммунизма, просто потому что оказалась в нужное время и в нужном месте. До революций Россия была отсталой аграрной страной, едва начавшей развиваться как капиталистическая экономика. Основные классы капитализма, собственники средств производства и пролетариат, были малочисленны и лишены политической власти. Поэтому России предстояло пройти этап буржуазной революции, прежде чем в ней начнут складываться социально-экономические предпосылки для революции пролетарской.
Однако хотя в России и отсутствовали такие предпосылки, революции способствовали особые политические условия – война и развитое революционное движение. И этот фактор оказался важнее капиталистических отношений, медленно вызревающих эволюционным путем. В силу указанных политических причин Россия пережила буржуазную революцию, едва начав развиваться капиталистически, а сама власть капитала у нас продержалась лишь немногим более полугода, уступив место диктатуре пролетариата.
Под водительством партии Россия смогла сделать мощный скачок в развитии, достигнув успеха во всех сферах жизни. Некогда аграрная страна превратилась в одну из ведущих индустриальных экономик; территория империи не только сохранилась в основной своей части, но и существенно расширилась, если учитывать страны социалистического блока; образование и культура, ранее бывшие привилегией элиты, стали массовыми. Таким образом, советская Россия и Россия «старорежимная» суть две принципиально разные страны, и такое преображение целиком следует записать на счет марксизма-ленинизма, указавшего правильную дорогу. Все дело в правильном учении, а не в каких-то особенностях России. Если бы другие страны встали на этот путь, они бы преуспели не меньше.
Почему же советский режим пал? Это связано с тем, что социалистическое строительство не было доведено до конца и коммунистическое общество так и не было построено. Одновременно с этим наши недруги не оставляли попыток нам помешать в нашем развитии, а при возможности и свести на нет все наши завоевания. Сыграл роль и человеческий фактор, связанный со старением руководящих кадров и проникновением в их среду враждебных элементов. Все это привело к крушению советской власти и демонтажу плановой экономики в России и прочих странах социалистического блока. Однако не все потеряно. Капитализм в силу самой своей природы, описанной Марксом, обречен, и ему на смену рано или поздно должно прийти более справедливое коммунистическое общество.
Советская власть как могильщик «России, которую мы потеряли»
Среди тех, кто более благосклонен к нашей стране, можно выделить тех, кто сожалеет о поражении Белой армии в Гражданской войне. Таковых особенно много в среде потомков русской эмиграции. В нашей стране эту позицию нередко выражает прот. Георгий Митрофанов. Патриоты этого направления полагают, что советская власть была единственной причиной, которая помешала России продолжить свое успешное развитие. Если бы белые одержали победу или советская власть пала по какой-то другой причине, Россия быстро бы вернулась на тот путь развития, по которому она шла до войны и революций. И учебники новейшей истории повествовали бы не о войнах, коллективизации и репрессиях, а о том, как Россия, спокойно развиваясь, вышла на один уровень с передовыми странами, оставаясь при этом с ними в дружеских отношениях.
Нетрудно увидеть, что этот подход еще более непримирим к советской власти, чем подход западнический. Если последний предполагает, что «горбатого могила исправит», то патриотический подход белого направления видит в русских человеческое достоинство, которое у них отняли большевики.
Советский период как продолжение исконно русских традиций
Те патриоты, которым хотелось бы записать на наш счет и советские достижения, оказываются довольно близки к первому подходу. Но если первый подход предполагает, что мы всегда были «такими» со знаком минус, то этот подход предполагает то же самое, только со знаком плюс.
Наш народ свободно определял свою судьбу, а царская власть была в меру строгой в видах пользы и безопасности народа. Мы героически отстаивали свое жизненное пространство от агрессивных соседей с востока и запада. У нас всегда было свое самобытное мировоззрение, которое в имперский период раскрылось особенно ярко. Русская культура, несмотря на начальный период заимствования западных образцов, была именно нашей культурой. Ее основой является Православие, которое мы сохранили, защитили и распространили в мире.
Революции у нас произошли отчасти благодаря проискам наших недругов с Запада, отчасти из-за чрезмерного увлечения нашей интеллигенции чуждыми нам западными идеями. Это вкупе с войной и рядом других обстоятельств вызвало смуту, подобную многим другим, которые случались в нашей истории. Но, как и в прежние времена, смута закончилась, власть укрепилась и жизнь постепенно вернулась в обычное для нас русло. Подобно нашим предкам, мы воевали, трудились и творили, и все это было от души. Поэтому в советское время мы смогли пополнить список наших исторических достижений в политике, экономике и культуре.
Если в первые десятилетия после революции мы прошли период яростного отрицания своего прошлого, включая религию, это было временным явлением, типичным для революций. Когда новая Россия прошла этап взросления, она перестала бороться со своим прошлым, постепенно вернув себе старые атрибуты русской культуры, а со временем и Православие как доминирующую религию.
Советский период как сохранение России для будущего
Данный подход представляет собой попытку усидеть на двух стульях. Революции и советской власти приписывается антирусский характер, но вместе с тем признается, что, если бы не было этой власти, могло бы не быть никакой, а без власти любая страна рано или поздно распадается. Враждующие между собой удельные княжества, их вовлечение в орбиту влияния соседних государств, расхищение наших природных и созданных человеком богатств, угнетение русских на своей территории – вот естественные последствия утраты государственности, которые мы могли бы наблюдать сейчас, если бы большевики не захватили власть.
Другие политические силы, которые были в России после Февральской революции, не обладали нужными качествами для удержания власти. В частности, если бы белые одержали победу в Гражданской войне, они бы погрязли в раздорах между собой, из-за чего страна распалась бы на части, возглавляемые разными генералами. Поскольку у них не было привлекательной для народа и национальных меньшинств политической программы, их власть на местах не была бы крепкой. Пытаясь удержаться на верху и ведя борьбу друг с другом, они бы обращались за помощью к другим государствам, в результате чего соответствующие территории вошли бы в их орбиту влияния.
Почему всего этого не произошло с большевиками? В отличие от своих оппонентов, большевики выдвигали эффектные лозунги. И хотя эти лозунги были демагогическими, они обеспечивали поддержку, необходимую для удержания власти. Дальше в зависимости от ситуации политическая программа менялась и частично выполнялась, насколько было необходимо для поддержания лояльности в широких слоях населения. Не менее важно и то, что они более своих оппонентов были готовы прибегать к крутым мерам для устранения или устрашения несогласных. Благодаря этим свойствам большевики смогли не только захватить, но и удержать власть.
Их учение и программа могут быть названы антирусскими, поскольку до революций они действовали по принципу «чем хуже, тем лучше», а после революций нещадно искореняли все, что веками олицетворяло Россию и ее культуру. Тем не менее, эта антирусская власть, может быть, против своей воли, принесла благо России, потому что самое худшее, что могло с ней случиться, – это распад государства. Большевики убивали русских людей, разрушали памятники русской культуры, гнали русскую церковь, но они сохранили для русских государство. И, в конечном счете, эта их заслуга перед нашим народом с лихвой покрыла ущерб, который они ему нанесли. Самые тяжелые последствия большевистского правления народу пришлось нести лишь ограниченное время, а сохраненное большевиками государство существует и по сей день. И, в конечном счете, мы в выигрыше, поскольку можем пользоваться свободой и безопасностью, которые обеспечивает нам государственный суверенитет, не неся при этом тех издержек, которые приходилось нести в первые десятилетия советской власти.
Указанные подходы могут образовывать союзы или быть непримиримы друг к другу в зависимости от обсуждаемого вопроса.
Например, как относиться к России на протяжении большей части ее истории? В этом вопросе представители западнического и коммунистического подходов оказываются довольно близки, не высоко оценивая наши исторические достижения, особенно если их сравнивать с достижениями Запада. С обеих точек зрения, мы отставали в развитии, только в одном случае речь идет о развитии рыночной экономики и демократии как условий высокого качества жизни, а в другом – о развитии капитализма как формации, предшествующей коммунизму. Если же мы говорим об основанном на капитализме западном обществе, указанные подходы в корне различаются, где один в нем видят «конец истории», а другой – систему эксплуатации человека человеком.
Еще один важный вопрос – сохраняется ли преемственность у современной России по отношению к России дореволюционной? Для западнического и коммунистического подходов это неважно, поскольку они сфокусированы на прогрессе в глобальном масштабе. Если же предметом заботы является отдельно взятая Россия, этот вопрос становится главным. И для одних в этой перспективе наша страна безнадежно испорчена советской властью, так что все, что могло бы быть дорого русскому патриоту, осталось в прошлом. Для других же сегодняшняя Россия есть продолжение России вчерашней и позавчерашней, поэтому то, чем можно гордиться в нашем прошлом, можно ассоциировать и с нашим настоящим. В зависимости от этих оценок патриот может поддерживать западника или коммуниста. Тот, кто сегодняшнюю Россию рассматривает как варварское общество, построенное на теле исторической России советской властью, вряд ли сильно разойдется с западником в оценке современности. Наоборот, если Россию сегодняшнего дня патриот воспринимает как наследницу всех своих предшествующих периодов, включая советский и досоветский, то он будет дорожить и тем, что ей досталось от советского прошлого.
Часто люди спорят о второстепенных вещах, не доходя до корня разногласий. И простое понимание того, что люди расходятся в исходных посылках, может сэкономить спорщикам время. Осознавая принципиальные различия, стороны уже могут сконцентрироваться на дискуссии о том, «чья вера лучше», либо же прекратить спор, признав, что «каждый слышит, как он дышит».
https://asskorobogatov.livejournal.com/26639.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com