Как развлекались царственные особы в свободное время?

Школьный курс истории подробно рассказывает нам о деяниях русских правителей. Мы знаем, что Иван Грозный создал опричнину, Пётр Великий — заложил Санкт-Петербург, Александр II отменил крепостное право. Но какими были самодержцы в обычной жизни, учителя, как правило, практически ничего не рассказывают. А ведь это очень интересно — узнать характер этих великих людей чуть лучше.

Несколько штрихов к портрету правителей может добавить их хобби: то, чем предпочитали заниматься цари в редкие минуты досуга. А увлечения у монархов были самыми разными, порой весьма необычными.

Иван IV Грозный. Этот монарх, который известен своим жёстким обращением с подданными, предпочитал, что совершенно естественно, проводить время на охоте. Однако охота была не самым любимым времяпрепровождением царя — Иван Грозный часто играл в шахматы. Говорят, что даже перед смертью самодержец был увлечён игрой и никак не мог поставить царя на доску — тот всё время падал.

А. Литовченко. Иван Грозный показывает свои драгоценности английскому послу Горсею

Известно, что царь был очень набожным, что, впрочем, не мешало ему увлекаться астрологией. При дворе находился личный звездочёт монарха, который не только составлял гороскопы, но и учил премудростям науки самого Ивана Грозного. Правда, спустя некоторое время астролога казнили, как считают историки — за дворцовые интриги.

Петр I. Царь-реформатор был весьма разносторонней личностью и увлекался многими вещами. К примеру, в детстве будущий монарх, живя с матерью в опале, обожал играть в деревянных солдатиков и оружие. Благодаря этому хобби немного позднее, будучи юношей, Петр стал досконально изучать военную науку.

Когда Петр Алексеевич пришел к власти, число его хобби увеличилось, причем некоторые из них стали очень неожиданными. К примеру царь любил иногда поработать стоматологом, выдёргивая зубы подданным, учился рисовать, изготавливать бумагу, делал часы, присутствовал на занятиях в анатомическом театре. Говорят, Петр I даже изобрёл коньки почти в том виде, в котором они дошли до нас.

С. Хлебовский. Ассамблея при Петре I

Лишь одно дело никак не удавалось монарху, а именно — плетение лаптей. По преданиям, царь так и не постиг эту науку, воскликнув: «Лапотное ремесло самое мудрёное!»

Елизавета Петровна , в отличие от отца, таких сложных хобби не имела, увлекаясь лишь нарядами и балами. В гардеробе царицы было не менее 15000 роскошных платьев, что значительно ударило по казне страны. Еще одним увлечением весёлой императрицы было устройство балов-маскарадов с переодеваниями.

Екатерина II . Эта одарённая правительница в молодости очень любила читать, а затем стала и сама писать сочинения на философские и исторические темы. Она вела дневник, публиковала пьесы, составляла своды законов и описывала принципы государственного устройства.

Ещё одним хобби царицы, за которое и сейчас благодарны её потомки, было коллекционирование предметов искусства. Именно Екатерина основала Эрмитаж и свозила туда разнообразные ценности.

Были у монархини и хобби "для души" - шитье и вышивание. Ну и конечно, нельзя не отметить тот факт, что всю жизнь царица "увлекалась" красивыми мужчинами.

Николай I . Этот монарх прекрасно рисовал, причем изображением людей и животных он начал увлекаться ещё в детстве. Его учили лучшие живописцы тех времен и наследник делал успехи в живописи, а особенно графике. Кроме того, принц любил, как и все мальчишки, игру в солдатики.

В более зрелом возрасте эти два увлечения (изобразительное искусство и военное дело) вылились в моделирование военной формы. Да-да — царь занимался этим лично, тщательно вырисовывая мельчайшие детали кителей и брюк.

К. Пиратский. Николай I и цесаревич Александр Николаевич среди офицеров лейб-гвардии Конного полка

Кроме того, Николай продолжил дело Екатерины, скупая по всей Европе предметы искусств. А для того, чтобы все желающие могли ими наслаждаться, велел выстроить новый Эрмитаж.

Александр III. Этот монарх, получивший в народе прозвище Миротворец, увлекался исконно русскими хобби — охотой и особенно рыбалкой. Каждую свободную минуту он предавался любимому делу. Говорят, он даже несколько раз отсылал иностранных послов и других высокопоставленных лиц, не желая прерывать увлекательное занятие.

Как видим, и царям не чуждо ничто человеческое.

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https://zen.yandex.ru/media/obistorii/neojidannye-hobbi-russkih-pravitelei--kak-razvlekalis-monarhi-v-svobodnoe-vremia-5a8979009e29a2939f161dd2