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Как поддерживать в себе баланс – 2

11:50. 28 февраля 2018 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:
Альфа-состояние – это состояние внутреннего равновесия, расслабленности. 


Пребывая в нем, Вы не испытываете стресс и напряжение, не думаете о проблемах и заботах. Ваши тело и ум спокойны, Вы осознанны, Вас ничего не отвлекает. 


В такие моменты Вы способны мыслить ясно, креативно, генерировать новые идеи. Это состояние свойственно детям - интересующимся, активным, жизнерадостным.

Быть таковым стремится каждый, вне зависимости от возраста и социального статуса. 

Но беда нашего времени заключается в том, что практически все мы забыли как это – чувствовать себя расслабленно, спокойно и уверенно. 

Нам редко предоставляется возможность выехать за город или посидеть в тишине. 

Наши дети проводят свой досуг перед компьютером и телевизором. Мы почти не дышим свежим воздухом, не двигаемся, не ощущаем вкуса жизни. 

Дела, работа, семья - в голове постоянно крутится масса мыслей. В итоге мы забываем про самого главного человека в своей жизни - про себя. Мы теряем покой, здоровье, радость, которые так нам необходимы.

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Основные ритмы мозга

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Сегодня выделяют 4 основных вида электроколебаний человеческого мозга.

Им свойственен свой частотный диапазон и состояние сознания.

- Альфа-ритм появляется во время отдыха в состоянии бодрствования.


- Бета-ритм — обычный при бодрствовании.


- Дельта-ритм возникает в состоянии глубокого сна.


- Тета-ритм характерен для неглубокого сна либо глубокой медитации.

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Безопасные способы вхождения в альфа-состояние:

Классическая медитация – в основе своей требует некоторой практики и времени. Но, тем кто практикует медитации регулярно, достаточно для тренировок нескольких минут в день, чтобы научиться расслабляться и входить в Альфа-состояние.

Йога – так же способствует полному погружению в состояние релакса всего организма и повышению альфа-ритма. Правильные и регулярные занятия помогут осознанно контролировать альфа-ритм.

Техника глубокого дыхания – метод насыщения клеток мозга и организма кислородом. Применив эту технику в повседневной жизни, вы поможете мозгу автоматически настраиваться на формирование альфа-ритма.

Визуализация. Стоит нам закрыть глаза, расслабиться и начать мечтать, рисуя образы, как мозг начинает активно вырабатывать альфа-волны. Закройте глаза на несколько минут, и представьте солнечный пейзаж, или морскую гладь прибоя. Это будут - идеальные условия, чтобы вызвать альфа-состояние.

Горячая ванна, релакс. Что может быть лучше для снятия усталости, чем полежать после тяжелого рабочего дня в горячей ванне с арома маслами? Именно вырабатываемые при этом альфа-волны помогают расслабиться мышцам тела.

Спокойный отдых у реки или костра на природе. Шелест листвы, журчание воды, треск костра, звуки дождя – все это вызывает альфа-состояние.

Отдых на солнце. Многие предпочитают загорать под ласкающим солнцем на теплом побережье, ощущая, как нежные лучи солна окутывают тело, расслабляя его. Это ощущение глубокой релаксации возникает благодаря увеличению количества альфа-волн.

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Институтом совершенствования сознания запущена интернет-радиостанция «Brainwave Radio», специализирующуяся на нейроакустических программах для развития и гармонизации сознания, снятия стресса, создания приятной расслабляющей обстановки в доме или офисе.

В современном мире существует десятки или даже сотни тысяч музыкальных радиостанций, которые в основном передают современную музыку.

Есть радиостанции, специализирующиеся на классической музыке, джазе, кантри, поп-музыке, а вот радиостанций, где передавались бы нейроакустические медитативные программы в мире до настоящего момента не существовало.

Мы решили исправить такое положение вещей и запустили первую, не имеющую аналогов интернет-радиостанцию, специализирующуюся на нейроакустических программах для развития и гармонизации сознания, снятия стресса, создания приятной расслабляющей обстановки в доме или офисе.

В настоящее время радиостанция начала свое вещание и любой желающий из любой точки мира может подключиться к ней со своего компьютера, планшета или смартфона.

 

Факт: у 99% людей наблюдается недостаток альфа-ритмов, что приводит к повышенной утомляемости, раздражительности, агрессивности. Вот именно в этом вы видим свою задачу: обеспечить доступ к механизму снятия стресса, основанном на стимуляции альфа-активности.

 

Какие программы используются и как их прослушивать?

Для полной безопасности наших слушателей в вещании используются только нейроакустические программы, содержащие расслабляющие альфа-ритмы.

Сила воздействия сознательно уменьшена с тем, чтобы не вводить никаких ограничений ни по возрасту, ни по времени прослушивания.

Программы рассчитаны таким образом, чтобы их можно было прослушивать как через наушники, так и через аудиосистему.

Таким образом интернет-радио можно прослушивать и как обычную радиостанцию дома или на работе. Она позволит создать уникальный расслабляющий фон и, если вы, например, владелец кафе, спа-салона, парикмахерской, магазина или любого другого заведения вы можете использовать Brainwave Radio для создания приятной, расслабляющей атмосферы.

Ваши посетители, конечно же, это оценят, ваше заведение будет ассоциироваться у них со спокойствием и комфортом.

Организуйте у себя пространство, свободное от разрушающей сознание попсы, и это не останется незамеченным!

 

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Метки: Как поддерживать в себе баланс - 2
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