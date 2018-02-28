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Флаг, гимн и честь страны уходят на второй план?
16:30. 28 февраля 2018 Просмотров - 243 3 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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не представляю китайцев в такой роли,тех же северокорейцев.А наши ради папы приехали,мечта детства.Пякин сообщает,что Жуков ,несмотря на запрет ,прилетал на закрытие ,т.к. до последних минут стоял вопрос ,что разрешат пронести флаг России и отменили….Позор ,иначе не скажешь,надо или или поступить-или пусть их Виннер с Усмановым кормит,готовит и тогда мы спокойно будем смотреть,но пусть за наш счет не плюют на то ,что нам дорого.Путин покрутится ,вроде должен встретится с олимпийцами и не может не понимать общий настрой,может и к лучшему ,что нас продолжат не пускать к деньгам ,славе-посмотрим ,как долго готовы все гнуться-это уже после выборов будет
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Мне очень не понятна реакция самих жителей России, такая эйфория читается на просторах РуНета, центральные СМИ устраивают все возможные ток шоу, репортажи с аэропорта, все так рады. А чему собственно говоря радоваться? То, что спортсмены поехали не смотря на негативную реакцию россиян, а по ТВ показывали трансляцию игр. Получается спортсмены противопоставили себя российскому обществу, а зачем им слушать каких то людей, они же готовились, занимались, да занимались и готовились только есть вещи гораздо более важные, чем собственное участие в Олимпиаде. И если спортсмены таких элементарных вещей не знают, то мне их просто жаль. А Запад добился всё таки своего, выросло поколение беспринципных себялюбивых людей и это очень прискорбно…