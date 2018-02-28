Давайте накануне выборов Президента России обсудим тему: “во всём плохом виноваты все евреи или только их главари?”

"Я так и предполагал, что во всем плохом виноваты евреи! У меня остался лишь один вопрос: все евреи виноваты или только их главари?" — спросил меня читатель Денис после ознакомления с моей статьёй "Ладно, допустим, ариев не было, но куда делись античные римляне?! Стали итальянцами?!"

Я ответил: ну конечно, не все евреи виноваты! У каждого человека есть право выбора, по какому пути ему идти, то ли в общей колонне, как лидеры того требуют, то ли идти по индивидуальному пути, который душа подсказывает! Именно поэтому в той же иудейской Торе есть притча "о еврейских праведниках".

Денис написал: "согласен, что у каждого человека есть право выбора. Но почему-то именно евреев многие винят в их "неверном выборе", который якобы есть причина всех бед в этом мире..."

Я подумал и решил: а давайте-ка накануне новых выборов Президента России обсудим это публично!

Лет этак 80 назад Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс, два известных исторических персонажа, публично, на весь мир кричали, что "всему виной евреи! Всему виной евреи!" Потом эти два нациста развязали Вторую мировую войну, в которой погибло НЕЕВРЕЕВ (!) более 50 миллионов и около 100 миллионов стали калеками. А недавно выяснилось (причём ЭТА НОВОСТЬ пришла к нам из Европы), что Адольф Гитлер сам был носителем еврейской крови! Вот так вот! А между прочим, по физиономии его напарника Йозефа Геббельса было сразу видно, что он той же "козырной масти"!

Таким образом, налицо просто невероятная форма доказательства формулы "во всём плохом виноваты евреи!". Это ж надо было так по-дьявольски всё обтяпать и провернуть, что под крики "всему виной евреи!" было уничтожено свыше 50 миллионов неевреев!

Сегодня уже из Израиля раздается подобный клич: "все страдания этого мира только из-за евреев!". Прямо из израильской телестудии ITON-TV это говорит иудей-каббалист Михаил Лайтман. Его выступление на камеру можно посмотреть ЗДЕСЬ.

А по поводу того, что большинство евреев исполняет команды своих вождей беспрекословно и в их политических мероприятиях и аферах участвует чуть ли не строем, я хочу привести пару наглядных примеров, которые произошли аккурат накануне предыдущих выборов Президента России, в 2012 году.

Помните еврейскую женскую банд-группу "Пусси райт" ("Pussy riot")?

Ну это те самые девицы, которые устроили 21 февраля 2012 года шабаш в Храме Христа-Спасителя!

Причём было изначально понятно, что они не сами догадались об этой подлости, а получили такой политический заказ. На этот видео, снятом Дмитрием Зыковым, бесовское действо происходило на фоне хаотичного шума и криков служителей Храма. А когда эту криминальную новость демонстрировали в видеозаписи на всю Российскую Федерацию, в ней уже имелось звуковое сопровождение. Некий женский хор пел песенку со словами "Богородица, Путина прогони..."

Слова этой песенки, озвученной всеми новостными центральными телеканалами России, как раз и были доказательством, что еврейская женская банд-группа "Пусси райт" ("Pussy riot") не просто так дебоширила в Храме Христа-Спасителя, а исполняла политический заказ.

А вы помните, что было дальше?

Когда троих жидовок из банд-группы ""Пусси райт" ("Pussy riot") арестовали, осудили и посадили на 2 года каждую (четвёртая участница подалась в бега), во всём мире под дирижёрством евреев прошли акции против Путина, но в защиту "узниц совести"!

Это было в Берлине! Это было в Берлине!

Понятно, что некие кукловоды усилиями еврейской международной организованной преступной группировки старались прокатить Путина с выборами, ну очень они не хотели, чтобы Владимир Владимирович в очередной раз стал Президентом России!

А что же наши российские евреи, составляющие основу российской элиты, как они отреагировали на происходящее?

Кого они поддержали, Путина или еврейскую женскую банд-группу "Пусси райт" ("Pussy riot"), что переводится на русский язык как "Бешенные вагины"?!

Разумеется, они поддержали тех, кто им был ближе по крови! И вылилась эта поддержка в написание и подписание письма, опубликованного на сайте радиостанции "Эхо Москвы": "ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ОСВОБОДИТЬ PUSSY RIOT!".

Список подписантов прилагается ниже. Можете сверить его с опубликованным здесь: http://www.echo.msk.ru/doc/903154-echo.html

1. Олег Басилашвили, актер

2. Чулпан Хаматова, актриса

3. Эльдар Рязанов, режиссер

4. Евгений Миронов, актер

5. Лия Ахеджакова, актриса

6. Михаил Жванецкий, писатель

7. Сергей Юрский, актер

8. Наталья Тенякова, актриса

9. Игорь Кваша, актер

10. Алексей Герман, режиссер

11. Светлана Кармалита, сценарист

12. Алексей Герман-младший, режиссер

13. Роман Виктюк, режиссер

14. Марк Захаров, режиссер

15. Андрей Кончаловский, режиссер, продюсер

16. Андрей Макаревич, музыкант

17. Павел Чухрай, режиссер

18. Александр Прошкин, режиссер

19. Андрей Прошкин, режиссер

20. Юрий Арабов, писатель

21. Андрей Смирнов, режиссер

22. Авдотья Смирнова, режиссер

23. Кирилл Серебренников, режиссер

24. Валерий Меладзе, музыкант

25. Федор Бондарчук, режиссер, продюсер

26. Светлана Бондарчук, издатель

27. Эммануил Виторган, актер

28. Максим Виторган, актер

29. Иосиф Райхельгауз, режиссер

30. Кама Гинкас, режиссер

31. Генриетта Яновская, режиссер

32. Гарри Бардин, режиссер

33. Павел Бардин, режиссёр

34. Дмитрий Бертман, режиссер

35. Григорий Чхартишвили, писатель

36. Людмила Улицкая, писатель

37. Вероника Долина, поэт, музыкант

38. Андрей Звягинцев, режиссер

39. Владимир Мирзоев, режиссер

40. Дмитрий Крымов, режиссер

41. Ефим Шифрин, актер

42. Николай Цискаридзе, артист балета

43. Максим Суханов, актер

44. Евгения Добровольская, актриса

45. Кирилл Козаков, актер

46. Елена Коренева, актриса

47. Юлия Меньшова, актриса

48. Игорь Гордин, актер

49. Дарья Мороз, актриса

50. Наталья Негода, актриса

51. Юлия Снигирь, актриса

52. Павел Деревянко, актер

53. Александр Яценко, актер

54. Алексей Девотченко, актер

55. Ирина Рахманова, актриса

56. Евгений Писарев, режиссер

57. Дмитрий Черняков, режиссер

58. Борис Хлебников, режиссер

59. Алексей Попогребский, режиссер

60. Константин Богомолов, режиссер

61. Алексей Федорченко, режиссер

62. Дарья Екамасова, актриса

63. Владимир Котт, режиссер

64. Александр Котт, режиссер

65. Анна Меликян, режиссер

66. Ольга Дыховичная, актриса, режиссер

67. Ангелина Никонова, режиссер

68. Полина Осетинская, музыкант

69. Елена Гремина, драматург

70. Сергей Шаргунов, писатель

71. Дмитрий Быков, писатель

72. Виктор Шендерович, писатель

73. Елена Райская, драматург

74. Лев Рубинштейн, поэт

75. Виталий Манский, режиссер

76. Марина Разбежкина, режиссер

77. Кирилл Разлогов, историк кино,

78. Александр Зельдович, режиссер, сценарист

79. Николай Лебедев, режиссер

80. Борис Гребенщиков, музыкант

81. Диана Арбенина, музыкант

82. Глеб Самойлов, музыкант

83. Алексей Романов, музыкант

84. Лева Би-2, музыкант

85. Рома Зверь, музыкант

86. Леонид Барац, актер

87. Сергей Петрейков, режиссер

88. Ростислав Хаит, актер

89. Евдокия Германова, актриса

90. Максим Курочкин, драматург

91. Александр Родионов, сценарист

92. Александр Атанесян, режиссер, продюсер

93. Алексей Стеблев, музыкант

94. Наталья Рюрикова, галерист

95. Михаил Угаров, режиссер, драматург

96. Вячеслав Дурненков, драматург

97. Михаил Дурненков, драматург

98. Олег Дорман, режиссер

99. Андрей Хржановский, режиссер, сценарист

100. Александр Расторгуев, режиссер

101. Павел Костомаров, режиссер, оператор

102. Леонид Десятников, композитор

103. Юрий Шевчук, музыкант

Также в поддержку Обращения свои подписи на сайте оставили и другие деятели культуры и искусства:

104. Борис Стругацкий, писатель

105. Вера Таривердиева, историк музыки

106. Дмитрий Рудовский, кинопродюсер

107. Валентина Михалева, кинопродюсер

108. Андрей Бильжо, художник

109. Марат Гельман, галерист

110. Игорь Иртеньев, поэт

111. Алла Боссарт, прозаик

112. Михаил Аркадьев, музыкант

113. Владимир Фёдоров, актёр

114. Бари Алибасов, продюсер

115. Константин Азадовский, прозаик

116. Борис Филановский - композитор

117. Вася Обломов, музыкант

118. Вадим Демчог, актёр, драматург

119. Александр Журбин, композитор

120. Владимир Назаров, музыкант, режиссер

121. Лидия Архангельская, продюсер

122. Николай Хомерики, режиссер

123. Михаил Борзыкин, музыкант

124. Мария Арбатова, писатель

125. Данил Файзов, поэт

126. Мэри Назари, продюсер, сценарист

127. Алексей Кортнев, музыкант

128. Дмитрий Врубель, художник

129. Ольга Дарфи, режиссёр, драматург

130. Наталья Горбаневская, поэт, переводчик

131. Ксения Драгунская, Москва, драматург

132. Максим Трапо, оператор

133. Марина Собе-Панек, драматург

134. Нина Катерли, писатель

135. Григорий Остер, писатель

136. Владимир Досталь, продюсер

137. Наум Клейман, историк кино

138. Александр Гельман, драматург

139. Андрей Кузичев, актер

140. Татьяна Щербина, поэт

141. Варвара Фаэр, режиссер

142. Меглинская Ирина, галерист

143. Денис Драгунский, писатель

144. Сэм Клебанов, продюсер

145. Алексей Меринов, художник

146. Андрей Смоляков, актер

147. Игорь Ясулович, актёр

148. Валерий Гаркалин, актер

149. Екатерина Волкова, актриса

150. Александр "Чача" Иванов, музыкант

151. Евгений Фёдоров, музыкант

152. Елена Селина, галерист

153. Юрий Аввакумов, архитектор

154. Анастасия Немоляева, актриса, художник

155. Ольга Кучкина, писатель

156. Юрий Альберт, художник

157. Борис Минаев, писатель

158. Александр Васильев, музыкант

159. Сергей Лобан, режиссер

160. Виктория Лепко, актриса

161. Юрий Норштейн, режиссёр

162. Дмитрий Шагин, художник

163. Роберт Ленц, музыкант

164. Сергей Гандлевский, поэт

165. Эдуард Тополь, писатель

166. Алексей Агранович, актёр, режиссер

167. Евгений Хавтан, музыкант

168. Мария Ревякина, продюсер

169. Александр Нежный, писатель

170. Илья Калинников, музыкант

171. Александр Кутиков, музыкант

172. Найк Борзов, музыкант

173. Валерий Тодоровский, режиссёр

174. Дмитрий "Сид" Спирин, музыкант

175. Евгений Феклистов, музыкант

176. Евгений Дятлов, актер

177. Александр Феклистов, актер

178. Юлий Гусман, режиссер

179. Андрей Некрасов, режиссер

180. Тофик Шахвердиев, режиссёр

181. Михаил Златковский, художник

182. Алексей Слаповский, писатель

183. Гор Чахал, художник

184. Елена Погребижская, режиссер, певица

185. Борис Мильграм, режиссер

186. Регина Лисиц, поэт

187. Покровская Алла, актриса

188. Андрей Волос, писатель

189. Татьяна Калецкая, сценарист

190. Валерий Мищук, поэт, музыкант

191. Дмитрий Долинин, режиссёр

192. Игорь Иогансон, художник

193. Адриан Ростовский, актер

194. Гнездилов Александр, режиссер

195. Александр Ведерников, дирижер

196. Павел Финн, сценарист

197. Александр Марьямов, режиссер, драматург

198. Владимир Двинский, режиссёр

199. Владимир Войнович, писатель

200. Игорь Золотовицкий, актер

201. Михаил Веллер, писатель

202. Михаил Жигалов, актер

Мне лично было "уму не постижимо", как вот так строем, вся наша арт-богема могла выступить против Путина, но в поддержку "бешенных вагин"!

Лишь спустя год, 14 мая 2013 года, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннэр объяснил, в чём тут дело:

Это интервью Юрия Каннэра опубликовала газета "Комсомольская Правда": https://www.murmansk.kp.ru/daily/26074/2981039/

Могу привести другой не менее показательный пример.

В июне 2013 года Владимир Путин, будучи Президентом России, подписал закон, запрещающий распространять в России среди детей и подростков гей-пропаганду, (какая, к чёрту, может быть пропаганда педерастии (!) среди детей и подростков?!). И что бы вы думали?! Вдруг словно по команде невидимого дирижёра восстали зарубежные лауреаты Нобелевской премии еврейских кровей!!!

Числом аж 27 человек!

Казалось бы, им то, признанным еврейским учёным, какое есть дело до гей-пропаганды среди детей и подростков?!

Но нет! И там невидимый Карабас-Барабас дёрнул за ниточки, и понеслось...

На фото нобелевский лауреат по химии Харольд Крото.

Было составлено "Открытое письмо" президенту РФ Владимиру Путину, в котором содержался призыв отменить закон о «гей-пропаганде»!

«Протест никогда не бывает легким, но мы надеемся, что, выразив несогласие с новым законодательством, мы поощрим российское государство отстаивать в XXI веке гуманитарные, политические и демократические принципы, воплощением которых занимался Михаил Горбачев», — говорилось в этом открытом письме.

В число поставивших свои подписи под посланием «Президенту и народу России» вошли Джон Максвелл Кутзее, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2003 год, генетик Пол Нерс, получивший Нобелевскую премию по медицине в 2002 году, а также химик сэр Харольд Крото — нобелевский лауреат 1996 года. Именно сэр Крото вместе с актером сэром Иэном Маккелленом стали инициаторами написания открытого письма против закона о гей-пропаганде.

Ниже полный список лауреатов, поставивших подписи под открытым письмом:

Мейрид Магуайр (премия мира, 1976 год)

Эрик Аллин Корнелл (физика, 2001 год)

Шелдон Ли Глэшоу (физика, 1979 год)

Брайан Джозефсон (физика, 1973 год)

Мартин Перл (физика, 1995 год)

Роалд Хоффман (химия, 1981 год)

Герхард Эртль (химия, 2007 год)

Судзуми Тонегава (медицина/физиология, 1987 год)

Тони Леггетт (физика, 2003 год)

Пол Нерс (медицина, 2002 год)

Дадли Хершбах (химия, 1986 год)

Роберт Керл (химия, 1996 год)

Харольд Крото (химия, 1996 год)

Джон Максвелл Кутзее (литература, 2003 год)

Мартин Чалфи (химия, 2008 год)

Ричардс Робертс (медицина/физиология, 1993 год)

Джон Полани (химия, 1986 год)

Эдмонд Фишер (медицина/физиология, 1992 год)

Тимоти Хант (медицина/физиология, 2001 год)

Джек Шостак (медицина/физиология, 2009 год)

Эрик Вишаус (медицина/физиология, 1995 год)

Леон Ледерман (физика, 1988 год)

Питер Агре (химия, 2003 год)

Джон Салстон (медицина/физиология, 2002 год)

Герта Мюллер (литература, 2009 год)

Брайан Шмидт (физика, 2011 год)

Томас Стейц (химия, 2009 год)

Источник.

Вот что это?

Это сила еврейской крови такая, что большинство евреев "за любой кипиш, кроме голодовки"? Или так работает внушённая большинству евреев установка (смотрели передачу "Звёзды под гипнозом?"), этакая внедрённая в их мозги психическая программа, которую они вынуждены исполнять всегда буквально по щелчку своих политических лидеров, как зомби?!

Приложение: "Манипуляция разумом. Как это возможно?! (Строго +18)"

Вот и разберись тут, "во всём плохом виноваты все евреи или только их главари?"

А тут ещё подлил "масла в огонь" польский еврей-праведник Джон Каминский, написавший статью: «Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?» ("Who will save the Jews once the world learns what they’ve done?").

28 февраля 2018 г. Мурманск Антон Благин