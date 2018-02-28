Чужие среди нас

„Российская” оппозиция, в которой российского – только место пребывания, да и то не всегда – получает указания из США, как „топить” „Северный поток — 2”.



Она помогает лоббировать санкции против отечественных компаний.



Но, конечно, ловят за руку, о чём был недавний сюжет РЕН-ТВ.



В распоряжении РЕН ТВ оказалась аудиозапись секретных переговоров. На ней — аудиоконференция Натальи Арно (в России ее помнят по предыдущей фамилии Будаева — бывший координатор тесно связанного с Госдепом Международного республиканского института Джона Маккейна), Ильи Заславского (российский оппозиционер, нефтегазовый аналитик, осужденный Тверским районным судом в 2009 году по делу о промышленном шпионаже, проживающий в Берлине) и Владимира Милова (участник экспертного совета по подготовке предвыборной программы Алексея Навального)…

Это не столько дискредитирует „оппозицию", сколько власть в РФ. Россия – уникальная страна, единственная в мире, в которой неоднократно пойманные за руку, платные шпионы и диверсанты иностранных разведок называются не преступниками, а „оппозицией". Такой политический язык многое говорит о сложившейся в РФ политической системе: ведь это всё равно, что именовать педофила „шалуном" а убийцу – „вспыльчивым парнем".

Человек, который работает на уничтожение своей страны и даже не скрывает этого – „оппозицией" считаться и называться не может. Он преступник, что и раскрывают данные следствия, которое, вне сомнений, опять останется втуне: