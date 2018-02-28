Чужие среди нас
„Российская” оппозиция, в которой российского – только место пребывания, да и то не всегда – получает указания из США, как „топить” „Северный поток — 2”.
Она помогает лоббировать санкции против отечественных компаний.
Но, конечно, ловят за руку, о чём был недавний сюжет РЕН-ТВ.
В распоряжении РЕН ТВ оказалась аудиозапись секретных переговоров. На ней — аудиоконференция Натальи Арно (в России ее помнят по предыдущей фамилии Будаева — бывший координатор тесно связанного с Госдепом Международного республиканского института Джона Маккейна), Ильи Заславского (российский оппозиционер, нефтегазовый аналитик, осужденный Тверским районным судом в 2009 году по делу о промышленном шпионаже, проживающий в Берлине) и Владимира Милова (участник экспертного совета по подготовке предвыборной программы Алексея Навального)…
Это не столько дискредитирует „оппозицию", сколько власть в РФ. Россия – уникальная страна, единственная в мире, в которой неоднократно пойманные за руку, платные шпионы и диверсанты иностранных разведок называются не преступниками, а „оппозицией". Такой политический язык многое говорит о сложившейся в РФ политической системе: ведь это всё равно, что именовать педофила „шалуном" а убийцу – „вспыльчивым парнем".
Человек, который работает на уничтожение своей страны и даже не скрывает этого – „оппозицией" считаться и называться не может. Он преступник, что и раскрывают данные следствия, которое, вне сомнений, опять останется втуне:
Арно и Заславский просят Милова подготовить для западной аудитории доклад, дискредитирующий "Газпром" и проект „Северный поток — 2", и дают указания, на что сделать упор.
„"Мы создадим, что это коррупционная труба, абсолютно коррупционная и токсичная для Европы и России в долгосрочной перспективе. Как-то донести это в статье и показать в реакции", — говорит Заславский.
При этом Арно-Будаева приглашает Милова в Конгресс США, где должны присутствовать представители двух партий и другие влиятельные политические фигуры, — чтобы поддержать доклад и завести новые знакомства. Милов жалуется, что в штабе Навального слишком много работы. Но с теми, кто лоббирует антироссийские санкции, он готов встретиться.
„Может, тебя как-то выдернуть сюда, потому что здесь тоже голос оттуда очень помог бы", — предлагает Арно.
„Если вот эти, кто там двигает всякие санкции, я готов с ними встретиться и всячески высказать все это", —отвечает Милов.
РЕН ТВ провел собственное расследование о том, как США готовят агентов из рядов российской оппозиции для влияния на политические процессы в нашей стране. В том числе на предстоящие президентские выборы. Информация была развёрнуто раскрыта в программе „Добров в эфире" на РЕН ТВ.
Ссылка на видео:http://ren.tv/22816670-08ad-4775-b773-d51cc213fea3
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Источник: ss69100.livejournal.com