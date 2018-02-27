Запасайтесь бензином: ГИБДД оставляет без топлива все российские АЗС

Может ли один единственный пункт в сугубо внутриведомственном приказе остановить весь автомобильный транспорт страны? Еще как может! Если это приказ МВД, принятый без оглядки на то, что Минтранс оказался совершенно не готов к этому.

Автопарк всей страны может уже в самое ближайшее время встать на прикол из-за отсутствия бензина и дизтоплива на АЗС. Нет-нет, в России по-прежнему все хорошо с нефтью и ее переработкой. Проблема, как бы дико это не звучало, в бензовозах, которые постоянно пополняют запасы топлива на АЗС страны. Вернее, и с бензовозами все в порядке, на самом деле. Но на бумаге, с точки зрения МВД, сплошной кошмар. И начался он, как выяснил портал «АвтоВзгляд», 29 ноября 2017 года, когда министр внутренних дел генерал Колокольцев подписал приказ №900 — об утверждении «Административного регламента МВД по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов». То есть и бензовозов в том числе.

Дьявол, как оказалось, скрывается в пунктике 24 этого регламента. Теперь, чтобы получить допуск к перевозке опасных грузов, владелец цистерны-бензовоза обязан предоставить в ГИБДД два документа: свидетельство об официальном утверждении типа цистерны и свидетельство об испытании и (или) проверке цистерны. Причем поверка включает испытание ее на прочность с помощью высокого давления. Регламент, напомним, действует с 1 января 2018 года. Но при этом в России не существует (или не назначен) государственный орган, который выдает эти самые свидетельства («одобрение типа»), не определен перечень экспертов, имеющих право проводить проверки и испытания оборудования. Нет даже официально принятой методики поверки цистерн.

Всю эту систему должен был организовать Минтранс. Но не организовал. По каким-то безусловно уважительным причинам государственного масштаба. Или просто кто-то в ведомстве «пролюбил» эту тему на корню.

В результате, на данный момент владельцы абсолютно всех бензовозов в России физически не в состоянии предоставить в ГИБДД требуемые по новому регламенту документы. И цистерны постепенно встают на прикол, переставая возить бензин на АЗС. Как уже говорилось выше, допуск бензовозы должны получать каждые 6 месяцев. Сейчас конец февраля. Это означает, что треть всего парка бензовозов страны уже стоит без движения. А через месяц «у стенки» окажется половина парка автоцистерн. И к концу июня — все(!) бензовозы нашей нефтеносной державы будут простаивать, оставив страну без автомобильного, авиационного и другого топлива.

Российский топливный союз даже обращался в МВД с просьбой как-то урегулировать весь этот абсурд. Ответ пришел за подписью первого замначальника ГУ ОБДД МВД РФ генерал-лейтенанта полиции Владимира Швецова. В том духе, что, мол, по согласованию с Минтрансом, требовать эти злосчастные свидетельства на бензовозы начнут с 1 января 2019 года. Но вот незадача: об этом переносе сроков, как выясняется, ничего не известно сотрудникам отделов технического надзора ГИБДД на местах. А потому бензовозы сейчас, как и раньше, не получают допуск и отправляются в отстой…