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Восстановление сил. Снятие стресса. Часть 1

10:31. 27 февраля 2018 Просмотров - 154 Нет комментариев Опубликовал:

13 февраля 2018 г. в 19:30 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему: Восстановление сил. Снятие стресса

Автор-сказитель – Артём Ива




часть 2 https://youtu.be/EWBKm4rYr9Q

В век “стресса” современный человек постоянно сталкивается с факторами, выводящими его из состояния гармонии и спокойствия. Многочисленная реклама, опутывая и насаждая манией потребительства, всё больше выбивает из зоны комфорта. Постоянная нехватка денег вынуждает человечество ввязываться в кредиты, тем самым усугубляя и так неблагоприятно сложившуюся ситуацию!
Но выход есть!
В передаче мы расскажем как восстановить силы, укрепить здоровье, и сохранить прекрасное самочувствие и молодость с помощью системы Сампо. Вы укрепите не только взаимоотношения с окружающими, но и наладите быт и гармонию в семье, а также восстановите материальное благополучие!
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть Добру!

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Источник: www.youtube.com

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