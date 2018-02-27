Восстановление сил. Снятие стресса. Часть 1

13 февраля 2018 г. в 19:30 МСК

на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему: Восстановление сил. Снятие стресса



Автор-сказитель – Артём Ива









часть 2 https://youtu.be/EWBKm4rYr9Q



В век “стресса” современный человек постоянно сталкивается с факторами, выводящими его из состояния гармонии и спокойствия. Многочисленная реклама, опутывая и насаждая манией потребительства, всё больше выбивает из зоны комфорта. Постоянная нехватка денег вынуждает человечество ввязываться в кредиты, тем самым усугубляя и так неблагоприятно сложившуюся ситуацию!

Но выход есть!

В передаче мы расскажем как восстановить силы, укрепить здоровье, и сохранить прекрасное самочувствие и молодость с помощью системы Сампо. Вы укрепите не только взаимоотношения с окружающими, но и наладите быт и гармонию в семье, а также восстановите материальное благополучие!

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Быть Добру!



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Источник: www.youtube.com