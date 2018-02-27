«ВЛАСТЬ», «СЕКС», «БАБЛО»: Три магические кнопки управления человечеством.

Система задумана и воплощена идеально. Она почти не даёт сбоев.

Она даже год от года становится всё гуманнее, позволяя нам самим медленно убивать себя. Теперь почти не нужны войны.

Есть три магические кнопки, которые есть сегодня почти у каждого: "секс", "власть" и "бабло".

Через эти кнопки Система управляет нами. Ей не нужно следить за каждым.

Достаточно разработать и запустить программу с одной из кнопок, а дальше тысячи "людишек" сделают всё сами. Тех, у кого такие кнопки есть и хорошо функционируют, Система называет "адекватными". Надо полагать адекватными ей, Системе.

Кнопки

Особенно хороши сочетания двух, а то и трёх кнопок. Например, "власть" и "бабло".

Если у тебя есть эти кнопки, то ты не остановишься ни перед чем, если Система пообещает тебе результат нажатия.

Ты предашь друзей, родителей, свой народ, продашь свою землю, если того потребует Система за власть и бабло, и станешь, наконец, видным политиком или "медийной мордой", получишь власть реальную или идеологическую (возможность влиять на массы через зомбоящик) и вожделенные зелёные бумажки. Их-то система нарисует столько, сколько надо.

Сама по себе кнопка "бабло" тоже хороша. Те, у кого она есть, тоже вполне управляемы. За "бабло" можно и на иностранную разведку "поработать", можно и новую вакцину на наших детях испытать, можно пройти через унижения, предательство, ложь... да мало ли что можно, если Система тебе пообещает результат нажатия на твою волшебную кнопку.

Кнопка "секс", что может она? Не мне рассказывать. Ты знаешь, что из-за этой кнопки развязывались и завязывались войны, вершилась и вершится государственная политика, ведётся разведка. Если у тебя такая кнопка есть, то она, вероятно, скоро понадобится Системе. Что, говоришь, нет у тебя такой кнопки? А зачем ты тогда смотришь клипы по MTV, а иногда и нечто ещё?

Признайся честно, хотя бы себе, ведь тебе нужен инет только за этим. А зомбоновости ты получаешь, как бесплатное приложение.

Есть, конечно, ещё несколько кнопочек: "ужасы", "страх", "общественное мнение"и пр. Однако, принцип их действия одинаков. ИМЕННО ОНИ ЗАСТАВЛЯЮТ СОБИРАТЬСЯ У ЗОМБОЯЩИКОВ МИЛЛИОНЫ ЗРИТЕЛЕЙ.

Как активируются кнопки

"Дом-2″, зомбо "Новости", "Как стать миллионером", "Поле чудес", "Гордон-Кихот" и множество других проектов нажимают на твои кнопки и делают тебя всё адекватнее и адекватнее Системе.

ОНИ УМЕЛО ФОРМИРУЮТ "ТВОЕ" МНЕНИЕ ПО КЛЮЧЕВЫМ МОМЕНТАМ, ОНИ УЧАТ ТЕБЯ, ЧТО ЕСТЬ, С КЕМ ДРУЖИТЬ, КАК И ГДЕ РАБОТАТЬ.

Это именно благодаря им, проектам, формирующим кнопки, мы верим, что самая "древняя профессия" это отнюдь не землепашец, что банки заботятся о простых людях, а правительства всегда отстаивают интересы своих граждан, что единственно приемлемый на данный момент способ получения энергии – это сжигание нефти, что престижно быть банкиром, юристом и стоматологом, что "звездой" быть круто и самый действенный способ стать ей – секс с продюсером, что родители не должны "ущемлять права детей" и лезть с нравоучениями, что врачи могут вылечить, что учителя могут научить, что учёные всё знают...

Ты ещё не почувствовал подвох? Его нет.

Просто твои кнопки ты стал воспринимать, как нечто само собой разумеющееся. А раньше их не было.

Чужаки

А у некоторых их нет и сейчас. Это чужаки, неадекватные люди. Система отторгает их, и они не жалуют Систему.

Таких не возьмут на работу в серьёзную контору, потому что корпоративная этика им чужда, как нечто уродливо-гадкое.

Такие не станут медийным лицом, потому что работа в зомбоящике требует послушания, вещания определённых догм, "ценностей" Системы, а кнопок-то у них нет!

Нечем управлять. Если вдруг прорвутся, то ненадолго. До пули или лобового столкновения, как Тальков или Цой. Такие не пойдут в политику, а если пойдут, продержатся недолго до несчастного случая, аварии или кирпича на голову. Почему убили Кеннеди? Евдокимова? Не-а-дек-ват-ны-е. Неадекватные ничему, кроме своей Совести.

Откуда берутся чужаки

Ты ещё не догадался? Они рождаются от информированности. Почему, ты думаешь, в последний десяток лет на тебя выливается поток отчасти правдивой и ужасной информации о планах мирового правительства, о загрязнении планеты, о том, что было на планете в далёком и недалёком прошлом на самом деле? Это делают "проснувшиеся" люди. Да, конечно.

А ещё Система. Ей нужно понять, ты адекватен или нет. Отделить, так сказать, зёрна от плевел. Информацию получают все в равной степени, интернет есть у каждого. Но не все одинаково воспринимают. Некоторые и до могилы остаются слепы и не понимают дуальности этого мира.

Кто-то уже успел "заадекватится" до такой степени, что Система ему кажется материнским чревом, чем-то мягким и уютным, снимающим с него самого всяческую ответственность.

ЕМУ НАПЛЕВАТЬ, ЧТО ИСТОРИЮ ПЕРЕВРАЛИ, ЧТО ТРАВЯТ ГМО И ПРОЧЕЙ НЕЧИСТЬЮ, ЧТО НРАВСТВЕННОСТЬ УПАЛА НИЖЕ ПЛИНТУСА. КАКАЯ РАЗНИЦА, У ТЕБЯ ЖЕ ВСЕГДА ЕСТЬ ПИВО В ХОЛОДИЛЬНИКЕ И СЕРИАЛ В ЗОМБО-ЯЩИКЕ, А ЗА ТВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТВЕЧАЕТ ПОЛИЦИЯ, ЗА ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ - ВРАЧИ, ЗА ТВОИХ ДЕТЕЙ - УЧИТЕЛЯ, А ТВОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - ТВОЙ ПСИХОАНАЛИТИК... Хочешь поговорить об этом?

Конечно же, нет никакого мирового заговора, ты прав, а Сколково построили исключительно для "наноизации" твоего уютного образа жизни, а не для массового производства чипов. Кстати, а вот и чип.

В нём нет ничего такого, и ты, пожалуй, будешь не против. Ну, что ж, тебя предупреждали.

Ты адекватен – добро пожаловать в новый мир нового мирового порядка, вот тебе право работать в твоей клетке и умереть через месяц после выхода на пенсию.

А те, кто не "в адеквате", пытаются барахтаться. Таких за версту видно. Организуют какие-то смешные общины, родовые поместья, проводят марши и митинги, делают информационные порталы в сети. Таких за версту видно.

Кому? Системе, конечно.

Как Система выявляет чужаков

Раньше выявление и уничтожение входило в функции Конторы (спецслужб). Работа эта была титанической: прослушка, штат провокаторов, сидящих "на крючке", аналитики, координаторы, отряды быстрого реагирования.

Сегодня всё проще: скажи мне свой ip, и я скажу, кто ты. Система и тут близка к идеалу. Она точно знает про любого из нас, есть ли у тебя "кнопка". Она незаметна и вездесуща. Может, она и есть Хозяин?

НО СЕГОДНЯ СТАЛО ВСЁ СЛОЖНЕЕ. ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК.

Людей без кнопок стало много, слишком много, чтобы следить за каждым. Они объединяются в группы в сети.

Они объединяются в группы в жизни.

ЧТО ЕЩЕ БОЛЕЕ СТРАШНО - ОНИ НАЧИНАЮТ СИСТЕМУ ИГНОРИРОВАТЬ, СОЗДАВАЯ СЕРЬЕЗНУЮ ТЕНДЕНЦИЮ.

Ведь Система живёт за счёт реакции нажатия на "кнопку". Именно кнопки позволяют Системе разрабатывать всё новые и новые правила игры и запускать новые подпрограммы доения.

А что если критическая масса "людишек" перестанет реагировать на "кнопки"?

Что если вдруг они станут действовать только в соответствии с велениями своей Совести? Вот чего боится Система.

И кнопка эта называется "Страх Системы". Так когда же умрёт Система?

КОГДА МЫ ВСЕ НАЧНЕМ ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ.

Владимир Борисов

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P.S.

Интересную публикацию выложил вчера блогер Sage на Конте под заголовком "Когда умрёт Система?".

На мой взгляд, это видимая часть айсберга, так как современное человечество управляется через СТРАХ и ЧУВСТВО ВИНЫ..

Об этом я писал ранее и даже делал видеоролик.

Как ПРОСТО...управлять человеком через ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ТЕЛО БОЛИ

Болевое тело - это болезненное пристрастие к страданию.



Болевое тело — это полуавтономная энергетическая форма, живущая внутри большинства людей, некая сущность, сотканная из эмоций.



Эмоции, чувства и производное от этого - настроение человека на поверку оказываются биохимической реакцией молекул тела на энергетическое эмоциональное воздействие.

Знакомьтесь: Невидимые «враги» любой женщины и любого мужчины

"Если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие..." (с) Хасай Алиев, к.м.н., генеральный директор московского Центра защиты от стресса



Страх и чувство вины - две самые распространенные и самые пагубные человеческие эмоции. Страх, как и все эмоции, генерируется разумом. B17.ru — Сайт психологов



Страх - это всего лишь эмоция, включающаяся там, где отсутствует информация или её слишком мало.

Что это означает?

В какую бы партию, движение, церковь, секту, общину и далее по списку человек бы не вступил, пока у него существуют "невидимые" кнопки управления, то им и будут управлять менеджеры "Корпорации Земля".

...пока у него существуют "невидимые" кнопки управления...

Интересную тему сейчас изучаю. Оказывается, в основе ЛЮБОЙ болезни человека лежит...ЛОЖЬ, т.е. несоответствие мыслей-слов-действий человека реальности (объективности, действительности), а наше ТЕЛО - это своеобразный детектор ЛЖИ, показывающий это несоответствие..

В своё время я просмотрел много роликов Сергея Данилова, в одном из которых запомнилась примерно такая фраза: "Да не надо никуда ехать (идти, вступать)..над собой надо работать"...

теперь понимаю, что он имел ввиду.

С уважением - В.Л.