Т-64БВ хлынули в мариупольский порт. «Операция объединённых сил» ВСУ обрастает подробностями

Т-64БВ в мариупольском порту

Спору нет, оперативно-стратегическая обстановка в Сирийской Арабской Республике начинает соответствовать наиболее мрачным прогнозам, сделанным российскими и зарубежными военными специалистами, а также смышлёными обозревателями ещё более года назад. Как и предполагалось ранее, после уничтожения наиболее многочисленных и мощных анклавов ИГИЛ вдоль русла Евфрата силами САА и союзных подразделений «Хезболлы», крайне остро встал вопрос о восстановлении сирийского суверенитета над контролируемой террористами «Тахрир аш-Шам» и турецкой армией провинцией Идлиб. Также для спасения кантона Африн от турецкой интервенции Дамаск всё же вынужден был дать согласие на введение сирийских ополченцев NDF в Африн, что привело к совершенно неадекватной и агрессивной реакции Анкары. Чем закончится эта «эпопея», покажут ближайшие дни или недели.

Мы же переместимся на 1100 км севернее и ещё раз попытаемся дать более-менее адекватную оценку ситуации, сложившейся на донбасском театре военных действий. Регион, где уже на протяжении более чем трёх лет армии молодых Донецкой и Луганской народных республик вынуждены сохранять высокий моральный дух и боевую устойчивость в среднеинтенсивном конфликте с провластными украинскими войсковыми формированиями и нацбатами, как никогда ранее приблизился к эскалации активной фазы военного противостояния, исход которой и определит будущее ЛДНР. Потуги включения «Минска-2», «нормандского формата», а также регулярных так называемых «сверок часов» между Владиславом Сурковым и Куртом Волкером в процесс мирного урегулирования на Донбассе так и не дали абсолютно никаких результатов, по которым можно было бы судить о стабилизации ситуации (уменьшения количества раненых и погибших среди мирного населения и военнослужащих корпусов народной милиции республик).

Чего удалось достичь в ходе десятков встреч Трёхсторонней контактной группы в белорусской столице? Критического затягивания драгоценного времени, за которое штурмовой «кулак» ВСУ успел не только усилить и расширить систему фортификационных сооружений по линии «Красногоровка — ДАП — Авдеевка» (осложнит контрнаступление 1-го АК НМ ДНР на кураховском и красноармейском направлениях), но и подтянуть к юго-западным, западным и северо-западным окрестностям Донецко-Макеевской агломерации нескольких десятков батарей ствольной и реактивной артиллерии. И результат этого затягивания мы пронаблюдали 2 февраля 2017 года, когда западные и центральные районы столицы ДНР оказались под массированным огнём ствольной и реактивной артиллерии ВСУ. Тогда по городу отработали несколько батарей 152-мм «Гиацинтов-Б/С» и «Мста-Б», а также несколько батарей реактивных систем залпового огня 9К51 «Град» и 9К57 «Ураган», находившихся на удалении не более 10—20 км от его западных окраин. Это и были прямые последствия «минского формата», который не дал возможности тогдашнему ополчению оттеснить подразделения 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады ВСУ, Нацгвардии, «правосеков» и добробата «Азов» в районы Курахово и Селидово.

Но время не повернуть вспять: теперь тактическую ситуацию необходимо рассматривать не только с учётом в разы укрепившихся опорных пунктов ВСУ, но и с оглядкой на расконсервированную бронетехнику и артиллерию, ранее находившуюся на складах в Ровенской и других областях «незалежной». В их число входят: основные боевые танки Т-80Б/БВ, каким-то чудом в ходе обновления получившие более совершенные газотурбинные двигатели ГТД-1250 вместо штатных ГТД-1000ТФ (скорость в 80—90 км/ч и отличные динамические качества этих машин позволяют бронетанковым подразделениям ВСУ получить существенные тактические преимущества на том или ином операционном направлении); более 50 дальнобойных 203-мм САУ 2С3 «Акация», а также Т-72А, получающих сегодня пакет обновления до модификации «АМТ». В нескольких ранних работах мы прогнозировали развитие эскалационного сценария на донбасском ТВД, апогей которого должен был прийтись на февраль—март 2018 года, и на сегодняшний день все предположения чётко соответствуют происходящему. Наступательная операция планомерно подводится к заключительному этапу предвыборной компании в России, когда, по мнению Вашингтона и Киева, силовые ведомства нашего государства будут сконцентрированы на задачах сохранения стабильности в условиях действий оппозиционных ячеек, получающих финансовую поддержку с Запада.

Не менее показательным стало недавнее заявление экс-главы НАТО и советника Порошенко Андерса Фога Расмуссена относительно навязываемой Москве, Донецку и Луганску конфигурации по размещению 20-тысячного вооружённого миротворческого контингента на всей территории республик, включая российскую границу. Своё мнение «говорящая голова» Североатлантического альянса высказал в рамках завершения не принесшей результата Мюнхенской конференции по безопасности. Он призвал «сохранить максимальное давление на Москву посредством имеющихся и нововведённых санкционных рычагов» для склонения нашего внешнеполитического ведомства к согласию с западным вариантом так называемой «миротворческой миссии». Их резолюция — прямой путь к выгодному украинской стороне «хорватскому сценарию», предусматривающему геноцид русского населения Донбасса. В Москве все эти уловки были раскрыты ещё в «зародыше», когда разработка резолюции по миротворческой миссии начала фигурировать в повестке дня на встречах Владислава Суркова с Куртом Волкером, а также в кулуарах главной штаб-квартиры организации в Вашингтоне.

Не глядя на то, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил любую возможность введения миссии ООН на Донбасс без предварительной договорённости с главами и МИДами и оборонными ведомствами Луганской и Донецкой народных республик, зацикленные заявления Волкера и Климкина указывают на давно подготовленный план действий по захвату ЛДНР с односторонним введением «голубых касок» из пронатовских государств (Швеции, Финляндии, Австрии и т.д.). Отметим, что термин «недоговороспособность» в отношении Киева и Запада уже давно не котируется, поскольку искать консенсус никто и не планировал.

Заметное усугубление ситуации последовало 20 февраля, в день подписания нелегитимным президентом Украины П. Порошенко преступного законопроекта №7163 «О реинтеграции Донбасса» , который, в обход «Минских соглашений», переносит карательную операцию против армий и мирного населения республик в совершенно иную плоскость: из так называемой АТО в операцию «Объединённых сил». Следовательно, любые действия украинских войсковых формирований против ЛДНР (от артиллерийской подготовки до наступления на том или ином участке линии соприкосновения) будут курироваться объединённым оперативным штабом, которая обладает целым рядом преимуществ в структуре подчинения, а также согласования с командованием поступающей информации с ТВД и выработки ответных действий. Более того, будет значительно облегчён процесс оболванивания украинского населения через местные СМИ, ведь бумажная волокита при аккредитации журналистов для создания материала, выгодного Киеву, будет «проводиться» через штаб Объединённых сил по упрощённой процедуре, в то время как СБУ в этой процедуре участвовать больше не будет.

Очень показательным является стремление Киева переформатировать АТО в полноценную войсковую операцию на фоне позавчерашнего заявления спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, который каждый раз сам себе противоречит. Так, несмотря на отведённый Вальцманом месячный срок (до 1 апреля) на переформатирование командно-штабной структуры управления войсковыми подразделениями на Донбассе под требования «Объединённых сил», начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко анонсирует завершение АТО уже 22 февраля 2018 года. Причина такой спешки в гарантиях, озвученных Куртом Волкером 21 февраля в интервью изданию «Европейская правда». «Ярый приверженец» соблюдения «Минских соглашений» Волкер неожиданно сфокусировал внимание на том, что 210 поставляемых украинской армии противотанковых управляемых ракет FGM-148 «Javelin» в рамках 49-миллионного пакета военной помощи, — это лишь малая часть той военно-технической поддержки, которую Киев получит от Пентагона в ближайшее время. Вот вам и «Минск-2», и консенсус и озабоченность! Нас просто водят за нос, и это факт.

Ещё более выразительным фактом стала информация, полученная от жителей города Мариуполя и работников ГП «Мариупольский морской торговый порт», ставших свидетелями прибытия по меньшей мере 2 или 3 танковых рот в составе 20 — 30 Т-64БВ, «накрытых» динамической защитой «Контакт-1». Примерно две недели назад на данных Ж/Д-ветках отслеживали элементы войскового зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» (самоходные огневые установки 9А310М1 и пуско-заряжающие установки 9А39). Но если этот ЗРК разгрузили в Мариуполе в дополнение к имеющемуся С-300ПС для создания «зонтика ПВО» (на случай ответных действий ВКС России на операцию «Объединённых сил» против ЛДНР), то платформы с Т-64БВ отправились на разгрузку в Волноваху.

БМП-1 в Мариупольском порту

Отталкиваясь от давно известной информации, что численность группировки ВСУ в этом районе достигает 5 — 7 тыс. человек, а количество ОБТ различных типов (преимущественно Т-64Б/БВ) 120 — 140 ед., то дополнительное подкрепление в виде 30 аналогичных танков указывает на создание усиленной бронетанковой бригады для «прорыва» севернее Тельманово (через посёлки Прохоровка, Старогнатовка, Глинка, вплоть до российской границы). Известно, что этот танковый «кулак» представлен 28-й и 93-й отдельными механизированными бригадами ВСУ, цель которых — блокирование трассы Старобешево — Тельманово. Со стороны Мариуполя волновахские механизированные формирования украинской армии может поддержать 36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ, которая, очевидно, пойдёт южнее Тельманово. Цель Генштаба ВСУ — создание сразу двух «котлов» на юге ДНР (тельмановского и новоазовского). Неужели они не догадываются о последствиях подобной операции в условиях близости российской границы? Время покажет.