Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, События прошлого, Экономика

Россия ввела против США санкции, они в ответ начали импортозамещение российской продукции

10:21. 27 февраля 2018 Просмотров - 586 2 коммент. Опубликовал:

orig

Россия прекратила поставки высокообогащённого урана в США, предназначенного для американских АЭС и янки впали в ступор.

Похоже скоро они начнут взывать к высшим силам, восклицая: “А нас то за што?!” Как их кастрюлеголовые собратья с Украины. Они, кстати, ещё не поняли с кем связались и пытаются сломать Петю Порошенко, перекрыв ему финансирование.

И ввести антикоррупционный суд, подчиняющийся непосредственно американцам. Ха, ха! Два раза.
Когда родился хо.., прошу прощения, украинец – еврей заплакал.
И бабки, которые янки направляли на противодействие РФ, благополучно оседали в бездонных карманах шаровар украинских олигархов.

Но вернёмся к России и санкциям. Обрубив нам западные инвестиции, они заставляют нас перейти на внутреннее финансирование. Что является ключевой задачей нашего ухода от “Вашингтонского консенсуса”. Санкционный режим против нашей страны лишь ужесточается и стал частью системы противодействия Запада и России. И ждать их отмены просто бессмысленно.

Надо налаживать жизнь в складывающихся условиях. И противодействовать США по всем фронтам. А у нас довольно много возможностей, несмотря на разный экономический вес. Например военная и космическая сферы. Они до сих пор летают в космос на наших ракетах и ничуть не заморачиваются этим фактом. Почему-то широко разрекламированный Илон Маск, не собирается доставлять их на МКС.

Я вообще удивляюсь, как они 50 лет назад умудрились слетать на Луну. Хотя в мире крепнет уверенность, что их полёт проходил в специально построенном голливудском павильоне. Какими будут наши следующие санкции против США? Трудно сказать, но прекращение поставок урана, явилось для них настоящей трагедией. Которую они пока ещё до конца не осознали.

Чтобы они не делали, у них получается шоу, а мы работаем на результат. И санкции, это последнее оружие, которое сохранилось у них в арсенале. Дальше война и небытие. Чего не хотят ни они, ни мы. Но в отличии от них, мы не хотим войны, хотя и готовы к ней.

Для них же война практически единственный способ сохраниться как мировому гегемону, но они очень не хотят умирать.
И поэтому как Гамлет решают извечный вопрос: “Быть, или не быть?!”

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О 13-ти «цепях» России, и мой прогноз на ближайшие годы
....Столыпин, который на силу ответил силой - ввел военно-полевые суды над террористами... и следует давить - и усилил санкции против России, но до декабря 2014 года... связи Китая с США намного теснее - чем с Россией, он увяз огромными деньгами...
Новости России и Крыма. Сегодня 3 декабря 2014
... бы Белград ввел санкции в отношении России. Однако, ...принимаются, и они будут приниматься. Они будут четко... в ответ на политику России в отношении...санкций. Источник США: закрытие «Южного потока» — результат давления и санкций против РФ Решение России......
Россия и Турция. Последние новости 29 ноября
...Турции важно показать США, что она перестанет иметь дело ... ввести пакет санкций против Турции Президент России Владимир Путин ...попал, или Ожидаемый ответ России Прошедшие сутки внесли ....info Владимир Путин ввел санкции против Турции Владимир Путин подписал...
Новости России и Крыма. Сегодня 18 ноября 2014
...США на фоне осложнившихся из-за украинского кризиса отношений с Россией ввел санкции, сначала против... родительских прав российским законодательством, он может обратиться к погранслужбе и...ввоз из зарубежных стран. В ответ Язев настаивает, что непринятие его...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
...кругах России, причём большинство экспертов высказываются против идеи... в каких-либо санкциях, под которые подпадает...ответ на послание от 23 декабря госсекретаря США...венгерского парламента и ввели в активную ...Центральный банк Россиион же Банк России. Статья ......
События в России и в мире: тенденции за неделю (08.12-14.12.2014)
... в том числе ответ на последние американские ...- Украинская сторона ввела в действие режим ...системы ПРО США, направленной против России. Усилия России по ...к западным санкциям в отношении России было ошибкой...хоккейному клубу «Адмирал», он станет его талисманом (...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>