Россия ввела против США санкции, они в ответ начали импортозамещение российской продукции

Россия прекратила поставки высокообогащённого урана в США, предназначенного для американских АЭС и янки впали в ступор.

Похоже скоро они начнут взывать к высшим силам, восклицая: “А нас то за што?!” Как их кастрюлеголовые собратья с Украины. Они, кстати, ещё не поняли с кем связались и пытаются сломать Петю Порошенко, перекрыв ему финансирование.

И ввести антикоррупционный суд, подчиняющийся непосредственно американцам. Ха, ха! Два раза.

Когда родился хо.., прошу прощения, украинец – еврей заплакал.

И бабки, которые янки направляли на противодействие РФ, благополучно оседали в бездонных карманах шаровар украинских олигархов.

Но вернёмся к России и санкциям. Обрубив нам западные инвестиции, они заставляют нас перейти на внутреннее финансирование. Что является ключевой задачей нашего ухода от “Вашингтонского консенсуса”. Санкционный режим против нашей страны лишь ужесточается и стал частью системы противодействия Запада и России. И ждать их отмены просто бессмысленно.

Надо налаживать жизнь в складывающихся условиях. И противодействовать США по всем фронтам. А у нас довольно много возможностей, несмотря на разный экономический вес. Например военная и космическая сферы. Они до сих пор летают в космос на наших ракетах и ничуть не заморачиваются этим фактом. Почему-то широко разрекламированный Илон Маск, не собирается доставлять их на МКС.

Я вообще удивляюсь, как они 50 лет назад умудрились слетать на Луну. Хотя в мире крепнет уверенность, что их полёт проходил в специально построенном голливудском павильоне. Какими будут наши следующие санкции против США? Трудно сказать, но прекращение поставок урана, явилось для них настоящей трагедией. Которую они пока ещё до конца не осознали.

Чтобы они не делали, у них получается шоу, а мы работаем на результат. И санкции, это последнее оружие, которое сохранилось у них в арсенале. Дальше война и небытие. Чего не хотят ни они, ни мы. Но в отличии от них, мы не хотим войны, хотя и готовы к ней.

Для них же война практически единственный способ сохраниться как мировому гегемону, но они очень не хотят умирать.

И поэтому как Гамлет решают извечный вопрос: “Быть, или не быть?!”