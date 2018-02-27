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Российская ракета уничтожила самый защищенный в мире танк

20:29. 27 февраля 2018 Просмотров - 906 4 коммент. Опубликовал:

Боевые действия на Ближнем Востоке стали лучшей демонстрационной площадкой эффективности произведенного в России оружия.

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Российская ракета уничтожила самый защищенный в мире танк – израильский Merkava вспыхнул факелом после попадания в него ПТУРа.

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Противотанковый ракетный комплекс 9К135 «Корнет» (по классификации НАТО: AT-14 Spriggan) разработан в КБ приборостроения как возимо-переносной. В комплексе реализован принцип прямой атаки цели во фронтальную проекцию с полуавтоматической системой управления и наведения по прямому лазерному лучу. ПТРК с управлением по лучу лазера ряд специалистов относит к третьему поколению (хотя скорее их можно отнести к «продвинутому второму поколению»), В самом деле, отказ от проводной командной линии снимает ограничения по дальности и скорости полета, позволяет вести стрельбу по воздушным целям, а прямая лазерная линия (в отличие от наведения по отраженному лучу) малочувствительна к помехам.
 
Противотанковый ракетный комплекс 9К135 Корнет
 
Компекс 9К135 «Корнет» разработан на базе комплекса танкового управляемого вооружения «Рефлекс», сохранив основные его компоновочные решения. Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Основное отличие от предшествующих ПТРК «Фагот», «Конкурс» и «Метис» — в системе наведения. Если управление ПТУР последних осуществлялось по проводам, то ПТУР «Корнета» наводится по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы ПТРК 9К135 «Корнет» возросла в 1,5 раза по сравнению с близким по классу ПТРК второго поколения «Конкурс-М». Время подготовки пуска - 1,2 секунды. По массо-габаритным показателям «Корнет» - скорее возимый комплекс, пригодный для использования в качестве переносного.
 
В состав комплекса 9К135 «Корнет» входят: пусковая установка с комплектом аппаратуры управления (прицел-прибор наведения), подъемным и поворотным механизмами и механизмом пуска; тепловизионный прицел (ТПВ); снаряд (ПТРК в ТПК).
ПТУР построена по аэродинамической схеме «утка» с передним расположением двух рулей с электромагнитным приводом. Твердотопливный реактивный двигатель с воздухозаборными каналами и соплами занимает средний отсек ракеты. В хвостовом отсеке установлен фотоприемник лазерного излучения. Четыре складных крыла размещены на корпусе хвостового отсека и расположены под углом 45 градусов относительно рулей.
 
Противотанковый ракетный комплекс 9К135 Корнет ПТУР 9М133 оснащена тандемной кумулятивной боевой частью, способной поразить большинство современных основных танков, в т.ч. имеющих динамическую защиту. Кроме того, ПТУР может оснащаться фугасной термобарической БЧ для поражения инженерных сооружений, бункеров, дотов. Необходимость подобной БЧ на высокоточном оружии подтверждена опытом локальных конфликтов. ПТУР и вышибная двигательная установка помещены в пластмассовом ТПК с откидными крышками и рукояткой. Время хранения ПТУР в ТПК без проверки - до 10 лет.
 
ПУ 9П163М-1 имеет треногу с откидными опорами, вращающуюся часть на вертлюге и качающуюся часть с люлькой для снаряда. Маховик подъемного механизма с рукояткой расположен сзади, поворотного - слева. Прицел-прибор наведения - перископический: собственно прибор установлен в контейнере под люлькой ПУ, поворотный окуляр - внизу слева. Снаряд устанавливается на люльке сверху ПУ, после выстрела заменяется вручную. Высота линии стрельбы может меняться в широких пределах, а это позволяет вести огонь из различных положений (лежа, сидя, из траншеи или окна здания), приспосабливаться к местности.
 
В качестве тепловизионного (ТПВ) используется прицел «Метис-2» (1ПН79, предлагается в основном с экспортным вариантом) разработки НПО ГИПО с дальностью обнаружения целей типа танк или бронемашина 4000 м, распознавания - 2500 м, полем зрения - 2,8x4,6 градуса. Прибор действует в диапазоне длин волн 8-13 мкм, имеет общую массу 11 кг, размеры оптико-электронного блока 590x212x200 мм. Сзади ТПВ прицела крепится баллон системы охлаждения, объектив прикрывается откидной крышкой. Прицел крепится с правой стороны ПУ. Имеется также ТПВ прицел «Корнет-ТП» (1ПН80). ТПВ прицел позволяет вести стрельбу не только ночью, но и при использовании противником боевых дымов.
 
Оператор располагается обычно в положении лежа позади чуть слева ПТРК 9К135 «Корнет», рычагом спуска управляет левой рукой. Как и в других комплексах с полуавтоматической системой управления, в его обязанности входят обнаружение цели, производство пуска и удержание прицельной марки на цели во время полета ПТУР. Время подготовки выстрела - 1,2 с. Вывод ПТУР после пуска на линию визирования (ось лазерного луча) и компенсация ее отклонений от линии визирования производятся автоматически.
 
Наряду с «Метисом-М» ПТРК 9К135 «Корнет» может составить систему управляемого ПТ вооружения подразделений сухопутных войск на ближайшее будущее. Предусмотрена установка «Корнета» на различные наземные носители - боевые и транспортно-боевые машины. Штатный температурный диапазон применения ПТРК 9К135 «Корнет» - от - 50 до +50° С, для жарко-пустынного климата - от -20 до +60° С. Высотный диапазон - от 0 до 3000 м над уровнем моря.
 
Модульная схема конструкции позволяет устанавливать ПТРК 9К135 «Корнет» и его экспортный вариант «Корнет-Э» на различные носители - так, уже разработан самоходный ПТРК «Вест» на шасси УАЭ-3151, а также боевая машина ПТРК «Корнет-Э» на шасси БМП-3.
 
Тактико-технические характеристики 9К135 «Корнет»
Система управления - полуавтоматическая, по прямому лазерному лучу
Масса ПУ - 19 кг
Максимальная дальность стрельбы - 5500 м днем и 3500 м ночью
Минимальная дальность стрельбы - 100 м
Калибр ПТУР - 152 мм
Масса ПТУР с ТПК - 27-29,0 кг
Длина ПТУР с ТПК - 1210 мм
Бронепробиваемость (по нормали) - 1000-1200 мм
Техническая скорострельность - 2-3 выстр./мин
Время перевода из походного положения в боевое - 1 мин

 

Видео - Попадание ПТУРа в Меркаву

 

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Вообще, боевые действия на Ближнем Востоке стали лучшей демонстрационной площадкой эффективности произведенного в России оружия.

А также война там развенчала многие мифы о непобедимости западной бронетехники. Как, например, это произошло с гордостью германского ВПК – танком Leopard-2А4, как и Merkava считавшимся одним из лучших в мире, который сожгли вместе с турецким экипажем курдские повстанцы из российского (а может и еще советского) противотанкового комплекса:

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Но самая «трогательная» ситуация произошла при освобождении иракского Мосула, когда американский танк Abrams (разумеется – тоже лучший в мире) был подбит из… американского же ПТРК ТOW, попавшего в руки боевиков благодаря поставкам из… США!

Одним словом, земляки встретились…

Видео - В Мосуле подбили американский танк Abrams M1

 

 

И, чтобы не быть "предвзятым",  посмотрите как наши танки выдерживают попадание в них американских ПТУРов

 

Видео  -  Российский танк Т-90 с легкостью выдержал попадание американской ПТУР 

 

Видео  -  РАКЕТЫ TOW НЕ СМОГЛИ ОДОЛЕТЬ РУССКИЙ Т-72

 

Метки: 9К135 «Корнет», Вооружения, испытание в бою, ПТУР, Россиия, сирия
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4 коммент.»

  • 40 30
    Korsar 27 февраля 2018 в 22:27 Ссылка Пометить
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    На видео про попадание ПТур в Меркаву не такие уж и старые кадры из Сирии,где был подбит Т-72.Длинна ролика 3 сек.Где уничтожили меркаву птуром непонятно и была ли она уничтожена фактически тоже. В теории эффективной на 100% защиты от Птур нет.Больше к статье нечего добавить

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  • 1353 921
    Oleg 27 февраля 2018 в 22:29 Ссылка Пометить
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    Когда дипломаты прекратят войну на Украине и на Ближнем Востоке? Хотите воевать? Идите играть в солдатиков вместе с детсадниками, если не наигрались в детстве.

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    • 601 354
      Облико Морале Oleg 27 февраля 2018 в 23:07 Ссылка Пометить
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      С такими комментами ты походу сам от туда не так давно пришёл! Во всём мире внедрён закон джунглей, где выживает сильнейший! И кто им станет Лев или Медведь, покажет только время!

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