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Редкое природное явление в небе над Бразилией (ФОТО, ВИДЕО)

07:31. 27 февраля 2018 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:
Редкое природное явление в небе над Бразилией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Редкое природное явление посчастливилось наблюдать жителям бразильского штата Санта-Катарина — оптический феномен гало.

Светящийся «нимб» появился вокруг солнца в небе над Бразилией 26 февраля. Отчетливо видно было в столице штата — Флорианополисе и в нескольких городах поблизости.

Бразильцы тут же заполнили социальные сети множеством фотографий необычного солнца, что позволило и нам полюбоваться на столь редко встречающийся в наших широтах природный феномен.

Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны (на наблюдать этот эффект можно и вокруг других мощных источников света — прожекторы, уличные огни). Гало (англ. halo) вызвано скоплением ледяных кристаллов в перистых облаках на высоте 5–10 км в верхних слоях тропосферы.

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Редкое природное явление в небе над Бразилией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Редкое природное явление в небе над Бразилией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Редкое природное явление в небе над Бразилией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Редкое природное явление в небе над Бразилией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Редкое природное явление в небе над Бразилией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Редкое природное явление в небе над Бразилией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Редкое природное явление в небе над Бразилией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Редкое природное явление в небе над Бразилией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Редкое природное явление в небе над Бразилией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Редкое природное явление в небе над Бразилией (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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