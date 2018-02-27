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Новый вирус-вымогатель “Data Keeper” зафиксирован в сети.

14:26. 27 февраля 2018 Просмотров - 168 Нет комментариев Опубликовал:

Касперская: Заражённый вирусом-вымогателем компьютер можно выбрасывать

Как сообщает портал Bleeping Computer, первые жертвы вредоносного программного обеспеченья появились через два дня после релиза вируса в даркнете. Сервис-вымогатель шифрует файлы на компьютерах, после чего требует от пользователя выкуп в криптовалюте

 
Бороться с таким типом вирусов можно только с помощью специальных утилит, и то при условии, что вредоносная программа обладает определённой уязвимостью.
 
"Если компьютер уже заражён и вирус не содержит ошибки, то можно только выбрасывать компьютер и форматировать диск, - т.е.,  использовать  программы типа  "HDD Low Level Format Tool",  для низкоуровневого форматирования ж/диска.  Но если заражение ещё не произошло, то нужно ставить антивирусы. К сожалению, новые шифровальщики могут быть довольно хитрыми. Есть, кстати, специальные утилиты, которые пытаются лечить от подобного рода шифровальщиков. Они действуют по такому принципу: когда видят массовое шифрование диска, то останавливают это процесс и задают пользователю вопросы. Из ряда: “Действительно ли вы инициировали этот процесс?”, “Действительно ли вы согласны с тем, что ваша фамилия зашифрована?” и так далее. И они, в принципе, могут остановить процесс шифрования. У вируса Petya, по-моему, была уязвимость. Поэтому его смогли расшифровать и даже выпустить продукт для лечения компьютера. А у следующих вирусов не было уязвимости", - Президент группы компаний "InfoWatch"  Наталья Касперская.
 
 
Особенностью вируса "Data Keeper" является его доступность для любого желающего. Так, доступ к коду выдаётся по запросу на специальном портале, где тем, кто прошёл регистрацию, предлагают вступить в ряды киберпреступников, в обмен на долю добычи разработчикам. Дополнительную сложность для борьбы с вирусом составляет то, что в зашифрованные файлы не добавляется специальное расширение, так что понять, какие файлы заражены, практически невозможно.
Метки: Data Keeper, антивирус, ит-технологии, компьютерные вирусы
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