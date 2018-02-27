Новый вирус-вымогатель “Data Keeper” зафиксирован в сети.

Как сообщает портал Bleeping Computer, первые жертвы вредоносного программного обеспеченья появились через два дня после релиза вируса в даркнете. Сервис-вымогатель шифрует файлы на компьютерах, после чего требует от пользователя выкуп в криптовалюте

Бороться с таким типом вирусов можно только с помощью специальных утилит, и то при условии, что вредоносная программа обладает определённой уязвимостью.

"Если компьютер уже заражён и вирус не содержит ошибки, то можно только выбрасывать компьютер и форматировать диск, - т.е., использовать программы типа "HDD Low Level Format Tool", для низкоуровневого форматирования ж/диска. Но если заражение ещё не произошло, то нужно ставить антивирусы. К сожалению, новые шифровальщики могут быть довольно хитрыми. Есть, кстати, специальные утилиты, которые пытаются лечить от подобного рода шифровальщиков. Они действуют по такому принципу: когда видят массовое шифрование диска, то останавливают это процесс и задают пользователю вопросы. Из ряда: “Действительно ли вы инициировали этот процесс?”, “Действительно ли вы согласны с тем, что ваша фамилия зашифрована?” и так далее. И они, в принципе, могут остановить процесс шифрования. У вируса Petya, по-моему, была уязвимость. Поэтому его смогли расшифровать и даже выпустить продукт для лечения компьютера. А у следующих вирусов не было уязвимости", - Президент группы компаний "InfoWatch" Наталья Касперская.