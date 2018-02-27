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Новые производства России: Новый литейный комплекс запущен в Красноярском крае.

02:10. 27 февраля 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

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Новый литейный комплекс запущен в Красноярском крае

 

На Красноярском алюминиевом заводе состоялся запуск нового высокотехнологичного литейного комплекса.

На то, чтобы воплотить проект в жизнь понадобилось 2 года и более 2 млрд рублей. В планах КрАЗа — производить 10 тысяч тонн цилиндрических слитков в месяц. Уже есть конкретный покупатель на готовую продукцию.

КрАЗ производит более 27% алюминия в России, но такого вида продукции в Красноярском крае еще не выпускали. Новый комплекс позволит поддержать промышленность региона производством перспективной продукции — цилиндрических слитков диаметром 457 мм. Это рекордный для российской алюминиевой промышленности размер.

Такие слитки не требуют дальнейшей переработки и востребованы сейчас во всем мире: на машиностроительных рынках и Америки, и Европы, и Азии. Таким обрзом завод уходит от технического алюминия в сторону глубокой переработки.

«Ранее на КрАЗе около 30% всей продукции шло в переработку.    С запуском комплекса уже более 55% алюминия будет поставляться в виде готовых изделий. Это означает другие деньги, технологии и более качественное использование рабочей силы.» — заявили в ходе открытия.

 

цилиндрические слитки диаметром 457 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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http://rus.vrw.ru/page/novyj-litejnyj-kompleks

Метки: КрАЗ, Новые производства России, промышленность, Россия
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