Новые «майские указы», еще лучше прежних

1 марта ожидается широко разрекламированное в прессе обращение В. Путина к Федеральному собранию, сроки которого были сдвинуты поближе к выборам.

http://www.ntv.ru/novosti/1985665/

…Песков напомнил, что 1 марта президент выступит с посланием Федеральному собранию, тогда же будут обозначены перспективы дальнейшей работы в случае избрания Путина президентом.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Безусловно, видение президента Путина итогов работы за прошедший год и видение перспектив для работы так или иначе будет совпадать с кандидатом Путиным. Разумеется, те задачи, которые будут очерчены и кандидатом, и действующим президентом, будут фиксироваться. В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности. Существуют разные юридические формы указов. Одним из способов являются президентские указы. Возможность рассматривается. Будут ли это именно президентские указы или иная форма — подождем».

Упомянув словосочетание «майские указы», предвыборный штаб не к месту припомнил президенту его прошлые предвыборные обещания, так опрометчиво оформленные в письменном виде в так называемых «майских указах»:

https://meduza.io/feature/2017/05/16/mayskie-ukazy-vladimira-putina-pyat-let-spustya-oni-ispolneny(16 мая 2017 )

Пять лет назад президент Владимир Путин подписал «майские указы» — поручения, следующие за его предвыборными обещаниями. 11 документов должны были резко увеличить конкурентоспособность России на международных рынках, повысить уровень жизни граждан, увеличить темпы роста строительства жилья и других отраслей производства. Экономический кризис и западные санкции, введенные после присоединения Крыма, сделали «майские указы» трудновыполнимыми; ответственность за них в итоге легла на регионы, сразу же ушедшие в долги. По просьбе «Медузы» журналист «Коммерсанта» Андрей Перцев рассказывает, как планировалось реализовать «майские указы» — и что с ними на самом деле произошло. Указы в долг Насколько исполнимы были «майские указы»? Сейчас считается, что их полному исполнению помешал экономический кризис и санкции, — об этом, например, говорилпремьер Дмитрий Медведев. Однако еще в 2013 году зам. министра экономики Андрей Клепач объяснял, что для выполнения всех указов российская экономика должна была расти на 7 процентов в год, а для обещанного роста зарплат бюджетников — хотя бы на 4 процента. Эти цифры были недостижимы еще до кризиса и санкций. Владимир Путин в 2013 году признался, что намеренно «завысил планку» в указах, но это не должно служить отказом от их исполнения. Указы с завышенной планкой исполнялись за счет региональных бюджетов. Их состояние с 2012 года стало резко ухудшаться — территории брали все новые и новые долги для того, чтобы хотя бы тянуть социальные выплаты. По данным Минфина, в 2013 году суммарный долг российских субъектов вырос на 28,6 процента, в 2014 году — на 20 процентов, в 2015 году — на 11 процентов, и только в 2016-м рост составил 1,5 процента. Регионы стали больше занимать в долг как раз после вступления в силу «майских». Интересно, что резкий рост долгов стал сокращаться параллельно с тем, как государство стало помогать субъектам с уходом от коммерческих кредитов (их стали заменять более дешевые бюджетные). Сами администрации на местах тоже научились экономить — на дорогах, ремонтах, развитии. «За 3,5 года увеличили госдолг области в два раза, чтобы выполнять дорожную карту [„майских указов“]. После этого случился кризис, экономика встала, остановился рост средней заработной платы, соответственно, уже второй год зарплаты бюджетников мы не увеличиваем, а даже сокращаем», — сетует депутат заксобрания одного из регионов в центральной части России. Он добавляет, что повышение тех же зарплат бюджетникам не помогло сделать их работу привлекательной для молодых: «Если учителей стало больше, то вакансии врачей как были незакрытыми, так и остались. Проедаем бюджет», — разводит руками депутат. За пять лет «майские указы» превратились для Кремля из красивого пиар-хода (все дают обещания перед выборами и не исполняют, а мы даем их после и исполняем) в не самую большую, но досадную проблему. Массового недовольства реализацией указов нет, хотя, по данным исследованияВысшей школы экономики, наиболее важные для себя обещания (типа повышения зарплат или расселения ветхого жилья) люди сочли неисполненными. «Майские указы» давно уже не главная повестка дня в государственных СМИ: перестань говорить о «майских указах» — и о них вообще перестанут вспоминать. Однако, судя по всему, для Владимира Путина указы и их исполнение стали своего рода вопросом престижа: для президента нельзя просто так взять и отказаться от них. Это чемодан без ручки, который уже никак не пригодится, но бросить его жалко: идея же была красивая. Обещать что-то в 2018 году президенту теперь будет сложнее: многие бюджетники поверили «майским указам» и теперь чувствуют себя разочарованными.

Ну, кто же напоминает кандидату о его обещаниях, либо вовсе не исполненных, либо выполненных лишь частично, не самым лучшим образом и за чужой счет? И даже потуги властей по улучшению жизни народа, предпринятые в конце 2017- начале 2018, не спасают положение. Избиратель знает разницу между обещаниями о грядущем улучшении жизни народа и воплощением этих обещаний.

Письмо:

К материалам о новых майских указах Путина. В тексте явная подтасовка. Создать требовалось 25 млн. высокотехнологичных, а не высокопроизводительных рабочих мест. Огромная разница. Не создано ни одного. Да и какие высокопроизводительные, если предприятия не работают?

Обращение президента и кандидата в президенты Путина В. В. к ФС может, вместо «спасательного круга» превратиться в «камень на шее» для его и так уже не слишком яркой предвыборной кампании.