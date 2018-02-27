Настоящие американцы научились изменять законы физики!!!
15:44. 27 февраля 2018 Просмотров - 352 3 коммент. Опубликовал: brahman
Звук, как известно из школьного курса физики, представляет собой поперечную волну, которую создают частички возмущённой источником среды. СРЕДЫ!!!
Это означает, что на Луне мы можем услышать звук, когда, например, прикладываем микрофон к железной балке, по которой кто-то ударяет молотком.
Но если микрофон непосредственно не контактирует с балкой, то из-за отсутствия на Луне атмосферы звук от удара по железу уловлен отстоящим на расстоянии от балки микрофоном быть принципиально не может: нет среды – нет звуковой волны.
Правда, в предлагаемом ролике речь идёт о героических американцах, а коли они героические, и тем более – американцы, то для звука отсутствие среды – вообще не помеха. Как-никак американцы – первыми засняли в Голливуде свои героические лунные подвиги, так что говорить о каких-то законах физики – просто смешно.
Это означает, что на Луне мы можем услышать звук, когда, например, прикладываем микрофон к железной балке, по которой кто-то ударяет молотком.
Но если микрофон непосредственно не контактирует с балкой, то из-за отсутствия на Луне атмосферы звук от удара по железу уловлен отстоящим на расстоянии от балки микрофоном быть принципиально не может: нет среды – нет звуковой волны.
Правда, в предлагаемом ролике речь идёт о героических американцах, а коли они героические, и тем более – американцы, то для звука отсутствие среды – вообще не помеха. Как-никак американцы – первыми засняли в Голливуде свои героические лунные подвиги, так что говорить о каких-то законах физики – просто смешно.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Супер! Отличное доказательство съёмок на земле!
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Вы всё ещё разбираетесь были люди на Луне или не были? Это не имеет значения. Значение имеет то, что Земля поделена разными инопланетными группами. Пока не могу понять, кто среди их друг, а кто враг.
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“Звук, как известно из школьного курса физики, представляет собой поперечную волну, которую создают частички возмущённой источником среды. СРЕДЫ!!!”
Звук, вообще-то, представляет собой продольную волну:)
А в остальном автор прав. Хотя… звук мог передаваться через грунт и затем – через скафандр. Но впечатляет то, что в вакууме скафандры не раздуты, и в районе бёдер наблюдаются складки как на обычных штанах.