Настоящие американцы научились изменять законы физики!!!

Звук, как известно из школьного курса физики, представляет собой поперечную волну, которую создают частички возмущённой источником среды. СРЕДЫ!!!Это означает, что на Луне мы можем услышать звук, когда, например, прикладываем микрофон к железной балке, по которой кто-то ударяет молотком.Но если микрофон непосредственно не контактирует с балкой, то из-за отсутствия на Луне атмосферы звук от удара по железу уловлен отстоящим на расстоянии от балки микрофоном быть принципиально не может:Правда, в предлагаемом ролике речь идёт о героических американцах, а коли они героические, и тем более – американцы, то для звука отсутствие среды – вообще не помеха. Как-никак американцы – первыми засняли в Голливуде свои героические лунные подвиги, так что говорить о каких-то законах физики – просто смешно.

Источник: ss69100.livejournal.com