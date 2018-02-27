Леонид Ивашов. Константин Сивков. Ковальчук подсидел Рогозина

Минобороны предложило назначить президента Курчатовского института Михаила Ковальчука сразу на две новые позиции – научного руководителя строящегося в Анапе военного технополиса ЭРА, расшифровывается это как, ни много ни мало, Элита Российской армии, а также он будет членом попечительского совета фонда перспективных исследований ФПИ, созданного в свое время по инициативе Рогозина, сам Рогозин отстраняется от ФПИ. Комментируют доктор исторических наук Леонид Ивашов и доктор военных наук Константин Сивков.