Как сотрудники КГБ охотились на шпионов

Источник: tvzvezda.ru

В шпионских фильмах автомобили органов госбезопасности всегда занимали особое место. Сотрудников КГБ совершенно справедливо сравнивают с суперагентами из кино, ведь авто, оснащенные по последнему слову техники, часто помогали предотвратить утечку самых ценных секретов страны.

Скрытное наблюдение

Автопарк КГБ времен холодной войны разительно отличался от всего того, что можно было увидеть во время официальных мероприятий. Для оперативной работы сотрудников КГБ и других органов госбезопасности всегда выбирали автотранспорт, максимально далекий от эскортных автомобилей со спецсигналами и атрибутикой, обозначающей ведомственную принадлежность.

Первым в автопарк специального назначения попал доработанный под требования органов госбезопасности легендарный автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа». М-20 Г. стал первым автомобилем в неофициальном списке «догонялок» – машин для наружного наблюдения и преследования.

Внешних отличий от базовой версии автомобиля практически не было – все изменения, внесенные в конструкцию автомобиля, находились внутри. От гражданской версии автомобиля «Победа» машина оперативников КГБ отличалась более мощным, форсированным 90-сильным двигателем, основой для которого послужила бензиновая 3,5-литровая рядная «шестерка» от автомобиля ГАЗ-12.

Форсированный двигатель передавал крутящий момент на задний привод через усиленную механическую коробку и укороченные полуоси – все эти изменения способствовали увеличению разгона, а также внушительной максимальной скорости – почти 130 километров в час.

«Волга» особого назначения

Каждый флагман Горьковского автомобильного завода получал модификацию с доработанным двигателем и так называемым «спецнабором» – доработкой тормозных механизмов, специальными покрышками, устойчивыми к проколу, и другими вспомогательными средствами.

Легендарная газовская «Ласточка», купить которую можно и сегодня, в специальной версии для группы наружного наблюдения могла догнать любую «посольскую» машину. Сотрудники дипломатических миссий различных государств передвигались в основном на мощных машинах отечественного производства и могли запросто «сбросить хвост», случае если оперативники передвигались на обычной, не подготовленной для скоростного преследования машине.

ГАЗ-23 дорабатывали с учетом возможностей зарубежных автомобилей: под капот спецверсии устанавливался двигатель V-8 объемом 5,5 литра с облегченным алюминиевым блоком цилиндров от «генеральского» лимузина – ГАЗ-13 «Чайка». Однако в подкапотное пространство такой двигатель помещался с трудом – для удобства монтажа и максимально простого обслуживания двигатель пришлось установить с минимальными допусками и на два градуса наклонить относительно оси.

Мощность обновленной силовой установки составляла внушительные для такой машины 195 лошадиных сил. Оборотной стороной медали стал расход топлива: прибавившая в весе машина при спокойной езде потребляла от 18 до 20 литров бензина, а при длительной работе с педалью газа расход топлива мог «подскочить» и до 25 литров на 100 километров пути.

За восемь лет производства гражданской версии ГАЗ-23 стал для оперативников КГБ практчически родным: всего органы государственной безопасности получили 603 таких автомобиля.

Главным требованием КГБ при закупке таких машин неизменно был аутентичный гражданский внешний вид: ничто в экстерьере автомобиля не должно было выдавать специально подготовленную для слежки и погони версию.

Строго следуя прописанным в техническом задании данным, специалисты завода вместе с представителями заказчика скрывали все следы «гоночного» автомобиля – в целях соблюдения правил, у «Волги» особого назначения переделали даже выхлопную систему с разветвлением на две трубы.

Для этого выпускные тракты системы переваривалась и соединялась особым образом рядом с редуктором, а снаружи оставалась стандартная хромированная насадка.

«Все это делалось для того, чтобы запутать даже опытных шпионов. Внешний вид создавался один в один по образу и подобию серийных авто. Отличия можно было обнаружить лишь во время движения: черные «Волги» двигались по улицам значительно быстрее и выделялись на фоне остальных автомобилей басовитым рокотом двигателя», – отметил в интервью телеканалу «Звезда» историк кандидат технических наук Сергей Макоевский.

Обычная механическая коробка передач не могла «переварить» крутящий момент мощного V-8 – для решения этой проблемы в ГАЗ-23 специалистами была установлена усиленная автоматическая коробка передач с гидротрансформатором и индикацией передач на русском языке.

В результате опергруппы КГБ, сутками напролет разрабатывавшие зарубежных шпионов и их окружение, получили в свое распоряжение практически гоночную машину: разгон до 100 километров в час у ГАЗ-23 занимал всего 16 секунд, а максимальная скорость машины составляла 170 километров в час.

Советский «маслкар»

С одного из самых популярных и массовых в автопарке Комитета государственной безопасности автомобиля – ГАЗ-24-25 – начинается история персональных доработок, вносимых в цеху при службе технического обеспечения КГБ СССР. Двигатель и ходовую нового автомобиля решили не менять, однако с появлением 24-й «Волги» в серийном производстве специалисты техотдела КГБ приступили к экспериментам, связанным с оснащением «догонялки» нового поколения.

Все доработки, включая комплект «специального оснащения» – радиопеленгаторы, фотоаппаратару и систему беспроводной связи «Алтай» размером с офисный чемодан и общим весом более 100 килограммов, – устанавливались специалистами 9-го Управления КГБ СССР тайно: ни производитель, ни какие-либо третьи лица сведений о доработке не получали, а все данные о «спецпродукции» находились под грифом секретности.

Контроль качества

Собранные для КГБ СССР «Волги» лишь внешне походили на обычные «гражданские» автомобили. Однако уже на заводе ведомственные автомобили получали двойную окраску, качественную шумоизоляцию, а кузов для повышения прочности проваривали сплошным швом.

Для надежной работы электрооборудования на борту большинства автомобилей устанавливался второй аккумулятор повышенной емкости.

Особая «прыть» последних автомобилей, собранных для КГБ СССР, включая наиболее быструю версию – ГАЗ-31-013, – обеспечивалась не только доработанным двигателем ЗМЗ-505, десять на 220 лошадиных сил, но и специальной трехступенчатой автоматической КПП. Мощный двигатель, который с началом преследования мог длительное время без проблем для водителя «крутиться» возле красной зоны тахометра, и проворная КПП позволяли тяжелому седану с группой наружного наблюдения держать темп и поспевать даже за самыми мощными импортными автомобилями с шести- и восьмицилиндровыми двигателями.

Расход топлива, несмотря на улучшения, доработки и смену поколений, меньше не стал: тяжелая «Волга» с мощным двигателем по-прежнему потребляла не менее 20 литров высокооктанового бензина.

Особенности «наружки» и аэродинамики

Историки отмечают, что «Волги», собранные для КГБ СССР и раскрытые объектами наблюдения, подвергались серьезным косметическим изменениям.

«Такая машина сначала снимались с оперативной работы, а после загонялись в цех, где её перекрашивали в другой цвет. Одну и ту же машину могли перекрашивать по два-три раза», – отметил в интервью телеканалу «Звезда» военный историк Евгений Белаш.

Под конец «боевой службы» такие автомобили ещё раз подвергались серьезным изменениям – на вторичный рынок после нескольких дней в механическом цеху выходили машины, максимально приближенные к заводской комплектации: «боевая Волга» лишалась не только секретного оборудования для связи и слежения, но и мощной V-образной «восьмерки» – вместо мощного двигателя моторный отсек занимал штатный четырехцилиндровый агрегат.

На протяжении долгих лет аэродинамика и набор скорости советской «Волги» оставались предметом резкой критики. Вину за это пытались возложить на «рубленый» дизайн с прямыми линиями. Однако эксперименты по оснащению восстановленных кузовов современными двигателями V-8 показали, что самый массовый в истории ГАЗ четырехдверный седан оказался способен развивать скорость под 300 километров в час.

Автор: Дмитрий Юров

Источник: nstarikov.ru