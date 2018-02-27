Как поддерживать в себе баланс

В ноябре прошлого года моё внимание привлекла публикация блогера Конта Славика Яблочного "Рекомендую всем кому уже за 40.. Это не моя методика, но я и моя жена ее опробовали...", в которой он поделился своим 10-летним опытом применения практики"Пять тибетцев" (другие названия - "Око Возрождения", "Пять тибетских жемчужин").



Даже больше.. он опубликовал фото своей 47-летней жены:



- Практика того стоит (на себе опробовал, да и на жене тоже). Супруге как бы уже под полтишок лет, но кто даст? (никакого фотошопа)"..

После такой рекламы появилось естественное желание попробовать на себе, насколько эти упражнения эффективны.

Начал сразу с 21-го повтора, так как теоретически я это всё давно знал и лет 15 назад даже немного пробовал (на тот момент смутила эдакая эзотерическая подоплёка вокруг этой практики).

Первое упражнение - вращение вокруг своей оси по часовой стрелке - может доставить кому-то неудобство. Чтобы его избежать, можно сделать так, как я когда-то учился: руки в стороны, взгляд зафиксировать на поднятом вверх большом пальце правой руки и, не отрывая взгляда, начать вращение. Боковым зрением будете видеть смазанную обстановку комнаты. Останавливаться так: ноги на ширине плеч, ладони сложить перед грудью, держать твёрдо.

Такая фиксация взгляда на пальце позволяет легко вращаться очень долго, впоследствии она не потребуется совсем, в обычной городской квартире можно вращаться, как тем дервишам на Востоке. Я минут 18 как-то раз делал, пока мышцы ног не устали.. но это другая история о балансировке..

Прошло три месяца занятий практикой "Око Возрождения", иногда пропускал, иногда дважды в день делал, пробовал в разное время дня. Действительно, эффект от упражнения есть, самочувствие хорошее, пока 14 повторов выполняются легко, остальные с напряжением.

Кстати, обратил внимание, что некоторые движения головой входят в гимнастикуА.Шишонина от шейного остеохондроза (об этом в другой раз).

Вся практика с описанием, фотографиями и пошаговым видео вошла в мультимедийную книгу, скачать которую можно в группе ВКонтакте "Очищение Разума, Души и Тела", я же здесь хочу остановиться на другом аспекте.

Поскольку официального отношения медицинских властей к гимнастике нет, то, соответственно, достаточно разных мнений и высказываний в Интернете.

Я остановился на этой (неполной) публикации..

Гимнастика "Око Возрождения": отзывы врачей и практикующих

Как видно из отзывов, «Око возрождения» представляет собой довольно эффективную гимнастику, про которую многие отмечают, что она буквально изменила жизнь. Если верить информации на просторах Всемирной паутины, практикующих этот метод достаточно много, заинтересованных в том, чтобы его попробовать - еще больше.

Рассмотрим, какие основные упражнения технология предполагает, в чем их исключительная особенность. Вероятно, эта информация для многих станет важной, поможет определиться - стоит ли вводить в свои привычки новый метод гимнастики.

Общая информация

Как видно из отзывов, гимнастика «Око возрождения» на удивление хорошо подходит нашим соотечественникам и жителям других европейских держав.

В некоторой степени это кажется удивительным, если вспомнить, что технология была разработана на Дальнем Востоке.

Метод предполагает омоложение - не только лишь физическое, но, что намного важнее, духовное. При этом «Око возрождения» обещает развитие практикующего упражнения человека.

Гимнастика создана монахами Тибета, заключается в шести упражнениях, предназначенных для регулярной практики. Пять из них могут выполнять все и каждый. Такие техники позволяют оздоровить организм, скинуть с себя прожитые годы, ощутить снова радость жизни, вдохновение, стремление творить. Последнее, шестое -это упражнение, созданное для стремящихся к полной свободе от бренного мира. Оно позволяет достичь духовного совершенствования, эффективно освободиться от сексуальных привязок к этому миру.

Стоит ли верить?

На просторах Интернета очень сложно найти отрицательные отзывы об «Оке возрождения».

Как отмечают многие специалисты, комплекс грамотно спланирован, относительно прост в исполнении, требует немного времени для применения, построен разумно, показываетрезультат применительно к людям разных возрастных групп.

Как говорят врачи, их клиенты при продолжительной практике таких упражнений не замечают никаких недостатков.

Если верить отзывам на просторах Всемирной паутины, нередко «Око возрождения»становится элементом повседневности не только обывателей, но квалифицированных врачей, вынужденных искать пути, как можно справиться с большой нагрузкой.

Именно пять упражнений для ежедневного применения, как заверяют профессионалы, позволяют наполниться силами, чтобы победить все сложности повседневности.

Отмечается, что при регулярной практике настроение становится стабильнее, лучше, что особенно заметно, если человек оказался в тяжелой жизненной ситуации. Отмечают, что на фоне таких упражнений становится легче верить в лучшее.

Духовное и физические омоложение, если верить отзывам практикующих «Око возрождения», до и после занятий особенно заметно, причем в большей степени выражено то, что визуально увидеть невозможно.

Человек ощущает себя моложе, сильнее, спокойнее. Настроение нормализуется, появляется уверенность в себе и своих силах, желание и стремление успешно справиться с любыми препятствиями на жизненном пути.

Немаловажный аспект, отмечаемый многими - доступность, ведь для постоянной практики упражнений не требуется приобретать дорогостоящее оборудование, препараты, нет нужды записываться в специальные кружки или заниматься с индивидуальным тренером, а ведь на это далеко не у каждого есть время и силы.

Фактически «Око возрождения» представляет собой универсальную программу, доступную всем - от мала до велика, при любом доходе, образе жизни. Необходимо лишь желание, готовность к регулярным практикам, немного времени.

Мнения и термины

Как видно из отрицательных отзывов, упражнения «Око возрождения» некоторыми воспринимаются как нечто эзотерическое, а значит, совершенно бесполезное. Кстати говоря, эта практика известны еще и под наименованиями:

• «5 тибетцев»;



• «5 жемчужин Тибета».

Все эти названия подразумевают одну и ту же технологию.

Практиковавшие ее отмечают, что иногда сталкивались с осуждением окружающих, считающих, будто бы это лишь пустая трата времени.

Но вот прибегающие к ней в своей жизни люди отмечают, что при регулярном исполнении описанного цикла самочувствие и правда становится лучше, появляются силы для сопротивления повседневным трудностям.

Некоторые, кстати говоря, считают, будто бы «Око возрождения» секретно, это знание, которое никогда не должно было распространиться в мир, а предназначалось лишь для лам Тибета.

Иные считают, что «Око возрождения» позволяет одновременно преобразовать и физическое человеческое тело, и нематериальный дух.

Бытует мнение, что описанные выше практики - это не просто гимнастика, положительно влияющая на организм, но ритуальные действия, позволяющие изменить себя на разных уровнях.

Как именно воспринимать «Око возрождения», считать ли ритуалом или просто гимнастикой - решать каждому самостоятельно.

Основная идея - в очевидном улучшении самочувствия, что отмечают в своих откликах практиковавшие описанный комплекс.

Между прочим, если обратить внимание, станет видно, что все эти упражнения встречаются в йоге, распространены по всему миру, известны как эффективные.

Разумное исполнение позволяет вскоре вернуть себе былое здоровье, силы, уверенность в себе.

Наталья Балагурова 28 Января, 2018

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p.s.

как я понимаю, действительно, ..«Око возрождения» представляет собой универсальную программу, доступную всем - от мала до велика, при любом доходе, образе жизни.. как врачам, так и их пациентам, как учителям, так и их ученикам, как чиновникам, так и их посетителям...как базовую безопасную программу для начинающих..

РЕКОМЕНДУЮ...

С уважением - В.Лычковский.

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