История присвоения американцами русских изобретений

Брать чужое нехорошо – но ученые и изобретатели из США и многих других стран, детища которых подозрительно похожи на наши, видимо, этого не знают.

В науке воровство новаторских решений и изобретений случается довольно часто. Узнать правду в таких ситуациях бывает довольно сложно, нередко гениальная идея приходит на ум разным ученым практически одновременно. Но иногда возникают сомнения в том, что так и было. Вспомним несколько вопиющих случаев, когда иностранные учёные и изобретатели вели себя не совсем честно по отношению к русским коллегам.

Во всём мире принято считать, что электрическую лампочку придумал Томас Эдисон. Однако на самом деле он просто усовершенствовал изобретение Павла Яблочкова и Александра Лодыгина. Американец добился того, что лампочки могли гореть целых сто часов. Он также придумал цоколь, патрон и поворотный выключатель. Русские продвижением своего изобретения не занимались, а вот Эдисон сделал всё возможное, чтобы электрическая лампочка ассоциировалась у людей с его именем.

Одним из первых людей, чьи фантазии вылились в создание «самобеглой коляски», прообраза автомобиля, стал крепостной Леонтий Шамшуренков. Его изобретение высоко оценил сам Михаил Ломоносов. Почти 20 лет спустя француз Кюньо покажет всему миру что-то подобное — небольшую паровую тележку. Его имя навсегда войдет в историю как имя изобретателя

В далёком 1763 году екатеринбургский изобретатель Иван Ползунов придумал дивную машину, которую немного позже оснастили колёсами и назвали паровозом. Через год на испытание этого изобретения в Барнаул прибыл знаменитый шотландец Джеймс Ватт. Он воспользовался тем, что легкомысленные русские отнеслись к официальной регистрации своего творения халатно, и спустя 20 лет в Лондоне получил патент на паровую машину. Сейчас считается, что именно Ватт изобрёл паровоз.

Русский учёный Александр Попов провёл сеанс радиопередачи ещё в 1895 году. Изобретатель был, увы, человеком абсолютно не прагматичным, «забывшим» о получении патента на изобретение. И буквально спустя два бодрый предприимчивый итальянец Гульельмо Маркони подхватил идею Попова и навсегда закрепил за собой изобретение беспроводной связи.

В 1801 году в Нижнем Тагиле крепостной Ефим Артамонов сконструировал металлическую раму и нацепил на неё колёса. Сначала приводить в движение этот агрегат можно было лишь отталкиваясь ногами от земли, однако потом к переднему колесу были приспособлены педали. И опять о получении патента никто не позаботился, поэтому хитрый немецкий барон Карл Дрейз объявил всему миру, что конструкция велосипеда родилась в его голове.

Великий русский хирург Николай Пирогов начал применять наркоз во время операций ещё в середине XIX века. Его новаторское решение помогло выжить тысячам людей, избежав послеоперационного болевого шока. Идею подхватили врачи всего мира, и теперь уже никто не помнит, что первым широко применять наркоз стал именно Пирогов. А вообще анестезию лекари начали использовать ещё в Древнем Египте, но она лишь слегка облегчала физические страдания.

В середине 1980-х годов молодой профессор Феликс Белоярцев собрал группу учёных-единомышленников и приступил к разработке невиданного препарата, который мог бы заменить плазму крови. Уникальный кровезаменитель получил название «Перфторан». Производить препарат начали лишь в 2016 году, однако он значительно превосходил своими характеристиками импортные аналоги, которые появились позже. Американцы еще 30 лет назад раздобыли формулу советского кровезаменителя и начали активно использовать перфторан в своей практике, намекая на то, что искусственную плазму придумали именно они.

В начале 90-х ХХ века в Штаты по разным каналам стало поступать огромное количество информации о секретных советских разработках, особенно в космической отрасли. Многие считают, что благодаря этим утечкам американцы украли идею орбитального корабля. И внешний облик Dream Chaser, и технические решения напоминают проект, разработанный в СССР еще в 60-е. Оригинал – советский орбитальный ракетоплан «БОР». Впрочем, это не единственное, что Штаты «позаимствовали» у нас в этой отрасли.

В начале 90-х годов делегация из США прибыла на российский завод, где производились катапультные кресла для военных лётчиков «К-36 ДМ». Подобные кресла были изобретены в СССР ещё в 70-е годы. Американцы купили небольшую партию этих уникальных конструкций и совсем скоро стали производить «собственные», как две капли воды похожие на наши. Тогда в нашей стране были тяжёлые времена, поэтому никто снова не позаботился об оформлении патента. Американцы не заплатили ни копейки за украденную технологию.