ГОСТом единым: детское питание может стать централизованным

Совет Федераций намерен добиться полного соответствия ГОСТам продуктов в сфере детского питания. Если разрабатывающийся закон примут, то это установит жесткий контроль над качеством сырья, поступающего в детские сады и школы.

Следует уточнить, что речь идёт о питании для молочных кухонь, детских садов, школ, оздоровительных лагерей, детских стационаров и учреждений социального обслуживания. Так, в них могут запретить поставлять молоко и масло с растительными жирами, а в мучных изделиях будет снижено содержание соли. Обеспечить детей всех возрастов здоровым питанием – вот основной лейтмотив готовящегося закона. Сейчас основную проблему видят в том, что главным критерием при организации закупок является цена, а не качество продукта. Поэтому торги чаще выигрывают либо мелкие посредники, отдающие подряд сторонним организациям, либо компании, не имеющие соответствующего оборудования и квалифицированных сотрудников. Сенаторы намерены обязать региональные и муниципальные власти ещё на первоначальном этапе открытого конкурса обозначать ГОСТовское требования к качеству продуктов.

Актуальность проблемы подтвердили исследования качества пищевых продуктов, поставляемых в детские учреждения. К сожалению, часто среди поставляемых продуктов обнаруживается фальсификат или просрочка. Если в Москве научились с этим бороться, то во многих регионах до сих пор случаются массовые отравления детей.

Почему так происходит, ведь сейчас повсеместно вводится единое меню. Но дело в том, что оно носит рекомендательный характер и рассчитывается исходя из реальных денежных средств каждого региона. Тут всё и начинается: денег не хватает - возникают проблемы. Финансирование государством питания льготной категории небольшое, родители «платников» тоже не готовы тратить большие суммы, а поставщикам необходимо выкрутиться и обеспечить каждого ребёнка горячей едой за минимальные средства. Такая ситуация чаще всего обнаруживается в тех регионах, где руководство общеобразовательных учреждений закупает продукты самостоятельно. «В школах нередко товары закупаются у перекупщиков, оформляется один контракт на поставку молока, картошки, мяса, максимально снижается цена контракта. В результате в учреждения приходит не самая качественная еда, считает руководитель федеральной программы «Школьное молоко» – Ольга Панова. Для того чтобы решить проблему качества питания детей, необходимо, чтобы продукты закупались централизованно. И не у дистрибьюторов, а по возможности у производителей напрямую».

Такую систему используют в своей работе многие регионы. Например, в Москве детское питание уже много лет отдано на аутсорсинг. Закупкой, поставкой и приготовлением пищи занимаются крупные комбинаты с профессиональными сотрудниками, современным оборудованием и собственными лабораториями. С переходом на централизованную систему в Москве отмечается стабильная положительная динамика в организации школьного питания.