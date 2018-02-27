Дальше будет хуже: США ответили на упреки России

Посол США в России Джон Хантсман и представители российских властей продолжили дискуссию о вмешательстве Соединенных Штатов в выборы в России. По словам американского дипломата, "иногда я беспокоюсь, что такой обмен заявлениями приведет к излишней эскалации". Обеспокоенность понятна, но вообще говоря, Москве в этом плане пока еще очень далеко до Вашингтона.

Напомним, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США пытаются вмешаться в российские выборы — в том числе из-за внутриполитической обстановки в самих Соединенных Штатах.

"Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое — это для, опять же, продолжения своей внутриполитической риторики. Как вы видите, она не снижает накала", — сказала она в эфире НТВ. Напомним, в ноябре этого года в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. Вопрос в том, смогут ли демократы перехватить большинство у республиканцев. А потому тема "российского вмешательства" — раскрученная в медиа — вне всякого сомнения, будет и в дальнейшем весьма востребованной.

По словам Захаровой, второй момент — это традиционная вовлеченность США вообще во все внутренние процессы во всех регионах мира. "Нет такого региона, где бы Вашингтон не пытался сыграть. Правила о том, что нельзя вмешиваться во внутреннюю политику, в жизнь других государств, работают и должны работать с их точки зрения для всех. Кроме одной исключительной страны, которой являются Соединенные Штаты Америки", — добавила Захарова.

Американский посол, который находится с визитом в Казани, заявил, что обеспокоен обвинениями в адрес США во вмешательстве в российские выборы и назвал это невозможным. "Нас часто обвиняют в том, что мы вмешиваемся в выборы, но это кажется мне не имеющим смысла, так как мы очень ценим наши отношения. Иногда я беспокоюсь, что такой обмен заявлениями приведет к излишней эскалации", — сказал Хантсман.

Пожалуй, посол США в России остается едва ли не единственным американским чиновником, которые старается соблюдать хоть какие-то правила приличия. Понятно, должность обязывает. Трудно себе представить, чтобы в Вашингтоне кто-нибудь из высокопоставленных сотрудников администрации, госдепа или сенаторов с конгрессменами высказался в том же ключе — про "мы ценим наши отношения" и "излишнюю эскалацию".

Логичный вопрос — ну а что там насчет фактуры? Из очевидного, пожалуй, заявление госдепартамента в связи с отказом Центризбиркома зарегистрировать в качестве кандидата в президенты блогера Алексея Навального в конце декабря прошлого года. В американском ведомстве тогда заявили, что подобные действия указывают на то, будто российские власти не могут "защитить пространство в России" для того, чтобы могли реализовываться основные свободы и осуществляться права человека в стране. И призвали российское правительство "провести честные выборы", прозрачные, свободные и справедливые, гарантировав "свободное выражение воли народа".

На заявление госдепартамента реакция последовала на самом высоком уровне. "Тот персонаж, о котором вы упомянули (Навальный), — он же не единственный, кого не допустили (до участия в выборах президента), почему-то других не называют (в США)", — заявил президент России Владимир Путина во время встречи с руководителями российских СМИ в январе этого года. По его мнению, "это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран". Это тот человек, "кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и видеть в руководстве страны", заметил также Путин, подчеркнув, что США "в этом смысле прокололись". "Лучше бы они помолчали", — добавил президент"

Очевидно, в Москве намерены платить Вашингтону той же монетой, что и США. Коль скоро руководители американских спецслужб, например, заявляют о десятилетиях вмешательства России в американские выборы, то почему наша страна должна делать вид, что все в порядке и ничего не происходит?

Замечание Джона Хантсмана насчет "излишней эскалации" по сути верное, если бы не два момента: первое, адресовать его нужно все же в первую очередь начальству посла и второе — эта эскалация и так уже зашла слишком далеко, усилиями Вашингтона в первую очередь. И не похоже, что там намерены останавливаться.