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ХОРОШИЕ НОВОСТИ РОССИИ: Завод по производству медной катанки в г. Тольятти и производство световозвращающих элементов в г. Рославль

00:17. 26 февраля 2018 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством. /А.И. Деникин/

 

Завод по производству медной катанки запущен в Самарской области

 

30 января в Тольятти состоялось открытие завода по производству медной катанки. Был осуществлен «холодный пуск» печи огневого рафинирования.
 
Основателем предприятия является тольяттинская компания «Akron Holding», которая на протяжении 17 лет занимается заготовкой и переработкой лома цветных и черных металлов. На заводе планируется производить 24 тысячи тонн катанки в год, а также перерабатывать ее в проволоку до пяти и более различных сечений.
 
Сумма вложенных инвестиций в проект составила около 1 млрд рублей. Планируется, что вложения должны окупиться в течение трех лет. Основной рынок сбыта — Россия, Казахстан и Белоруссия. Всего в штате завода порядка 170 человек. 90% работников — жители Тольятти.
 
Решение о строительстве собственного литейно-механического завода по производству медной катанки под брендом «РусКат» было принято руководством компании «Akron Holding» в прошлом году. Темпы строительства, начиная с демонтажа старого фундамента до пуска завода, были рекордно быстрыми.
 
На сегодняшний день у предприятия в собственности 4 тысячи квадратных метров производственных площадей и 1350 — административных. В собственности есть все ресурсы, необходимые и для дальнейшего развития: газ, электроэнергия. Закуплено и привезено оборудование, отвечающее требованиям экологической безопасности.
 
 
 
Открыт цех производства световозвращающих элементов
 
 
А в городе Рославль, Смоленской области,  открыт цех ООО «СТиМ-2» по производству световозвращающих стеклошариков для светоотражающей дорожной разметки.
 
Стеклошарики обеспечивают хорошую видимость разметки в темное время суток и, как следствие, повышают безопасность дорожного движения, а также увеличивают пропускную способность автодорог. Объем продукции, выпускаемой предприятием, составит порядка 8 тысяч тонн в год.
 
Инвестиции в проект составили 250 млн рублей. Создно 47 рабочих мест.
 
Нанесение разметки — сезонная работа, и продукция будет востребована уже в марте-апреле. На складе в настоящее время находится порядка 500 тонн продукции.
 
 
 
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http://rus.vrw.ru/page/zavod-po-proizvodstvu-mednoj-katanki
http://rus.vrw.ru/page/svetovozvrashhajushhih-elementov
Метки: промышленное производство, рабочие места, Россия, хорошие новости
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