В. Сундаков: РуСкий или руССкий? (Русская Школа Русского Языка)
И, наконец, давайте же объясним подробнее, как же правильно писать слово РУС(С)КИЙ: с двумя ли, с одной ли С?
Битвы по этому поводу в сетях нешуточные.
Так вот, дорогие мои, правильно и так и так, смотря что вы имеете ввиду.
От последнего слова РУЗАКИ (см. полную версию 22 урока) происходит то слово РУСКИЙ, которое является словом существительным и может быть именем таким же, как Василий, Георгий, Анатолий, Виталий, Евгений.
РУСКИЙ и о котором многие говорят как о слове РУСКИЙ с одной буквой С.
Но, если думать о человеке, который живёт на РУЗИ-реке, то получится, что его надо называть человеком РУЗЬСКИЙ, через ЗЬС, и тогда это слово будет прилагательным и по правилам оно будет читаться и писаться как РУЗЬСКИЙ.
От короткого вида РУСЬ (РУЗЬ) происходить Русь, а слово РУЗЬСКИЙ само собой для удобства произношения упростилось в слово РУССКИЙ с двумя буквами С.
Вот такие мы с вами, дорогие мои друзья и несравненные мои подруги, руские и такие мы с вами, родные мои и ясные, русские.
И не надо никому думать, что все другие наши русские земли как-то недостаточно русские или не так уж русские.
Все наши земли - это НАШИ ЗЕМЛИ, все наши воды - это НАШИ ВОДЫ, все наши горы, леса и поля до самых дальних закоулков - это НАШИ ЗАКОУЛКИ, ПОД НАШИМ НЕБОМ, и мы их чтём, почитаем и любим, голову за них оторвём.
Как говорят наши пограничники: "Чужой земли нам не нужно ни пяди, но и своей ни вершка не отдадим".
Полная версия урока.
Русская Школа Русского Языка. Что такое Русь, кто такие русские и славяне. Урок 22. Виталий Сундаков
В старину по всей земле было принято, что Правый Берег любой реки, Правый Берег всех рек на свете считался Берегом Славянским, а Левый их Берег считался Берегом Германским или Татарским…
Такая у Славян и Германце и Татарами издревле идущая договорённость.
… Речь идёт не совсем о том, что все Германцы и все Татары есть родственные друг другу народы, и они просто называются по-разному… Хотя, и не без того. Просто, так получилось, что Правые Берега всех рек назывались Берегами Славянскими… БерезАнскими… или Украинскими! А Берега Левые назывались Берегами Германскими или Татарскими.
Все разные Германцы, – выходцы с Левых Берегов рек. И все разные по происхождению Татары – тоже.
Это обстоятельство, дорогие мои друзья, для всей географии и для всей истории человечества, является очень важным обстоятельством!
Совершенно не случайно на Левом Берегу Волги, прямо напротив русского города Саратова, расположился город,
который назвали именем немца-германца Фридриха Энгельса.
Надо сказать, что до 1914 года
— это была Покровская Слобода, а до 1931 года — Покровск)
Этот левобережный город как бы заведует всей левой стороной Волги.
Во время Великой Отечественной Войны немцы всегда надеялись на Левые Берега всех рек, которые они считали Берегами своими.
Немцы всегда рвались на левый берег. Считали, что Левый, родной или родственный им берег им поможет, даст им дополнительных сил.
Да и на жителей Левых Берегов они надеялись, самонадеянно надеялись на них как на людей, в некотором смысле, своих.
В Официальной Истории, в истории науковцев, всего этого нет… Да и, наверное, не может быть.
Так вот… Течёт наша Великая река Волга сначала по северам, Дугой над Москвой. На правом её берегу, внутри дуги, живут-поживают славяне, а на левом берегу, – на выпуклости дуги, находится земля – так называемый ИНГЕР-МАН-ЛАНД Или ИНГЕР-МАН-ЛАНДИЯ .
Этот край, также именуют, ИНГРИЕЙ, Ленинградской областью, или же просто Ижорской землёй, которая и была преобразована из Ижовского герцогства в ИнгерМАН-ЛАНДСКУЮ губернию.
(с 1710 — это Санкт-Петербургская, а в 1914—1924 Петроградская губерния).
Существует несколько «научных» версий происхождения названия этих исконно русских земель, расположенных в устье Невы.
Одна из них утверждает, что название образовано якобы от финского, означающего в переводе «прекрасная земля»
вторая версия (высказанная Татищевым),— предполагает что она названа по имени жены Ярослава Мудрого ИНГИ-ГЕРДЫ
и третья версия — существующая на основании ИО-АКИМОВСКОЙ летописи, связывает название с личным именем сына Рюрика, князя Игоря - (ИНГОРА).
Что означает название на самом деле, сегодня рассказывать не стану. Долго и не о том наш урок.
Добавлю лишь что на этой земле было сформировано несколько новых полков русской армии, в том числе ИнгерМАН-ЛАНДСКИЙ пехотный полк.
А ещё, ИнгерМанлаНдом назывался — один из лучших линкоров Балтийского флота, водоизмещением порядка 1800 тонн, с экипажем — в 470 человек. Петр так характеризовал своё детище: «Ингерманланд» на парусах зело изрядный, так что лучше его нет, и только не отстают от него братья его; а приемыши все назади…».
Этот достойно участвующий в боях, 64-х пушечный корабль был спущен на воду в 1715, и был любимым кораблем государь-императора, на нем он поднимал свой флагманский штандарт во время ежегодных компаний с 1716 по 1721 год.
Погиб, точнее умер корабль не подобающе. Несмотря на государев завет потомкам «Хранить для памяти», этим не озаботились. С 1725 года линкор просто стоял у причала, и спустя 13 лет из-за прогнившего корпуса сел на мель в Кронштадской гавани и был разобран на дрова.
Нерусское название этих русских земель существовало ещё какое-то время видимо лишь потому что зарождавшаяся национальная интеллигенция особенно усилившаяся во времена Александра III и Николая II, всеми законными методами препятствовала попыткам обратной русификации иностранных слов...