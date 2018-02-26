В. Сундаков: РуСкий или руССкий? (Русская Школа Русского Языка)

И, наконец, давайте же объясним подробнее, как же правильно писать слово РУС(С)КИЙ: с двумя ли, с одной ли С?

Битвы по этому поводу в сетях нешуточные.

Так вот, дорогие мои, правильно и так и так, смотря что вы имеете ввиду.

От последнего слова РУЗАКИ (см. полную версию 22 урока) происходит то слово РУСКИЙ, которое является словом существительным и может быть именем таким же, как Василий, Георгий, Анатолий, Виталий, Евгений.

РУСКИЙ и о котором многие говорят как о слове РУСКИЙ с одной буквой С.

Но, если думать о человеке, который живёт на РУЗИ-реке, то получится, что его надо называть человеком РУЗЬСКИЙ, через ЗЬС, и тогда это слово будет прилагательным и по правилам оно будет читаться и писаться как РУЗЬСКИЙ.

От короткого вида РУСЬ (РУЗЬ) происходить Русь, а слово РУЗЬСКИЙ само собой для удобства произношения упростилось в слово РУССКИЙ с двумя буквами С.

Вот такие мы с вами, дорогие мои друзья и несравненные мои подруги, руские и такие мы с вами, родные мои и ясные, русские.

И не надо никому думать, что все другие наши русские земли как-то недостаточно русские или не так уж русские.

Все наши земли - это НАШИ ЗЕМЛИ, все наши воды - это НАШИ ВОДЫ, все наши горы, леса и поля до самых дальних закоулков - это НАШИ ЗАКОУЛКИ, ПОД НАШИМ НЕБОМ, и мы их чтём, почитаем и любим, голову за них оторвём.

Как говорят наши пограничники: "Чужой земли нам не нужно ни пяди, но и своей ни вершка не отдадим".

Полная версия урока.

Русская Школа Русского Языка. Что такое Русь, кто такие русские и славяне. Урок 22. Виталий Сундаков