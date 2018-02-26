Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Мировоззрение, Политика, События Настоящего

В Госдуме ответили на заявления Пентагона о Су-57 в Хмеймиме

13:41. 26 февраля 2018 Просмотров - 474 Нет комментариев Опубликовал:

В Госдуме ответили на заявления Пентагона о Су-57 в Хмеймиме

 

Депутат Александр Шерин в эфире НСН заявил, что американцы боятся потерять клиентов на рынке оружия после демонстрации возможностей Су-57 в Сирии.

Россия испытала в Сирии уже больше 200 новых видов вооружений и не скрывает этого.

Поэтому испытание истребителя пятого поколения Су-57в боевых условиях – нормальное явление. Такое мнение высказал в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в ответ на возмущение переброской в Хмеймим наших самолетов со стороны представителей Пентагона.

«Основная задача создания сверхманевренных самолетов, которые могут проходить самые современные ПВО противника – это сохранение жизни нашего личного состава. И очень хорошо, что Су-57 туда попал. Можно будет в условиях реального боя испытать его возможности и продемонстрировать их не только потенциальным врагам, но и потенциальным покупателям. У нас продажи вооружения увеличились после того, как российские ВКС начали работать в Сирии. Появляется интерес к нашей технике, она становится более востребованной». – заявил собеседник агентства.

По словам Шерина, сегодня потенциальный покупатель нашей техники находится на Ближнем Востоке. В первую очередь, это арабские страны, которые имеют огромные бюджеты и не хотят воевать, но зато готовы платить большие деньги за современные виды вооружений и обучение офицеров.

«Мы сегодня лидируем в мире не только по конкурентоспособности нашего оружия, но также по его стоимости и обслуживанию. Наши самолеты не только лучше по классу и возможностям, но они еще и дешевле в эксплуатации и обслуживании. Все в один голос говорят, что наши самолеты не имеют аналогов в мире. Военная техника, прошедшая испытания в реальном бою, интересна покупателем тем, что в ней уже выявлены и устранены все недостатки, о которых ни одна страна никогда вслух не говорит. В первую очередь, мы этот самолет делаем не на продажу, а для себя», – отметил депутат.

Что же до возмущения Пентагона, то его причина, по мнению Шерина, как раз в боязни потерять клиентов на рынке вооружения. Депутат считает, что на американцев вообще не стоит обращать внимание.

«А если смотреть на американцев и следовать их логике, то нам надо снять с себя одежду, выкопать ямы в лесу и питаться побегами, стрелять белок. В таком образе они будут рады нас видеть. Что с того, что американцы недовольны этим? Пусть наблюдают, как мы развиваемся и развиваем нашу авиацию. Если у страны есть технологии и мозги для создания такого самолета, мы не должны стесняться это демонстрировать», - заключил Александр Шерин.

Ранее на авиабазу Хмеймим в Сирии были переброшены два новейших российских истребителя Су-57. Вторая пара, судя по сообщениям российских СМИ, прилетела в Хмеймим двумя днями позже. В Минобороны РФ подчеркнули, что речь об усилении группировки ВСК РФ не идет. Самолеты только пройдут испытания в условиях жары и песчаных бурь. Однако в Пентагоне этим заявлениям не поверили. На первую пару самолетов Пентагон среагировал довольно спокойно и не увидел в них угрозы для своих военных операций. Но как только в Хмеймим прибыли еще два Су-57, пресс-секретарь Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что действия Москвы противоречат ее заявлениям о сокращении группировки в Сирии.

Тем не менее, американцы побоялись поднимать в воздух свои "Рапторы" после появления в Сирии истребителей Су-57.

 

Cу-57

 

---

http://nsn.fm/army-and-weapons/v-gosdume-otvetili-na-zayavleniya-pentagona-o-su-57-v-khmeymime.html

Метки: вооружение россии, новые технологии, Россия, сирия, Су-57
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
...ответ на большинство из них. При этом стоит помнить, что декларативные заявления...подтвердил информацию пресс-секретарь Пентагона. В воскресенье мониторинговая ...базы в сирийских Хмеймиме и Тартусе остаются...по международным делам Госдумы РФ Алексей Пушков ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 декабря 2017
...Пентагон отказался комментировать вывод войск России из Сирии. 06:58 В Госдуме... В Кремле пословицей ответили на заявление Трампа о «победе...пункт временного базирования в Хмеймиме и пункт временного базирования ...на российской базе в Хмеймиме, он заявил, что ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 октября 2016
... из пунктов Совместного заявления от 22 февраля ...Источник: rusvesna.su Госдума ратифицировала соглашение о бессрочном... меры», — в Пентагоне отреагировали на размещение Москвой...военных баз в Хмеймиме и Тартусе ...экспертным сообществом как ответ Москвы на решение...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 октября 2016
...военных баз в Хмеймиме и Тартусе ...появилась вскоре после заявления Соединенных Штатов о ...в базе данных Госдумы, соглашением регулируются условия... Основные военные усилия Пентагона, при всей напряженности...издание, должны стать ответом на проводимую Москвой...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 декабря 2015
...Государство»: финансы. В Пентагоне утверждают, что авиаудар по... основной площадки в Хмеймиме (близ Латакии) авиатехника... считают, что военный ответ США террористам «недостаточно ...делам Госдумы Алексей Пушков. Парламентарий также прокомментировал заявление ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 декабря 2015
... news-front.info Пентагон отрицает причастность Турции ... самолетов действующих с Хмеймима по целям в...Глава международного комитета Госдумы РФ Алексей Пушков...», — говорилось в заявлении Сингер, цитируемом агентством ... бундесвера Андре Вюстнер ответ все-таки дал...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>