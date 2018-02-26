Телемост “Наследие Предков” – Россия/США. Высокие технологии в архитектуре
17 февраля 2018 г. в 19:00 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему -Телемост “Наследие Предков” – Россия/США. Высокие технологии в архитектуре
Сказители: Виктор Викторович Максименков, Юрий и Ольга Шевченко, Евгений Макаров, Анна Никифорова, Алексей Орлов
Цель телемоста – раскрыть тему общего Наследия наших Предков некогда объединённой могучей Державы, которая была на всей Земле и оставила множество свидетельств, как в Природных Храмовых Комплексах, так и в Архитектуре городов.
Надеемся, что наш телемост послужит добрым поводом задуматься о своём прошлом, о Едином Наследии, что позволит нам объединиться и жить в Мире, как это и положено Братским Народам.
Расскажите о телемосте друзьям, сделайте мир лучше!
Быть Добру!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com