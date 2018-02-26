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Телемост “Наследие Предков” – Россия/США. Высокие технологии в архитектуре

10:45. 26 февраля 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

17 февраля 2018 г. в 19:00 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему -Телемост “Наследие Предков” – Россия/США. Высокие технологии в архитектуре

Сказители: Виктор Викторович Максименков, Юрий и Ольга Шевченко, Евгений Макаров, Анна Никифорова, Алексей Орлов

Цель телемоста – раскрыть тему общего Наследия наших Предков некогда объединённой могучей Державы, которая была на всей Земле и оставила множество свидетельств, как в Природных Храмовых Комплексах, так и в Архитектуре городов.
Надеемся, что наш телемост послужит добрым поводом задуматься о своём прошлом, о Едином Наследии, что позволит нам объединиться и жить в Мире, как это и положено Братским Народам.

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Источник: www.youtube.com

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