Сводки от ополчения Новороссии 26 февраля 2018
- 09:01 ЛНР: ВСУ обстреляли Славяносербск и Долгое.
- Вчера 21:08 Неспокойная обстановка на фронте под Горловкой.
- Вчера 20:54 Виртуальные перемоги: ВСУ нарисовали очередную «победу» над ДНР (ФОТО).
- Вчера 20:35 На Донбассе ликвидированы снайпер и разведчик ВСУ (ФОТО).
- Вчера 18:32 Доломитное: Мирная жительница рассказала о жизни прифронтового поселка.
ЛНР: ВСУ обстреляли Славяносербск и Долгое
Украинские военные сегодня утром обстреляли районы Славяносербска и села Долгое Славяносербского района.
Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В 7 ч 10 мин 26 февраля 2018 г. зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Украины на направлении Лопаскино-Долгое с использованием БМП/БТР (20 выстрелов). В результате обстрела получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры в г. Славяносербске», — говорится в сообщении.
«На месте происшествия работает оперативная группа представительства ЛНР в СЦКК», — добавили в Соовместном центре, отметив, что «более подробная информация о последствиях обстрела украинскими войсками г. Славяносербска будет обнародована позднее».
20 и 21 февраля также были зафиксированы обстрелы Долгого со стороны ВСУ, ранения получили две мирных жительницы.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Неспокойная обстановка на фронте под Горловкой
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Виртуальные перемоги: ВСУ нарисовали очередную «победу» над ДНР (ФОТО)
Так называемыми волонтерами «АТО» активно распространяется в соцсетях «информация»: 23 февраля 93-я бригада ВСУ уничтожила БМП Армии ДНР.
«Сегодня ночью боевики ехали на опорный пункт поздравлять своих орков с их праздником. Попались на глаза рукастым парням из 93-й бригады. Больше никто никуда не едет. По иронии судьбы, опорник боевиков называется „Тортик”. Для троих боевиков этот день стал последним. Три 200-х… Три вишенки на тортик», — хвастаются каратели.
«Славная победа ВСУ» уже опровергнута пресс-службой Вооруженных сил ДНР: данная БМП принадлежала ВСУ и была благополучно уничтожена во время Дебальцевского котла.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Донбассе ликвидированы снайпер и разведчик ВСУ (ФОТО)
На Донбассе ликвидированы разведчик ВСУ Илья Сербин и снайпер с позывным «Дед».
Об этом сообщила «волонтер» Валентина Аверьянова на своей странице в социальной сети.
«На Донбассе погиб боец Василий Васильевич с позывным „Дед”. Он служил в составе первой роты первого батальона 72-ой бригады ВСУ», — говорится в заметке.
16 февраля снайперу «Деду» исполнилось 68 лет.
Кроме того, боевик «АТО» тридцать первого отдельного разведывательного батальона Илья Сербин получил ранение в шею, которое оказалось несовместимо с жизнью.
Читайте также: От ран скончался военный ВСУ, который поднял флаг Украины над Донецким аэропортом
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Доломитное: Мирная жительница рассказала о жизни прифронтового поселка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com