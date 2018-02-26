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Сводки от ополчения Новороссии 26 февраля 2018

12:01. 26 февраля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

ЛНР: ВСУ обстреляли Славяносербск и Долгое

ЛНР: ВСУ обстреляли Славяносербск и Долгое | Русская весна

Украинские военные сегодня утром обстреляли районы Славяносербска и села Долгое Славяносербского района.

Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 7 ч 10 мин 26 февраля 2018 г. зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Украины на направлении Лопаскино-Долгое с использованием БМП/БТР (20 выстрелов). В результате обстрела получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры в г. Славяносербске», — говорится в сообщении.

«На месте происшествия работает оперативная группа представительства ЛНР в СЦКК», — добавили в Соовместном центре, отметив, что «более подробная информация о последствиях обстрела украинскими войсками г. Славяносербска будет обнародована позднее».

20 и 21 февраля также были зафиксированы обстрелы Долгого со стороны ВСУ, ранения получили две мирных жительницы.

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Неспокойная обстановка на фронте под Горловкой

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Виртуальные перемоги: ВСУ нарисовали очередную «победу» над ДНР (ФОТО)

Виртуальные перемоги: ВСУ нарисовали очередную «победу» над ДНР (ФОТО) | Русская весна

Так называемыми волонтерами «АТО» активно распространяется в соцсетях «информация»: 23 февраля 93-я бригада ВСУ уничтожила БМП Армии ДНР.

«Сегодня ночью боевики ехали на опорный пункт поздравлять своих орков с их праздником. Попались на глаза рукастым парням из 93-й бригады. Больше никто никуда не едет. По иронии судьбы, опорник боевиков называется „Тортик”. Для троих боевиков этот день стал последним. Три 200-х… Три вишенки на тортик», — хвастаются каратели.

«Славная победа ВСУ» уже опровергнута пресс-службой Вооруженных сил ДНР: данная БМП принадлежала ВСУ и была благополучно уничтожена во время Дебальцевского котла.

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Виртуальные перемоги: ВСУ нарисовали очередную «победу» над ДНР (ФОТО) | Русская весна
Виртуальные перемоги: ВСУ нарисовали очередную «победу» над ДНР (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На Донбассе ликвидированы снайпер и разведчик ВСУ (ФОТО)

На Донбассе ликвидированы снайпер и разведчик ВСУ (ФОТО) | Русская весна

На Донбассе ликвидированы разведчик ВСУ Илья Сербин и снайпер с позывным «Дед».

Об этом сообщила «волонтер» Валентина Аверьянова на своей странице в социальной сети.

«На Донбассе погиб боец Василий Васильевич с позывным „Дед”. Он служил в составе первой роты первого батальона 72-ой бригады ВСУ», — говорится в заметке.

16 февраля снайперу «Деду» исполнилось 68 лет.

Кроме того, боевик «АТО» тридцать первого отдельного разведывательного батальона Илья Сербин получил ранение в шею, которое оказалось несовместимо с жизнью.

Читайте также: От ран скончался военный ВСУ, который поднял флаг Украины над Донецким аэропортом

На Донбассе ликвидированы снайпер и разведчик ВСУ (ФОТО) | Русская весна
На Донбассе ликвидированы снайпер и разведчик ВСУ (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Доломитное: Мирная жительница рассказала о жизни прифронтового поселка

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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