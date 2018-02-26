Сводки от ополчения Новороссии 26 февраля 2018

Украинские военные сегодня утром обстреляли районы Славяносербска и села Долгое Славяносербского района.

Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 7 ч 10 мин 26 февраля 2018 г. зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Украины на направлении Лопаскино-Долгое с использованием БМП/БТР (20 выстрелов). В результате обстрела получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры в г. Славяносербске», — говорится в сообщении.

«На месте происшествия работает оперативная группа представительства ЛНР в СЦКК», — добавили в Соовместном центре, отметив, что «более подробная информация о последствиях обстрела украинскими войсками г. Славяносербска будет обнародована позднее».

20 и 21 февраля также были зафиксированы обстрелы Долгого со стороны ВСУ, ранения получили две мирных жительницы.

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