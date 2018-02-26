Сотрудник оборонного НИИ: слишком много блатных людей, навязанных сверху

90% рабочего времени тратится не на работу, а на решение бюрократических проблем и разговоры, заявил сотрудник московского оборонного предприятия 24 февраля, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.

По мнению сотрудника, это происходит потому что «на оборонных предприятиях слишком много блатных людей, которые навязываются сверху, или нужны для связей, а в конечном итоге они просто не являются профессионалами в области, не являются профессиональными управленцами».

«Я не могу сказать, по какому принципу выделяются деньги на оборону. Понятно, что это делается через конкурсы, но, учитывая, что многие предприятия уникальны и специализируются на конкретных образцах вооружения, конкурсы носят чаще всего бутафорский характер, когда ТЗ пишется под конкретного исполнителя. Если в случае благоустройства города такие конкурсы это однозначное зло, то в оборонке сложно дать этому оценку. Думаю, что на оборонку денег дают достаточно, основные вопросы в эффективности использования средств. Насчет объемов финансирования науки, то науке денег много не бывает, вопрос опять же их эффективного использования, а с этим проблемы, как и во всех сферах», — ответил он на вопрос о принципах и объемах выделяемых государством средств.

Уровень зарплат на собственном предприятии сотрудник считает «адекватными», в том числе с учетом расположения в московском регионе. При этом он отметил, что «с социалкой бедно: нет ДМС, нет программ по кредитованию покупки жилья или целевому строительства жилья для сотрудников».

Основной проблемой доведения в жизнь новых разработок до реализации интервьюируемый считает отсутствие должного финансирования. «У нас в некоторых типах вооружений от военных не дождешься денег на модернизацию и доработку изделий. В результате предприятия вынуждены это делать за счет прибыли. То же самое с проведением перспективных НИР и ОКР, зачастую военные денег не дают, и предприятия ищут собственные или заемные средства на это», — сказал он.

По мнению сотрудника, «очень остро» стоит проблема кадров. «Уровень образования падает катастрофически. Существует целая система вывоза перспективных ученых за рубеж, у нас же система образования нацелена на получение высоких рейтингов, а не на уровень образования. Это тенденция последнего десятилетия, когда ведущим вузам поставлены цели попадания в рейтинги, а не проводить качественное обучение. Предприятия вынуждены сами решать проблему кадров, создавать собственные кафедры, набирать и обучать студентов для себя», — отметил он.

Собеседник затронул тему оснащенности предприятий. По его мнению, сейчас государство выделяет достаточно денег на переоснащение предприятий. «Вопрос скорее в умении предприятий получать финансирование по данным программам», — сказал он.

На вопрос о том, хотел бы он, чтобы дети сотрудника устроились на то же предприятие, собеседник ответил отрицательно: «Я бы хотел, чтобы дети работали на тех предприятиях, где все руководство профессионально и не политизировано».