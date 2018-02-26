Сергей Собянин открыл первый участок Большой кольцевой линии метро
16:17. 26 февраля 2018 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Мэр города пообщался со строителями и проехал по всему новому участку вместе с первыми пассажирами линии
Надежда Синюшкина
Большая кольцевая линия метро станет второй кольцевой линией столичной подземки.
Первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк» открыт. В церемонии открытия участка принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Движение запущено на участке из станций «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Об этом Мосметро сообщило в своем официальном аккаунте в Twitter.
Мэр города пообщался со строителями, которые принимали участие в строительных работах, после чего сел в поезд и проехал по всему новому участку вместе с первыми пассажирами линии.
– Стройка значимая, историческая, так что вы сделали большое дело. Впереди еще много задач. Поехали? – сказал Собянин, обратившись к строителям.
Во время пути мэр пообщался с первыми пассажирами.
Он отметил вклад строителей в создание нового участка метро и вручил наиболее выдающимся рабочим благодарности.
- Сегодня историческое событие для Москвы, для москвичей, для московского метрополитена – вводится первый участок Большой кольцевой линии метро. Это одна из самых крупнейших линий метро в мире. Она охватит серединные части Москвы и сделает районы гораздо ближе. Доступность будет лучше. Комфортность в пути для москвичей станет лучше. Разгрузится перегруженная кольцевая линия, радиальное направление, – подчеркнул Собянин.
- Впереди еще больше задач. В течение четырех-пяти лет мы должны построить всю кольцевую линию и сделать транспорт Москвы гораздо более современным и комфортным , – сказал мэр Собянин.
Ранее в Instagram-аккаунте строительного комплекса столицы было опубликовано видео, на котором видно, как поезд проезжает мимо новой станции «ЦСКА», а рабочие заканчивают уборку и промывку конструкций пассажирской платформы.
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Открытие данного участка Большой кольцевой линии разгрузит Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии, а также даст пассажирам четыре дополнительные пересадки. Для 480 тысяч жителей пяти районов Москвы – Пресненский, Хорошево-Мневники, Хорошёвский, Беговой и Аэропорт – транспорт станет доступнее.
Большая кольцевая линия метро станет второй кольцевой линией столичной подземки. Ее общая протяженность составит порядка 68 километров. Замкнуть новую ветку планируется в 2020-2021 годы, передает агентство «Москва».
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com