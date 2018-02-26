Простите нас, немцы! Прости нас, МОК! Прости нас, ВАДА! Тьфу на вас! Прости, Господи!

Российские хоккеисты спели гимн России под музыку олимпийского гимна после победы на ОИ

Хоккеисты из России спели гимн своей страны во время награждения под звуки олимпийского гимна. Напомним, в овертайме они обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Таким образом Россия взяла вторую золотую медаль на этих Играх. А в целом победа наших хоккеистов в финале Олимпиады стала первой за 26 лет.

Хоккеисты произносили слова гимна России во время церемонии награждения, когда на фоне играл олимпийский гимн, сообщает «ТАСС». В это время вместо российского флага над стадионом вознесся флаг Олимпиады.

Напомним, использование российского флага и российский гимн были запрещены на Олимпиаде после допингового скандала.

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