Простите нас, немцы! Прости нас, МОК! Прости нас, ВАДА! Тьфу на вас! Прости, Господи!
Хоккеисты из России спели гимн своей страны во время награждения под звуки олимпийского гимна. Напомним, в овертайме они обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Таким образом Россия взяла вторую золотую медаль на этих Играх. А в целом победа наших хоккеистов в финале Олимпиады стала первой за 26 лет.
Хоккеисты произносили слова гимна России во время церемонии награждения, когда на фоне играл олимпийский гимн, сообщает «ТАСС». В это время вместо российского флага над стадионом вознесся флаг Олимпиады.
Напомним, использование российского флага и российский гимн были запрещены на Олимпиаде после допингового скандала.
комментарий из соседней ветки, давший название заметке..
ОИ-2018: болельщики поют гимн России после победы хоккеистов
25 февраля 2018 г.
Российские болельщики во время исполнения олимпийского гимна после окончания хоккейного матча Россия - Германия, пели государственный гимн России.
Вместе со всем стадионом пели гимн как сами хоккеисты на льду, так и их жены.
Напомним, что сборная России в овертайме олимпийского хоккейного турнира победила Германию со счетом 4:3. Победная шайба на счету Кирилла Капризова.
По русски: выигрываем хоккей, выигрываем Олимпиаду. Или 2 больше 16
"мы искренне радовались их медалям, хотя раньше, в жирные годы нашего спорта, поглядывали на серебро и бронзу свысока. Но победа в хоккее в глазах большинства перекрывет все эти успехи.
Мы можем брюзжать, что по уровню это колхозный турнир, называть его первенством водокачки и так далее – и во многом будем правы. Но миллионам людей, которые не знают, что такое форчек и бэкчек, которые смотрят спорт несколько раз в год, на это наплевать – главное, что наши выиграли Олимпиаду в хоккее и утерли нос всем врагам и недоброжелателям".
"Есть ли более подходящий символ Олимпиады в Pyeongchang2018, чем избиение командой ОАР Гер Томаса Баха в финале хоккея, а потом исполнение ими же гимна?"- задается резонным вопросом некто МакКай. источник
Самым замечательным моментом было, когда люди на трибунах и российские игроки пели свой национальный гимн поверх олимпийского. Это был великий олимпийский момент. источник
МОК оценил исполнение хоккеистами гимна России
Российские хоккеисты после победы над сборной Германии в финальном матче исполнили гимн России, формально нарушив правила Международного олимпийского комитета, установленные для россиян на Олимпиаде в Южной Корее. Однако МОК с пониманием отнесся к этой ситуации.
"Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах", — цитирует ТАСС сообщение Международного олимпийского комитета.
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“Простите нас, немцы! Прости нас, МОК! Прости нас, ВАДА! Тьфу на вас! Прости, Господи!” – более подходящего комментария ( и более язвительного )))) ) к существующей ситуации не придумаешь!
Браво, автор, что нашел и повторил вдохновенный комментарий!
И трижды браво, Марго, что в порыве вдохновения выдала этот гениальный комментарий !!!
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СССР не умер ,он растворился в будущем . Флаги СССР и гимн СССР на Олимпиаде после справедливой заслуженной победы хоккеистов подтверждают – наша Родина оживает на радость всем честным людям планеты.
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Тьфу на вас ещё раз…
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В последнее время на севере Подмосковья были построены два новых немецких завода причем в очень странных местах. Под один вырубили целый лесной масив, а второй впихнули в природоохранную зону где разводится рыба для народа. Мнение русских жителей немецкие застройщики разумеется проигнорировали. Это заводы «Мерседес» в Поварово, и Химзавода “Манн и Шрёдер Руссланд” на р.Якоть. При взгляде сверху эти два немецких завода и жилищный комплекс “Московские Водники”, образуют стрелу, каковые рисуют генштабисты на картах для обозначения направлений наступления. Причем эта самая стрела полностью дублирует сорванные планы Гитлера по окружению Москвы!““После строительства ЖК Московские Водники и двух немецких заводов точно по направлению стрелы и начались нашумевшие массовые разрушения, застройки и вырубки. В их числе парк Дубки, Кусково, дом Привалова, а также резонансное убийство политика Б.Немцова.
20 апреля (в день рождения Гитлера) было принято решение о реновации!
Кусково начали вырубать 22 июня (в день нападения Гитлера на СССР!).
То что на карте России появился целый гигантский квартал родственный немецкому замку Wewelsburg говорит об общих мировоззренческих установках их создателей.
«Копье судьбы» ориентировано на воссоздаваемый мост Гитлера в Крыму.
Что это если не демонстративный реванш?
Поэтому в связи с открытой пропагандой фашизма необходимо придать огласке все следственные документы по строительству квартала “Московские Водники” и двух немецких заводов.
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диванные эксперды, где ваши шпатели? Скорее мазать вашим коричневым раствором
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Не вы не русские,вы рускоговорящие ,тьфу на вас.