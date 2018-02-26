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Признак конца режима, или пусть ВЦИОМ плачет

15:04. 26 февраля 2018 Просмотров - 484 4 коммент. Опубликовал:

orig

В конце 70-х партократия стала окукливаться, превращаясь в новое дворянство, в народе это выразилось в том, что на лобовых стеклах грузовиков стало появляться все больше портретов Сталина.

Сегодня увидел первые наклейки "За Грудинина", сфотографировать не успел, но, полагаю,наступает новый этап предвыборной борьбы, которую киселевской-соловьевской пропаганде не перебить.

Сейчас посмотрим - кто кого. И будет наглядно видно правду ли говорит ВЦИОМ, что у Грудинина сторонников наравне с жириком.
 

orig

 

 
Метки: выборы 2018
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4 коммент.»

  • 112 86
    Viktop 26 февраля 2018 в 15:20 Ссылка Пометить
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    Вы одно неможете усвоить,что благосостояние народа зависит от условий работы бюджетообразующей сферы. Ни у коммунистов,ни у либералов в России не было экономической модели с повышенным уровнем производительности труда. Поэтому и страна находится в нищенском положении. Во власти те,у кого нет понятия о чем речь. Выборы дадут нищету на ближайшее время.

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  • 920 716
    Евгений 26 февраля 2018 в 16:00 Ссылка Пометить
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    Если будете правильно голосовать и организовывать наблюдение за выборами, властная банда преступников выборы проиграет. Нужно взять за основу лозунг “НИ ОДИН ГОЛОС НЕ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ЗА БАНДУ ПРЕСТУПНИКОВ”

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    • 4165 527
      krikunoleg Евгений 26 февраля 2018 в 16:22 Ссылка Пометить
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      “Нужно взять за основу лозунг “НИ ОДИН ГОЛОС НЕ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ЗА БАНДУ ПРЕСТУПНИКОВ”” – преступники или нет решит суд, но свободу выбора нужно гарантировать!

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