Признак конца режима, или пусть ВЦИОМ плачет
15:04. 26 февраля 2018 Просмотров - 484 4 коммент. Опубликовал: jackomb
В конце 70-х партократия стала окукливаться, превращаясь в новое дворянство, в народе это выразилось в том, что на лобовых стеклах грузовиков стало появляться все больше портретов Сталина.
Сегодня увидел первые наклейки "За Грудинина", сфотографировать не успел, но, полагаю,наступает новый этап предвыборной борьбы, которую киселевской-соловьевской пропаганде не перебить.
Сейчас посмотрим - кто кого. И будет наглядно видно правду ли говорит ВЦИОМ, что у Грудинина сторонников наравне с жириком.
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Вы одно неможете усвоить,что благосостояние народа зависит от условий работы бюджетообразующей сферы. Ни у коммунистов,ни у либералов в России не было экономической модели с повышенным уровнем производительности труда. Поэтому и страна находится в нищенском положении. Во власти те,у кого нет понятия о чем речь. Выборы дадут нищету на ближайшее время.
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Отказаться от выборов?
А как же закон?
Срок подошел, однако…
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Если будете правильно голосовать и организовывать наблюдение за выборами, властная банда преступников выборы проиграет. Нужно взять за основу лозунг “НИ ОДИН ГОЛОС НЕ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ЗА БАНДУ ПРЕСТУПНИКОВ”
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“Нужно взять за основу лозунг “НИ ОДИН ГОЛОС НЕ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ЗА БАНДУ ПРЕСТУПНИКОВ”” – преступники или нет решит суд, но свободу выбора нужно гарантировать!