Признак конца режима, или пусть ВЦИОМ плачет

В конце 70-х партократия стала окукливаться, превращаясь в новое дворянство, в народе это выразилось в том, что на лобовых стеклах грузовиков стало появляться все больше портретов Сталина.

Сегодня увидел первые наклейки "За Грудинина", сфотографировать не успел, но, полагаю,наступает новый этап предвыборной борьбы, которую киселевской-соловьевской пропаганде не перебить.

Сейчас посмотрим - кто кого. И будет наглядно видно правду ли говорит ВЦИОМ, что у Грудинина сторонников наравне с жириком.