Познер отказался участвовать в оскорбляющей Россию передаче, уйдя из эфира (ВИДЕО)

24 февраля на арабском телеканале «Аль-Джазира» состоялся эфир, на который были приглашены все так называемые оппозиционные российские деятели — среди приглашенных оказался и тележурналист Владимир Познер.

Однако, вскоре после начала эфира он снял микрофон и вышел из эфира, а позже на своем личном сайте «Познер Online» объяснил, почему ему пришлось так поступить:

«Довольно давно — по крайней мере года два на меня «охотился» канал «Аль-Джазира». Их представитель неоднократно предлагал мне принять участие в программе, а я неоднократно отказывался, поскольку считаю «Аль-Джазиру» сугубо пропагандистским каналом (как, например, канал RT), хотя и очень умело сделанным.

Примерно два месяца тому назад в очередной раз со мной связался один из продюсеров канала и сообщил, что хотят посвятить одну программу целиком России, чтобы дать возможность зрителям «лучше понять» то, что происходит в этой стране. Он сказал мне, что участвовать в программе будут только представители России, что это будет честная и объективная попытка показать Россию такой, какая она есть сегодня.

Должен сказать, что я, несмотря на весь мой опыт, клюнул на это предложение и дал согласие быть одним из участников программы.

Дальше были всякие организационные сложности, пару раз пришлось перенести дату записи. Я настаивал на том: (а) чтобы был либо прямой эфир, либо запись в режиме прямого эфира; (б) чтобы не было дебатов, а был бы анализ того, что сегодня происходит в России; другими словами, чтобы это не превратилось в спор людей, придерживающихся противоположных политических точек зрения. Меня заверили, что так оно и будет. Подбор участников определился не сразу.

Изначально предполагалось участие Михаила Зыгаря, профессора Нины Хрущевой (внучки Никиты Сергеевича Хрущева, давно живущей в Нью-Йорке) и вашего покорного слуги. Потом не смогла Хрущева, и мы с Зыгарем, переговорив, решили, что нам выступать вдвоем бессмысленно.

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В конце концов пригласили Евгению Альбац (главный редактор журнала The New Times) и Владимира Кара-Мурзу. Узнав об этом, я выразил опасения, что нормального разговора не получится, а будет нечто вроде диспута, поскольку и Альбац, и Кара-Мурза придерживаются оппозиционных взглядов (пишу об этом без тени осуждения).

Я подчеркнул, что не стану участвовать в политических дебатах, во-первых, потому что я совершенно не стремлюсь к спору ни с Евгенией Альбац, ни с Владимиром Кара-Мурзой, и, во-вторых, потому что аудитория абсолютно ничего не знает о России и ничего не поймет, в лучшем случае решит, что прав тот, кто, с ее точки зрения, «лучше сказал». Меня заверили, что никаких дебатов не будет.

С самой первой минуты программы я понял, что «вляпался»: ведущий тут же напомнил зрителям о том, что в России скоро выборы, в которых принимает участие «кагэбэшник» Путин, то есть тон был задан сразу же. Я должен был тут же встать и уйти.

Ведущий спросил меня, считаю ли я Россию демократией, на что я ответил, что нет, не считаю, хотя есть некоторые демократические признаки. Затем высказалась Альбац, разумеется, отрицая то, что сказал я, хотя и сказала, что в России нет диктатуры, после чего Кара-Мурза выступил с довольно длинным монологом, смысл которого заключался в призыве к Западу не признавать предстоящих выборов легитимными, не поздравлять Путина с победой.



Незабвенная цитата Евгении Альбац

Тут-то я и сказал, что мне совершенно не интересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел.

Вот и вся история. Как мне кажется, я изложил ее совершенно объективно».

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