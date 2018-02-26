Почему “позитивное мышление” – бред. Причем полный!

Вам когда-нибудь говорили, что нужно просто «настроиться на позитив» — и все ваши проблемы исчезнут?

Или что для достижения своих целей в жизни достаточно лишь «визуализировать их»и добавить щепотку «позитивного намерения»?

Эта философия популярна уже несколько десятилетий. В основном, благодаря книгам вроде «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» и «Думай и богатей».

Но поможет ли это нам жить более осознанной и полноценной жизнью? Вряд ли.

Духовный гуру, Ошо, считает, что это, фактически, одна из самых «дерьмовых философий». Вот почему «позитивное мышление» вам не поможет. Когда гуру спросили, что он думает о движении «позитивного мышления», Ошо ответил, что оно приносит больше вреда, чем пользы. Почему?

Потому что это означает, что мы отрицаем реальность и остаемся нечестными с самими собой:

«Философия позитивного мышления — неискренняя. Она учит быть нечестным с собой. Это означает видеть определенные вещи и отрицать, что вы их видите. Это означает обманывать себя и других».

«Позитивное мышление — единственная философия, которую внесла в сознание человека Америка — ничего больше. Дейл Карнеги, Наполеон Хилл и христианский священникВинсент Пил — все эти люди наполнили умы американцев абсолютно абсурдной идеей позитивной философии».

Но почему тогда именно эта философия привлекает посредственные умы?

Книга Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» продавалась таким же тиражом, как и христианская Библия.

Ни одна другая книга не смогла достичь такой популярности. На самом деле, христианская Библия не должна быть конкурентом, потому что ее часто дают бесплатно.

Но люди покупали книги Дейла Карнеги. Никто их бесплатно не раздавал. И это создало определенный тип идеологии, которая породила много подобных книг. Но для меня это отвратительно.

Дэйл Карнеги создал школу позитивной философии, позитивного мышления: не вижу негативной части, не вижу темной стороны.

Но почему вы считаете, что если не замечать негатив, то он исчезнет? Вы просто дурачите себя. Вы не можете изменить реальность. Ночь все равно наступит. Вы можете думать, что день длится 24 часа, но от одной вашей мысли солнце не начнет светить в месте, где вы живете, 24 часа в сутки. Негатив – такая же часть жизни, как и позитив. Они уравновешивают друг друга.

Есть еще одна популярная книга, ставшая столпом этой философии — «Думай и богатей»:

«Что касается Наполеона Хилла, я помню…что он сам был бедным человеком.



Этого достаточно, чтобы опровергнуть всю его философию. Он разбогател, продавая книгу «Думай и богатей». Но его сделало богатым не позитивное мышление, а дураки по всему миру, которые покупали книгу. Его сделала богатым его работа, его труд, его усилия. Но в первые дни, когда вышла его книга, он сам стоял в книжных магазинах, лично убеждая людей купить ее.



И случилось так, что Генри Форд вышел из своей машины последней модели и зашел в книжный магазин, чтобы купить что-то почитать. И Наполеон Хилл не хотел упустить этот шанс.



Он подошел к Форду со своей книгой, и сказал: «Только что была опубликована прекрасная книга — вы будете счастливы с ней. Это не просто книга, это верный метод успеха». Генри Форд посмотрел на мужчину и сказал: «Вы автор этой книги?»



Наполеон Хилл гордо сказал: «Да, я автор книги». И он может этим гордиться: эта книга — произведение искусства. А создать произведение искусства из дерьма — настоящее мастерство. Генри Форд, не касаясь книги, задал только один вопрос: «Вы приехали сюда на своей машине или на автобусе?»



Наполеон Хилл не понял, что он имел в виду, и сказал: «Конечно, я приехал на автобусе». Тогда Генри Форд сказал: «Посмотрите на улицу. Вон стоит моя личная машина, и я Генри Форд. Вы обманываете людей. У вас даже нет личного автомобиля, а вы пишете книгу «Думай и богатей!». А я разбогател, не подумав, поэтому я не хочу беспокоиться об этом. Вы думаете и богатеете? Вот когда разбогатеете, тогда и приходите ко мне. Это будет доказательством. Книга — не доказательство».



Говорят, что Наполеон Хилл так и не смог собраться с духом и снова встретиться с этим стариком, Генри Фордом, хотя он стал немного богаче. Но по сравнению с Генри Фордом он всегда был бедным человеком. Так или иначе, логика Генри Форда ясна. Нет. Я не верю в философию позитивного мышления. Опасная полуправда.

Ошо говорит, что, заставляя себя думать позитивно, вы просто отрицаете реальность жизни, и в конце концов она вас больно ударит.

«Вы спрашиваете меня: не против ли я позитивной философии?



Да, я против, и я также против отрицательной философии. Я против и того и другого, потому что обе эти философии признают лишь половину факта, и обе пытаются игнорировать другую половину.



И помните: полуправда гораздо опаснее лжи, потому что рано или поздно любая ложь будет открыта. Как долго она может оставаться незамеченной? Ложь, конечно, остается ложью. Она похожа на карточный домик — небольшой ветерок, и он развалится. А полуправда опасна.



Вы никогда не сможете ее обнаружить, думая, что это истина. Итак, настоящая проблема — не сама ложь, настоящая проблема — полуправда, притворяющаяся правдой. И именно это делают эти люди».



Отрицательные идеи вашего ума должны быть освобождены, а не подавлены.

Ошо говорит, что вредно подавлять отрицательные эмоции: «Негативные идеи вашего ума должны быть освобождены, а не подавлены позитивными идеями.

Вы должны создать сознание, которое не является ни положительным, ни отрицательным. Это будет чистое сознание. Только в чистом сознании вы будете жить самой настоящей и блаженной жизнью…

Вы не любите человека, вам не нравятся многие вещи, вы не любите себя, вам не нравится ситуация, в которой вы находитесь. Вся эта фигня продолжает собираться в бессознательном, а на поверхности появляется лицемер, который говорит: «Я всех люблю, любовь — это ключ к Блаженству».

Но в жизни этого человека нет блаженства. У него внутри ад. Он может обманывать других, и если он достаточно долго обманывает, то начинает обманывать себя. Но это не приведет к изменениям. Это просто трата жизни, которую вы не сможете вернуть.Позитивное мышление — философия лицемерия, вот ее правильное название».

«Когда вам хочется плакать, она учит вас петь. Вы можете это делать, но подавленные слезы вылезут в какой-то момент, в определенной ситуации. Существует ограничение сдерживания. И песня, которую вы пели, была абсолютно бессмысленной. Вы не чувствовали этого, это не рождалось в вашем сердце».

Автор: Ошо

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Образцы жертв "позитивного мышления"..

Собеседование с миллениалом. Русские субтитры.

Плохая новость по-хорошему

фотоотрывок из книги "Твоё тело как индикатор твоих отношений с ЖИЗНЬЮ".

книга полностью будет выложена в группе ВКонтакте.

В основе того, что мы называем болезнью, лежитложь сознания и тело, как лакмусовая бумага, проявляет в себе эту ложь (ложь - это то, что не соответствует реальности (действительности).

Уважаемые потенциальные подписчики!

ВКонтакте начинает деятельность группа "Очищение Разума, Души и Тела. Информационные материалы" с филиалом "Библиотека Здоровья" на Конте.

Почему я это делаю?

Во-первых, это тема очень меня интересует. В 1999 г. во время эпидемии гриппа я попал на неделю в реанимацию, пережил околосмертное состояние, в "батарейке жизни" заряда оставалось на тот момент процентов 10-15, так что тема здоровья мне близка и интересна.

Во-вторых, став на путь так называемого Духовного Развития, мне пришлось в 2002 г. в возрасте 42 лет впервые сесть за компьютер, начать работать со множеством программ, подключиться к Интернету, чтобы изучать, на тот момент, различные Школы Духовного Развития (до 2012 г. в основном западного направления).

В-третьих, когда я понял своё ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и почувствовал себя представителем Русского Мира, то с середины 2012 г. переключился на его изучение: фильмы, книги, песни, культура, история и т.д. В 2015 г. попал на Конт (кстати, как всегда под своей личиной и фамилией) с проектом "Информационная база Словянского Мира", где и выкладывал материалы различной тематики.

В-четвёртых, параллельно меня интересовала тема Развития-Деградации человека, общества, мира и др., в итоге я пришёл к заключению, что Эволюция Сознания - это и есть СМЫСЛ и КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ человеческой жизни и что у ЖИЗНИ есть свои ПРАВИЛА, незнание которых не освобождает от ответственности.

В-пятых, ведя журналы "ЕДА или ПИЩА: В чём разница", "Простые правила здоровья", "Правила жизни на Земле", "Как ПРОСТО...Журнал созидательных перемен" мной была собрана хорошая практическая база, много из чего я уже проверил и проверяю на себе..

Именно поэтому ВКонтакте создаётся Библиотека Здоровья мультимедийныхкниг в формате PDF, предназначенных для самостоятельного просмотра на персональных компьютерах в программе Acrobat Reader и для практического применения в своей жизни.

Условно книги можно разделить на 4 раздела:

01 Основы знаний о За-конах Жизни во Вселенной

02 Основы знаний об Энергии Человеческой Мысли

03 Основы знаний о Человеке

04 Основы знаний о Предназначении Человека

некоторые книги, уже выложенные и выкладываемые в ближайшем будущем..





Самодиагностика заболеваний. Как легко узнать, чем вы больны?



МЕТАфизические причины болезней



Простые способы очищения Разума, Души и Тела



Целебное однодневное голодание



Как поддерживать в себе баланс



Как оздоровить и поддерживать в тонусе позвоночник



Как избавиться от остеохондроза



Как поддерживать работу сердца



Как восстановить зрение



Как за пару месяцев реально "приблизить" живот к спине :)



Как исцеляться при помощи Инструмента Души - Рук Человеческих



Как научиться расслабляться



Как уметь заземляться



Как использовать силу ПРИРОДЫ



Как воспользоваться силой БЛАГОДАРНОСТИ

и многое-многое другое.

И самое ГЛАВНОЕ.

Так как я понимаю, что наличие болезней у человека - это его же реализованные верования, убеждения, стереотипы, воздействие его же мыслей на его же ДНК, то вникать в чьи-то мысли-слова-поступки не входит в мои планы, а вот поделиться информацией для ОЗДОРОВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ, для САМОпомощи, САМОпознания,САМОисцеления - это запросто, хоть сто порций..

С уважением - Василий Лычковский.

ВКонтакте "Очищение Разума, Души и Тела. Информационные материалы"