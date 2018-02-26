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Обслуга хозяев мировой игры (ВИДЕО)

02:00. 26 февраля 2018 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:
Обслуга хозяев мировой игры (ВИДЕО) | Русская весна

Историк Андрей Фурсов рассказывает о том, как менялся верхний класс Америки в последние пятьдесят лет.

К чему привела победа финансового капитализма, который полностью оторван от производства и реальной жизни?

Кто такие «бобо»?

Почему новый высший класс занимает подчинённое положение по отношению к представителям старого капитала?

Каких основных умений не хватает у основной массы учеников американских школ, чтобы поступить в элитарный университет?

С чем связана остановка социальных лифтов в США, почему верхние 2% — это закрытая каста?

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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