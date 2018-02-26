Новости Украины и Новороссии 26 февраля 2018

На Украине продолжают вытравливать память о подвиге советских солдат и офицеров, отдавших жизни в борьбе с нацистскими оккупантами. Не далек тот день, когда на месте памятников советским воинам воздвигнут мемориалы воякам ваффен-дивизии СС «Галичина».

Несмотря на то, что народы всех стран Европы, включая Германию, отдают дань памяти и уважения советским солдатам и офицерам, отдавшим свои жизни за освобождение этих стран от нацистских захватчиков, радикально настроенные элементы, поддерживаемые некоторыми политическими и общественными деятелями, объявили на Украине настоящую войну памятникам.

За последнее время на Украине было подвергнуто надругательству или разрушению более 400 мемориальных объектов.

Среди вопиющих случаев:

— разрисованный свастикой и облитый краской монумент воинам Советской армии в городе Червонограде,

— осквернение мемориала «Менора» в Бабьем Яру в Киеве;

—уничтожение мемориальной доски Герою Советского Союза военному летчику Федору Дуднику на Сумщине;

— разрушение памятника тридцати двум воинам-освободителям в городе Глиняны Львовской области;

— повреждение памятника погибшим морякам и кораблям Черноморского морского пароходства в Одессе;

— снос памятника советскому воину-освободителю в городе Стрый Львовской области;

— неоднократное осквернение мемориала памяти жертв Холокоста в Новомосковске Днепропетровской области;

— разрушение памятника воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, в городе Сухой Лиман Одесской области;

— уничтожение мемориальной доски Герою Советского Союза Петру Василевскому в Харькове;

— повреждение памятника советским воинам в сквере Победы города Гайворон Кировоградской области.

Демонтаж Мемориала Славы

15 февраля во Львове радикалы повредили Монумент Славы на улице Стрыйской. С памятника сорвали надпись «Победителям над нацизмом» и на этом месте белой краской написали «памятник оккупантам». Представители «Правого сектора»*, «Добровольческого движения ОУН»* и «Сокола» заявили, что Монумент боевой славы Советской армии следует снести в рамках декоммунизации.

«Это восстановление исторической справедливости», — отметил один из вандалов.

В июне прошлого года мемориал обливали красной краской. Тогда депутаты Львовского городского совета создали специальную комиссию, которая должна решить судьбу памятника.

И похоже, выход найден — поэтапный демонтаж Мемориала, который состоит из трех элементов: тридцатиметрового бетонного столба, облицованного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы из кованой меди, центр ансамбля составляет скульптурная группа из фигур советского воина и «Родины-матери».

Читайте также: Во Львове хотят перестроить советский Монумент Славы по образцу Эстонии

Сейчас львовские власти приняли решение о демонтаже 30-метровой стелы. Объясняется это тем, что при обследовании было обнаружено, что часть элементов конструкции этого комплекса находится в аварийном состоянии, и, согласно выводам исследования технического состояния конструкций, проведенного Львовской политехникой, общее состояние несущих конструкций признано аварийным, и они подлежат демонтажу.

Но на стеле явно не остановятся. В мэрии Львова рассматривают возможность переноса Монумента в музей «Территория террора». То есть на ремонт стелы в городском бюджете денег нет, а на перенос всего Мемориала на «Территорию террора» они точно найдутся.

Свой — чужой

Политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что в свете такого решения Львовских властей логичным было бы принятие решения о возведении на этом месте монумента 14-й гренадерской ваффен-дивизии СС «Галичина», по крайней мере, с точки зрения Львовского горсовета, это — свои.

«А другие нам будут рассказывать, что пока Красная Армия отсиживалась в окопах Сталинграда, вояки ОУН-УПА* победили Вермахт на горных полонынах. Это целенаправленная политика на разрыв всего, что связывает нас с прошлым, с соседними странами.

Тут речь не о вандализме и не о прогнивших конструкциях, речь идет о сознательной позиции городского совета Львова — кто для них свой, а кто для них оккупант.

Я так понимаю, что в этой логике гренадеры дивизии СС, добровольцы, которые присягали Гитлеру, фюреру, прежде всего, — это свои. Учитывая, как в свое время, в нулевые, „Свобода“ вешала сити-лайты „Они сражались за родину“ с символикой дивизии СС „Галичина“, это только вопрос времени — когда там появится памятник», — сказал РИА Новости Украина Андрей Золотарев.

Одни пилят гербы, другие бюджет

Но не только в Западной Украине замахиваются на памятники, посвященные Победе на нацизмом. Если Мемориал Славы на Стрыйской во Львове еще можно как-то демонтировать с наименьшими затратами, то знаменитый памятник «Родина-мать» в Киеве националистам явно не по зубам.

Поэтому директор Института нацпамяти Владимир Вятрович вынужден был признать, что он останется на своем прежнем месте — на правом берегу Днепра. Но вот советский герб на щите Родины-матери должен быть устранен из общественного пространства — или срезанием, или наложением.

Злые языки уже предлагают Вятровячу лично спиливать герб, а затем следующему желающему, и следующему, и так до последнего националиста.

«Естественно, что происходит подобное не только на Галичине — эти люди сегодня находятся у руля государства в творческом союзе с „циничными барыгами“. И пока дурачки пилят гербы с памятников, „циничные барыги“ пилят бюджет. Такое разделение труда», — поясняет Золотарев.

Разделяй и властвуй

При этом, по мнению политолога, эта власть абсолютно не ориентируется на мнение большинства общества, которое против вымарывания Победы из народной памяти.

«Адепты украинского национализма обязательно сегментируют общество на „одвічних лицарів“ и „свинопасів і грічкосіїв“, мнение которых ничего не стоит, и на позицию которых не стоит и оглядываться. И власть именно из этой логики и исходит.

Еще в 2014 году, когда Порошенко еще не погрузился в глубины этнического национализма, он говорил об Отечественной войне, то есть использовал импринты советской пропаганды. Но теперь курс скорректирован, уже об этом никто не вспоминает, и в этом дискурсе это уже не уместно.

При этом раскол общества абсолютно не волнует власть, наоборот, этот раскол целенаправленно проводится — мы видим, как гуманитарная сфера превращается в территорию войны. И это вполне осознанная позиция власти, поскольку римский девиз „Разделяй и властвуй“ еще никто не отменял», — считает Золотарев.

При такой политике вполне возможно, что через поколение украинцы будут считать, что Советский Союз принимал участие во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии.

«Учитывая то, как промываются мозги, не стоит питать никаких иллюзий — этот процесс исторической амнезии и искажения представлений о прошлом происходил и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче.

Тот, кто контролирует прошлое, контролирует и будущее. Поэтому сколько бы наши декоммунизаторы не бесновались в своем антикоммунистическом раже, в принципе они используют те же подходы, которые исповедовали большевики: история — это политика, обращенная в прошлое», — подытожил Золотарев.

Читайте также: «Я вас положу, атошники», — водитель выгнал «ветерана АТО» из маршрутки (ВИДЕО)

*Запрещенные в России террористические организации