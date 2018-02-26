НЕФАКТ. Выпуск №95

Эта история не имеет аналогов. Уникальный подвиг советского солдата, совершённый во время Второй мировой войны. Александру Печерскому удалось организовать единственное успешное восстание узников нацистского концлагеря. Его поступок ошеломил немцев настолько, что после массового побега лагерь сравняли с землей по приказу самого Гиммлера. Что в рассказе об этих невероятных событиях правда, а что – вымысел, разбирался Арарат Кещян.



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Источник: www.youtube.com