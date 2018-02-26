Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение, Человек — это звучит гордо

НЕФАКТ. Выпуск №95

12:36. 26 февраля 2018 Просмотров - 244 Нет комментариев Опубликовал:

Эта история не имеет аналогов. Уникальный подвиг советского солдата, совершённый во время Второй мировой войны. Александру Печерскому удалось организовать единственное успешное восстание узников нацистского концлагеря. Его поступок ошеломил немцев настолько, что после массового побега лагерь сравняли с землей по приказу самого Гиммлера. Что в рассказе об этих невероятных событиях правда, а что – вымысел, разбирался Арарат Кещян.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>