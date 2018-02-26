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Кто производит либералов?

06:00. 26 февраля 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал:
Кто производит либералов? | Русская весна

Знаете, что очень грустно? Работает своего рода «машинка-автомат»: мальчики и девочки, приезжающие в Москву, да и в любой мегаполис, и получающие здесь сколько-нибудь приличное образование, приличные деньги и приличную тусовку, — механически, одним пакетом получают себе в голову понятно какое программное обеспечение: «святой Немцов», «Крым не наш», «Россия оккупировала Донбасс», «Навальный борется за справедливость», «профессор ВШЭ говорит, что надо открыть границы, отменить армию и раздать территорию России цивилизованным странам», «мы мучаем таджиков», «этот ролик нельзя показывать, там харрасмент» etc.

Это, повторяю, происходит массово, автоматически и без всякой возможности засомневаться, по всем законам зомби-пропаганды.

А никакого встречного движения — нет.

Вся наша несчастная любовь к родине — это занятие для одиноких, история, в которой нет никакого коллективного социального оптимизма, а только трезвость, терпение и разочарование.

Могут сказать на это: а как же телевизор? Как же бесконечные чиновничьи танцы вокруг комсомольцев каких-то?

Но телевизор — призрачен. Сегодня он есть, а завтра и нет его, завтра другой телевизор на его месте окажется — и его верные зрители уже позабудут, что они думали вчера, начнут думать другое.

А те, которые телевизор не смотрят, — те не начнут. Потому что общее мнение успешно-блестящей среды вокруг тебя — намного крепче и важнее, чем связь с переменчивым горящим ящиком в углу комнаты.

С чиновничьими танцами — еще хуже.

Поскольку единственный мотив тех, кто танцует с чиновниками, — это карьера и желание пробиться, — как только эта цель оказывается достигнута, естественным прагматическим движением номер два становится презрение ко всему тому, что пришлось делать по пути в сказку.

«Миллион у меня уже есть, а теперь надо начать говорить то, что принято говорить там, куда я с этим миллионом поеду, и в тех домах, куда я с этим миллионом пойду на поклон».

И если бы я делал ставки, загадывая, кто именно будет у нас послезавтра громче всех кричать за либеральные ценности, — я бы поставил на сегодняшних государственных карьеристов.

Таким образом, государство — хотя и более сложно, затейливо — но работает на тот же самый результат, что и приличная тусовка Высшей школы экономики.

А если вспомнить, что Высшая школа экономики — это государственное учреждение, а не подпольный кружок, да и «Эхо Москвы» в собственности «Газпрома», то — круг замкнулся.

Либералы в борьбе с государством за счет государства производят либералов, а государство в борьбе с либералами тоже производит либералов.

Точка.

Любите родину.

Это, во всяком случае, оригинально.

Дмитрий Ольшанский 

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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