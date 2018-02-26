Китай заставит США передумать ломать Россию

Эскалация противостояния между США и Россией более чем десять лет, с памятной путинской речи в Мюнхене, остается темой для спекуляции. Как американским, так и российским экспертам долгое время представлялось, что вот-вот придут к власти в Соединенных Штатах новые президенты (или вот-вот в России произойдут определенные изменения), и отношения между двумя странами нормализуются. Были надежды на Обаму, затем на Трампа. Однако на практике эти отношения становятся все хуже и хуже.

Грэм Аллисон, проанализировав в своей недавно вышедшей книге "Предназначенные для войны: удастся ли США и Китаю избежать ловушки Фукидида" пятисотлетнюю историю Запада, выделяет 16 случаев, когда поднимающееся государство бросало вызов доминирующей на тот момент в мире державе — и в 12 случаях из 16 это заканчивалось войной. Главный вывод Аллисона: рост Китая неостановим. Он будет оспаривать лидерство Америки не только в регионах Восточной Азии, Индийском и Тихоокеанском бассейнах, но и в международных отношениях в целом. Если этот вывод верен и многовековая история показывает повторяемость "ловушки Фукидида", значит, эскалация конфронтации между США и Китаем есть лишь вопрос времени.

Фукидид пишет, что доминирующая в Древней Греции Спарта, внесшая решающий вклад в разгром персов, вторгшихся в Грецию в пятом веке до нашей эры, начала чувствовать тревогу и напряжение из-за роста силы и влияния Афин. Спарта считала, что Афины пытаются оспорить ее первенство в античном мире. Начавшаяся в 435 году до нашей эры война, которая длилась почти тридцать лет, закончилась поражением Афин, но обескровила оба могущественных государства Древнего мира.

Сразу же отвечу на столь резко поставленный вопрос. Не стоит ожидать в обозримой перспективе улучшения отношений между США и Россией, кто бы ни стоял у руля этих государств. Характер этих отношений определяется более глобальными процессами, где взаимоотношения между Россией и США являются производными от характера отношений между все еще доминирующими США и растущим Китаем, который бросает Америке вызов и претендует на роль нового мирового лидера. Не буду отягощать читателей цифрами, показывающими, что КНР по многим показателям экономического, научно-технического, военно-политического развития или опередила Штаты, или опередит в самое ближайшее время. Это создает ситуацию, которую известный профессор из Гарварда Грэм Аллисон, бывший замминистра обороны США, называет "ловушкой Фукидида". Речь о знаменитой античной работе о Пелопоннесской войне (между Спартой и Афинами).

Уже сейчас Соединенные Штаты приняли по отношению к Пекину стратегию сдерживания и методично проводят политику по окружению КНР с помощью своих партнеров и союзников. У Китая почти со всеми своими соседями имеются конфликты и проблемы, которые США традиционно умело используют для создания антикитайской коалиции. К странам, которые могут составить ее ядро, относятся Япония, Индия, Вьетнам, Филиппины, Австралия. Со временем к ним могут присоединиться и другие государства.

…А теперь — самое главное. На фоне вероятной схватки двух гигантов в обозримой перспективе невероятно возрастают роль и значение России. Очевидно, что, имея огромный ракетно-ядерный потенциал, грандиозные пространства и необъятные ресурсы, Россия может своим участием на стороне одного из гигантов в схватке решить судьбу противостояния.

У меня лично создается впечатление, что вашингтонские стратеги это прекрасно понимают. Однако при этом они не верят, что, улучшив отношения с Москвой, смогут сделать ее надежным союзником в случае фронтального противостояния с Китаем. А поскольку на кону будущая судьба США, которой бросается экзистенциальный вызов, — любой просчет может оказаться фатальным.

Именно поэтому в Вашингтоне принята стратегия по слому России. США хотят сломать нашу страну и вывести ее из игры, лишить суверенитета и субъектности в мировой политике, как это было в 90-е годы, чтобы в час решающего столкновения Россия не была самостоятельным игроком, способным принимать решения, исходя из своих интересов. Тем самым преследуются минимальные и максимальные цели США: первое 一 нейтрализовать Россию, и так как сегодня она надежно прикрывает тыл Китая, создать для него угрозы и с российского направления. Второе 一 установить такую власть в Москве, которая выступила бы вместе с Вашингтоном против Китая в решающей схватке. В последние годы мы наблюдаем элементы реализации этой стратегии. Это санкции по Украине, попытки финансово-экономического удушения, втягивания в опосредованные войны и новую гонку вооружений, чтобы вызвать раскол в элитных российских кругах, между народными массами и лидером — с целью обвалить власть Путина и установить марионеточный режим в России.