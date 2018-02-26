Как делают бесплодие? Илья Михнюк

Концептуал СМИ Бесплодие намеренно создаётся системой образования, культурой и модой

Илья Михнюк – координатор образовательного проекта «Нам нужна иная школа», помощник В.Ф. Базарного – рассказывает о том, что страшный диагноз «бесплодие» дети приобретают ещё в детстве. Малоподвижный образ жизни, подгузники, узкие джинсы приводят к уменьшению репродуктивной функции мальчиков. Но об этом вам не расскажут в школе или по телевизору.

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