История альтернативной энергетики. Камин

Объектом сегодняшнего разговора будет < ![CDATA[]]>камин< ![CDATA[]]>. Прочитайте его определение в Википедии, это что-то в стиле М.Задорнова (здравия ему). Отличительной особенностью камина всегда является то, что он не расчитан на нагревание и последующую теплоотдачу от материала стенок. Основное тепло он дает за счет инфракрасного излучения от пламени, а конвекция (по Википедии) тут вообще не при чем. Те, кто имел когда-нибудь камин (я имел), знают, что от конвекции тут случаются одни проблемы – дым начинает идти наружу, загрязняя воздух и сам камин. Причём это не зависит ни от качества инженерных расчётов каминного мастера, ни от качества дров. И греет камин только тогда, когда в нём горят дрова, а прогорают они довольно быстро. При большом объёме комнаты, чтобы её прогреть, надо сидеть возле камина несколько часов.
А теперь представьте 19 век где-нибудь в Голландии, где морозы достаточно сильные и комнаты большие. Понятно, что в таких условиях можно вымерзнуть и камин тут не нужен совсем, а нужна голландская печь. Но тем не менее камины там тоже есть. Кто попроще, переделывает их примерно так:
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А для чего же их вообще делали, если они изначально не справляются со своими задачами? Ну явно не для красоты. Возможно, климат был на северных широтах более мягким, но в камине тем не менее есть дымоход. Специалисты подтвердят, что в тёплом климате из-за обратной тяги топить камин ещё труднее. Так в чём же прикол? Давайте разбираться. Итак, камин. Чем он древнее, тем больше напоминает конструкцией навес над костром, который разводят прямо на полу.
Наверное, художник в детстве не жёг костры в пионерлагере. В данном случае даже при хорошей тяге половина дыма будет выходить в помещение. Есть даже гравюры, где люди сидят в роскошном дворце и топят камин, а из него идут клубы дыма. Ощущение, что эти люди – дикари, которые попали в бесхозный дворец, и никакого достойного назначения камину, кроме как жечь в нем дрова, не нашли (кстати, многие историки так и утверждают, что современные люди пришли в античные дворцы как дикари, в 18 веке). На всех старинных гравюрах камины изображают с максимально большим размером топки. Именно такими они изначально и были.
Посмотрите на материал и качество самого камина и на белые плитки, какими уменьшен размер топки. Факт очевиден – хозяевам дома камин достался готовым, и его доработали. Стоп. А что за предметы стоят возле камина? Для красоты или просто случайно попали в кадр?
Как видим, в разное время и в разных странах у всех каминов есть одно общее – это наличие на задней стенке топки металлического листа (либо исполнение всей топки в виде положенного на бок металлического кессона), и присутствие возле камина металлических кубков, которые ранее были рассмотрены < ![CDATA[]]>здесь< ![CDATA[]]>. Причём кубки могут быть разной величины, наибольшие ставятся к углам камина. Наличие металлического листа на задней стенке вполне понятно – он служит для излучения инфракрасных лучей при нагревании, строго перед собой, как и положено камину. А вот кубки к процессу горения дров никакого отношения не имеют. Здесь, видимо, сработала европейская ментальность. Европейцы не понимали, для чего нужны эти кубки, но раз они там стояли издревле, значит так положено и убирать их не надо. А эти кубки есть ни что иное, как устройства для концентрации атмосферного электричества, и их пошаговая установка увеличивает ток в замкнутом проводнике, вдоль которого они расставлены. Что же получается? Для начала наверное то, что в каминах у их хозяев в прошлой жизни никаких дров там не сжигалось. Да и не проектировались камины для этого совсем. Секрет их видимо в другом.
Представим, что по трубе камина с крыши здания идут металлосвязи, как на рисунке, и приходят в толстый проводник, который образует рамка на входе в топку камина. Эта рамка металлически связана с листом, находящимся на задней стенке. Эта связь может быть одиночными проводниками, а может быть сплошной, как здесь.
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При установке кубков в непосредственную близость к рамке в ней начинает наводиться сильный вихревой ток (наверное, чтобы понять почему, лучше прочитать мои предыдущие статьи). Этот ток порождает вихревые токи и в пластине на задней стенке, примерно таким образом.
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Наверное, в центре пластины плотность и сила тока была такой, что металл там раскалялся и начинал излучать тепло, причем так, что как в пословице – не надо ни дров, ни лучины, живи себе без кручины. Не исключено, что внутри камина тоже были секреты, и такие же кубки были вмонтированы в верхнюю часть топки. Кроме того, на дымоходе стояла решетка. Дымоход собственно был не зря, из-за контакта с раскаленным железом воздух портился и был вреден для здоровья, и вот он то как раз удалялся благодаря конвекции.
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Посмотрите на этот камин, в нём даже места под дрова нет (если за радиатором не крышка из-за современных доработок).
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Ну а вот это настоящий камин, каким он должен быть, судя по виду, его содержат скорее как музейный экспонат и дровами топить или не догадались, или решили его пожалеть. Никто ведь не знает, для чего предназначались кубки.
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Была такая специальность трубы,дымоход, каминные чистить на крышах якобы от сажи, если не было сжигания дров, то, что они чистили?
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На этих “кубках” сушили сапоги и прочие причиндалы.