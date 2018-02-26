Гешефт от Полокоста
06:19. 26 февраля 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Министр польского правительства поддержал призывы к созданию музея “Полокоста”, чтобы рассказать историю польских граждан не-евреев, убитых нацистами.
Во вторник, в интервью государственным СМИ, заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин предложил свою поддержку в деле создания такого музея. Это предложение прозвучало на фоне и так уже натянутых отношений между Польшей, Израилем и мировым еврейством, из-за недавно принятого закона о Холокосте, который делает уголовно наказуемыми заявления, что польская нация или польское государство ответственны за нацистские преступления. Во время Второй мировой войны, нацисты убили почти 2 миллиона поляков и приблизительно 3 миллиона польских евреев.
“Я думаю, что история судьбы польской нации во время Второй мировой войны, в первой фазе — разрушение нашей страны нацистами и Советами — и во второй фазе, когда наша страна находилась под полной оккупацией — имеет право быть рассказанной и что мир должен видеть эти ужасающие потери”, сказал Селлин польскому Radio One, сообщает CNN.
Селлин ссылался на предложение о создании такого музея сделанное писателем и ученым Мареком Коченом в польской ежедневной газете Rzeczpospolita, пишет агентство Рейтер, хотя термин “Полокост” использовался в некоторых польских аккаунтах в Твиттере с, по крайней мере, 2012 года.
Не ясно, означает ли поддержка Селлина музея Полокоста, что он будет создан. В Польше уже действует музей Второй мировой войны.
http://perevodika.ru/articles/1197840.html – цинк
Это так напоминает Украину. Некрофилический культ собственных страданий в попытках обосновать некую псевдоисторическую особость в ближайшей исторической перспективе, когда народу-жертве все окружающие что-то должны.
В этом отношении Польша и Украина служат лучшими иллюстрациями того, что бывает, когда к власти приходят упоротые националисты c криками про народ-жертву. Вот просто берите и смотрите, как это бывает на практике.
Применительно к Польше, поезд "Полокоста" в международной перспективе уже ушел – за пределами Польши это мало кто оценит и совсем никто не заплатит, но для внутреннего употребления в лошадиных дозах, вполне может сойти.
Источник: colonelcassad.livejournal.com