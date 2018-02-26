Донбасс – ответы на вопросы

Во время поездки на Донбасс дал интервью одному из новостных ресурсов Донецкой Народной Республики.

Источник: dnr-online.ru

Закон о «реинтеграции» Донбасса — это заявление Порошенко, что ему нужна война.

Содержание украинского закона о «реинтеграции» Донбасса, его возможные последствия, а также регулярные нарушения ВСУ Минских соглашений стали темой эксклюзивного интервью корреспондента официального сайта Донецкой Народной Республики с известным российским общественным и политическим деятелем, писателем, публицистом Николаем Стариковым.

«Причины подписания такого акта — это желание США и управляемого ими киевского режима продолжить войну, сохранить напряженность в Донбассе. Причины этому геополитические, ведь самому государству Украина эта война не несет ничего хорошего. В ситуации, когда нет военного выхода из тупика, политическое руководство этого государства отказывается садиться за стол переговоров. Это действительно говорит о том, что им нужна война, она их устраивает. И Европу это устраивает, потому что ни одного слова осуждения с их стороны мы не услышали. США тоже ограничиваются какими-то разговорами. То есть украинский режим получил ещё одну возможность для каких-то манипуляций», — прокомментировал Николай Стариков.

Кроме того, российский общественный и политический деятель привел яркие примеры формирования т.н. мирового общественного мнения, озвучил ряд политических прогнозов по ухудшению взаимоотношений между Украиной и Россией вследствие определения киевскими политиками последней «агрессором» и другое. «Этим актом они пытаются снять с себя ответственность за все то, что происходит в Донбассе, и заставить платить за все это Россию. За все, что киевские власти натворили с 2014 года», — сказал он.