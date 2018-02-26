Донбасс – ответы на вопросы
Во время поездки на Донбасс дал интервью одному из новостных ресурсов Донецкой Народной Республики.
Источник: dnr-online.ru
Закон о «реинтеграции» Донбасса — это заявление Порошенко, что ему нужна война.
Содержание украинского закона о «реинтеграции» Донбасса, его возможные последствия, а также регулярные нарушения ВСУ Минских соглашений стали темой эксклюзивного интервью корреспондента официального сайта Донецкой Народной Республики с известным российским общественным и политическим деятелем, писателем, публицистом Николаем Стариковым.
«Причины подписания такого акта — это желание США и управляемого ими киевского режима продолжить войну, сохранить напряженность в Донбассе. Причины этому геополитические, ведь самому государству Украина эта война не несет ничего хорошего. В ситуации, когда нет военного выхода из тупика, политическое руководство этого государства отказывается садиться за стол переговоров. Это действительно говорит о том, что им нужна война, она их устраивает. И Европу это устраивает, потому что ни одного слова осуждения с их стороны мы не услышали. США тоже ограничиваются какими-то разговорами. То есть украинский режим получил ещё одну возможность для каких-то манипуляций», — прокомментировал Николай Стариков.
Кроме того, российский общественный и политический деятель привел яркие примеры формирования т.н. мирового общественного мнения, озвучил ряд политических прогнозов по ухудшению взаимоотношений между Украиной и Россией вследствие определения киевскими политиками последней «агрессором» и другое. «Этим актом они пытаются снять с себя ответственность за все то, что происходит в Донбассе, и заставить платить за все это Россию. За все, что киевские власти натворили с 2014 года», — сказал он.
00:00 Каковы причины и возможные последствия закона «О реинтеграции Донбасса»?
01:36 Почему мировая общественность не признает действия Киева незаконными?
03:22 Юридический смысл закона «О реинтеграции Донбасса».
05:21 Как России следует реагировать на закон «О реинтеграции Донбасса», а так же на события у здания Россотрудничества?
09:43 К чему в итоге может привести ситуация на Украине?
14:23 Может ли повлиять позиция кандидатов в президенты России по ДНР и ЛНР на выбор россиян?
18:42 Кто станет президентом России?
Источник: nstarikov.ru
loading...
Рискую быть обвиненным в антисемитизме, но хочу обратить внимание на такой вопрос “а кому это выгодно?”. Еврейские нацисты давно лелеют проект “Новая Хазария” на территории Малороссии. Современный Израиль – не очень комфортен для благополучного проживания евреев. Нужно зачистить новую территорию, и желательно – чужими руками. Денег – навалом, почему бы не купить украинских нацистов и киевские власти?