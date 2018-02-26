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Что будет, если весело подшутить над русской армией

18:46. 26 февраля 2018 Просмотров - 555 3 коммент. Опубликовал:

Источник: ria.ru

В преддверии 23 февраля получила широкий общественный резонанс новость, что курганский магазин запустил рекламную акцию «Служивый сиделец», в ходе которой предлагает 23%-ные скидки всем мужчинам, если «ты служил или сидел».

Очевидно, что руководство магазина не имело в виду ничего плохого, а просто хотело в шутливом контексте обыграть главный «мужской» праздник страны. Вот только вместо понимающего смеха оно получило в основном возмущение граждан, оскорбившихся принижением российской армии и людей, связанных с ней.

В результате, хотя контролирующие органы не выявили нарушений в данной рекламе, от общественного раздражения это магазин не спасло.

Несмотря на полуанекдотичность, эта история крайне показательна, поскольку вскрывает действительно тектонический сдвиг, произошедший в общественном мнении буквально на наших глазах за последние годы.

Дело в том, что руководители магазина допустили одну существенную ошибку. Они своей рекламой обратились к образу российской армии, который действительно доминировал в российском общественном сознании предыдущие несколько десятилетий, но в последнее время ускоренными темпами распадается и исчезает.

Призывник держит на ладони погоны

Несколько последних десятилетий (начиная с позднесоветского периода) армия и тюрьма в отечественном общественном мнении во многом были явлениями одного порядка: отправляешься туда не по своей воле; вся жизнь подчинена жестким правилам и командам; условия там ужасные; постоянный риск моральных унижений и даже угроза жизни; высокий шанс вернуться на «гражданку» с пошатнувшимся здоровьем, а то и вовсе погибнуть. Неудивительно, что отношение к армии и к местам не столь отдаленным было приблизительно одинаковым: желательно избежать, но если не получилось, будь мужиком и веди себя достойно.

Именно этот стереотип как раз и воспроизводит реклама «служил или сидел».

Вот только он все меньше распространен в российском обществе, а на его место возвращается традиционное отношение к армии и службе в ней.

Очередным подтверждением этого стал и свежий опрос ВЦИОМ. Он показал сразу несколько значимых тенденций в отношении общества к армии.

Во-первых, позитивная оценка российской армии и уверенность в ее боеспособности бьет исторические рекорды. Если в 1990 году индекс боеспособности составлял минус 23 пункта, то в текущем году он достиг исторического максимума в 73 пункта. Причем почти треть (31%) россиян считают армию своей страны самой лучшей в мире, а еще 52% — одной из лучших.

Во-вторых, в радикально позитивную сторону изменилась не только оценка самой российской армии, но и службы в ней. Она вновь стала в России предметом гордости и само собой разумеющегося долга, и 71% опрошенных хотели бы видеть своего близкого родственника в рядах военнослужащих — рекорд за всю историю наблюдений.

А в-третьих, и это тоже крайне показательно, социологи фиксируют устойчивую тенденцию возвращения общественного восприятия 23 февраля к традиционному значению — не просто как «мужского» праздника, а как праздника людей, связанных с армией, служащих и служивших в ней.

Призывники рассматривают армейский несессер на сборном призывном пункте во Владивостоке

Причины происходящих сдвигов в общественном мнении вполне просты и понятны, но от этого они не становятся менее значимы.
Российская армия за последние годы прошла огромный путь, изменившись как изнутри, так и внешне.

Были изжиты такие её пороки, как дедовщина и строительство генеральских дач призывниками. Служба по призыву из страшилки нескольких поколений молодых людей и их родителей превратилась во вполне приемлемую — и даже желанную для многих — часть жизни.
Регулярно поступают новости о масштабном обновлении парка военной техники и вооружений в армии. А успех сирийской операции подтверждает, что повышение боеспособности российских Вооруженных сил — не пустой пиар на ровном месте, а отражает реальное состояние дел.

Еще есть военные, чьи имена узнает страна, зачастую посмертно, — те, кто своей жизнью доказывают, что Россия, как и сотни лет назад, может гордиться своими солдатами.

Переоценить значение всего этого просто невозможно.

Немудрено, что при подобных общественных настроениях постановка — даже в шутку — на одну доску уголовников и людей, являющихся гордостью страны и ее народа, не вызывает симпатии в обществе. Стоит предупредить и курганских, и всех остальных маркетологов, что не стоит так больше делать.

Люди не поймут.

Автор: Ирина Алкснис

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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