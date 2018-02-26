Центр мира. Великая Тартария

О географии Великой Тартарии можно продолжать разговор бесконечно, поэтому единственный выход для нас в сложившейся ситуации – прервать его. Главное, что сведений, которые соответствуют всем критериям научности, превеликое множество. Притом, сохранились они не только в иностранных источниках, но и в отечественных. Очень часто в них слово «Тартария» заменено на «Татария», а в подавляющем большинстве своём авторы используют в своих работах одновременно оба термина.

Кроме того, в заблуждение нас вводит великое множество вариантов написания и произношения этнонима «могуллы». Название этого народа варьируется от «великих моголов» до «мангалов». Вот, лишь краткий список работ, которым присущи указанные особенности:

Кроме того, невозможно не упомянуть такие фундаментальные и хорошо известные труды как «Хорографическая чертежная книга Сибири» Семена Ульяновича Ремезова, и «Северная и восточная < ![CDATA[ ]]> Тартария< ![CDATA[]]>» Николаса Витсена.

Современные представления о политических картах не могут дать нам истинных сведений о географии Тартарии по следующим причинам:

Я понимаю, насколько невероятно это звучит, но один из тысячи или даже из десяти тысяч со мной согласится. Дело в том, что страны вместе с их границами существуют только для тех, кто живёт внутри этих границ. Как существуют границы в виде ограды из жердей в головах у домашних животных на выпасе. Для тех, кто осуществляет управление планетарными процессами, границ не существует вообще. Для них есть зоны интересов и зоны ответственности, и они не совпадают с границами государств, начерченными на картах.

Простой пример: все слышали о Священной Римской Империи, но мало кто представляет, что это такое. Копаться в учебниках нет смысла, потому что они написаны вовсе не для того, чтоб овцы поняли, почему их пастбище окружено оградой. Поэтому нужно делать выводы, исходя их существующих фактов. А факты говорят о том, что СРИ существовала, имела свою символику, иерархию, и как нас убеждают историки, даже территорию. Однако, взглянув беспристрастным незамутнённым взглядом, мы видим, что СРИ существовала вплоть до распада Российской, Австро-венгерской, Оттоманской и Германской империй. И это была надгосудаственная империя, не имеющая собственных границ, валюты, языка, культуры, армии, и всего того, что согласно учебникам является признаком государственности.

Осознав это, вы уже не станете задавать вопросов о том, почему А.В. Суворов носил титул Князя Священной Римской Империи, да и вся высшая знать Российской Империи тоже. Так же отпадает сам собой вопрос о том, почему рухнула такая мощная организация, в состав которой входили сразу четыре легальные империи, имевшие все формальные признаки государственности. Достаточно посмотреть на реальное положение вещей, чтобы убедиться, что после окончания Первой мировой войны на Земле осталась одна единственная империя – Британская. Не нужно верить энциклопедиям и справочникам о том, что Соединённые Королевства Великобритании – это небольшое островное государство с конституционной монархией.

По факту, Королева Британии – единственный на планете монарх, имеющий абсолютную власть над всеми странами. Официально в составе империи 53 страны, неофициально – 78. У этой империи есть даже собственная символика:

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Флаг Британского содружества наций

Страны, которые пытались выйти из-под вассальной зависимости от империи Страны Завета (Brit с иврита означает «завет»), постигла печальная участь. Первым в списке был СССР, а далее вы сами знаете. Но важно понимать, что процессы глобального управления длятся значительно дольше жизни человека. Многие из этих процессов планомерно направляются в течение жизни нескольких поколений. Поэтому можно смело утверждать, что и на протяжении всей истории существования нашей страны, древнейшее из названий которой – Скифия, непрерывные процессы длятся тысячелетиями. И не стоит уделять пристальное внимание изменениям на «политических» картах различных эпох. Эти сведения имеют значение, но только до определённых моментов, за которыми находится мир, неизвестный населению планеты. Мир, в котором позволено существовать только узкому кругу лиц, посвящённых во все детали прошлого и во все планы на будущее.

Но это не означает, что нам с вами, простым «баранам», для которых отведена жалкая роль домашнего скота, не удастся узнать некоторые вещи самостоятельно, используя законы логики. Неслучайно в словах «логика» и «логистика» один корень. Законы логистики неумолимы, и с их помощью можно отыскать множество ответов на вопросы, на которые ортодоксальная наука отвечает откровенными глупостями.

Например, всего один вопрос человека – специалиста в логистике, рушит до основания столетиями выстраиваемый миф о существовании Монгольской империи и «Татаро-монгольском иге». Это вопрос о том, как могла снабжаться армия монголо-татар из тыла, в котором жили кочевники-животноводы. Даже сегодня, при развитых промышленности и транспорте, вести боевые действия в удалении от запасов провианта, вооружений и др. ресурсов невозможно. Это ясно всем, кроме упёртых историков.

Но мы – не историки, и позволим себе составить собственное мнение, опирающееся на загоны логики и логистики. Возьмём, к примеру, расхожее мнение о том, что русские до прихода из «просвещённой Европы» жили в ямах. Об этом не постеснялся заявить в СМИ даже глава Русской Православной Церкви Кирилл I. А ведь он и сам не знал, насколько он близок к истине. Да, на самом деле «варвары, люди второго сорта» (именно так патриарх назвал славян) жили в ямах. Но что такое ям?

Ещё в самых ранних описаниях Тартарии имеются свидетельства о существовании в ней развитой системы ямской казённой службы. Ям – это узловой элемент средневековой логистической системы Руси! Все должны, наконец, понять, что такое ЯМ! Это терминал, предназначенный для обработки грузов, товаров, почты и пассажирских перевозок. В ямах были и постоялый двор, и харчевня, и баня, и часовня, иногда цирюльня. Кроме того там находились склады с провиантом, топливом и запасами разных металлов. В ямах имелись номера для ночлега ямщиков и пассажиров. Непременным атрибутом была кузница, чтобы вовремя менять подковы у почтовых лошадей.

Кроме того, в ямах имелись коновалы и знахари. С учётом отдельных стоил для лошадей и загонов для скота, ям предсталял собой небольшой город. Теперь представьте, сколько человек должны были обслуживать весь этот комплекс от дьяков и целовальников (казённые должности) до пастухов. Очевидно, что весь персонал проживал при яме вместе с семьями на постоянной основе. А ещё к этой ораве нужно добавить чиновников, отвечающих за казну и сбор тамги – таможенных пошлин.

«Дальнобойщиками» средневековья были ямщики. Кстати, знаете как «вокзал» звучит по-эстонски?

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Автовокзал в г. Таллин. Эстония

Они, эстонцы, называют вокзал «древним эстонским» словом «JAAM». Сеть ямов была единой, с централизованным управлением (Ямской приказ – читай «министерство транспорта», сейчас). Таким образом, информация, пассажиры и грузы перемещались на бескрайних территориях по тем меркам мгновенно. А как иначе управлять такой обширной империей? Так впервые в мире возникла отрасль народного хозяйства – логистика. В Европе она и не могла появиться, расстояния не те. В Европе о логистике заявили впервые в Германии, только во время первой мировой воны.

А какой же видели Русь простые путешественники, оказавшиеся в средневековой Руси? Не ангажированные и беспристрастные? Их свидетельства есть в открытом доступе:

Другие назвались литвинами, мазовами, померанами; третьи, живущие по Борисфену, где нынче Киев, полянами; четвертые — древляне, живущие в рощах, поселившиеся между Двиной и Припятью, названы дреговичами, другие – полочане, по реке Полоте, которая впадает в Двину; другие около озера Ильменя, которые заняли Новгород и поставили у себя князя по имени Гостомысл; другие по рекам Десне и Суде названы северами или северскими; другие же около истоков Волги и Борисфена прозваны кривичами; их столица и крепость — Смоленск». (Советник-камергер и начальник Австрийского государственного казначейства Сигизмунд барон Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг. Вена, 1 марта 1549 года.)

Одни прозвались моравами от реки, другие очехами, т. е. богемцами; таким же образом прозвались хорваты, белы, серблы (сербы) и хоронтаны, которые остались жить на Дунае, но, выгнанные валахами и пришедши к Висле, получили имя лехов, от некоего Леха, польского князя, от которого поляки и теперь называются также лехами.

Из государей, которые ныне владеют Руссией, главный есть великий князь московский, который имеет под своей властью большую ее часть; второй — великий князь литовский, третий — король польский, который теперь правит и в Польше и в Литве.

«…Все ее народы, употребляющие язык славянский и следующие обрядам и вере христианской по греческому закону, по народному прозвищу руссы (по-латыни рутены) размножились до того, что или вытеснили народы, жившие между ними, или принудили их принять свой образ жизни, так что теперь все называются одним общим именем руссов. Все они признают себя славянами, однако германцы, взяв название от одних вандалов, всех, у кого в употреблении славянский язык, без разбора называют вендами, виндами и виндишами

Арбалеты, самострелы и мушкеты введены там и широко применяются. Государь очень любим и почитаем своими и со своими придворными он обращается с большой простотой и щедростью и иногда принимает вместе с ними пищу и развлекается». (Посол в Москве Георгий Перкамота 1486г.)

Когда Господин Герцог (Царь Иван III) хочет выступить с конницей в какой-нибудь поход, через 15 дней в его распоряжение предоставляются в каждом городе и деревне намеченные и выделенные для него люди, по каждой провинции, так что всего вместе собираются двести и триста тысяч коней и что оплачиваются они общинами, городами и деревнями в течение всего времени, на которое названный их господин хочет их занять. Тартары, живущие у границы, дают ему еще множество конных. [Говорил он], что во время войны они пользуются легкими панцирями, такими, какие употребляют мамелюки султана, и наступательным оружием у них являются по большей части секира и лук; некоторые пользуются копьем для нанесения удара;

В этой стране имеется громадное количество скота крупного и мелкого, что есть в ней очень большие пастбища и в продаже много дешевого мяса, а также кур и что есть большие реки и озера, производящие много хорошей рыбы, что у них есть громадное изобилие зерна, так что в ряде мест из-за излишнего количества его собраны удивительные и поражающие запасы пшеницы и другого зерна, особенно в тех местностях, которые удалены от моря, так как там нет никого, кто мог бы взять его и отправить в другое место. Из напитков они употребляют пиво, сделанное чаще всего из ячменя, и мед, что дает хороший напиток.

Некоторые провинции, в частности языческие, платят в качестве дани (tribute) каждый год большое число соболей, горностаев и спинок, другие платят полотнами и другими предметами, необходимыми для потребления и жизни двора, и что все вплоть до мяса, меда, пива, зерна и сена, потребляемых Государем и другими принадлежащими ко двору. Одеваются зимой они обычно в лисьи меха, особенно в их белые горла, и что этих мехов у них великое количество. В средние сезоны они употребляют более легкие меха, летом же льняные ткани, из которых делают рубахи и другие одежды. Дворяне употребляют соболя и другие ценные меха, а в теплое время горностаев и спинки (dossi) мехом наружу, а кожей меха (cartha de la pelle) к рубашке, что дает возможность сохранять свежесть.

В России есть большие города, среди прочих Володимир, город весьма населенный и имеющий около шестидесяти тысяч очагов (fochi); он назвал и другие, имеющие каждый около тридцати тысяч очагов, а именно Новогродия, Пасковия и Моска, которая по латыни называется Московия, и последняя одна окружена стенами, построенными названным государем, живущим здесь большую часть времени, держащим здесь двор, и здесь же находится его архиепископ.

- «…она (Русь) обильно населена и имеет множество больших городов, сел и деревень, и что он проехал верхом более тысячи двухсот миль по заселенным местам, направляясь в Италию, и что при других случаях он объехал верхом более тысячи пятисот миль и всюду она населена настолько, что одно село или деревня так близко расположены от другого, что ходят за огнем из одного в другое; и он говорил, что вся страна Российская придерживается христианской веры, все жители крещены и соблюдают в своих обрядах греческий обычай, что его государь владеет несколькими новыми провинциями, приобретенными его покойным славнейшим отцом и им самим, причем эти провинции по большей части языческие.

Последствием сего являются знаменитые закаленные тела, и мужчины, хоть и не великаны по росту, но хорошо и крепко сложенные, из которых иные, совершенно безоружные, иногда вступают в борьбу с медведями и, схватив за уши, держат их, пока те не выбьются из сил; тогда они им, вполне подчиненным и лежащим у ног, надевают намордник. Калек или возбуждающих жалость несчастных, обладающих каким-либо природным недостатком, меж них встречается крайне мало». (Яков Рейтенфельс 1673г.)

«Мосхи весьма способны переносить всякого рода трудности, так как их тела закалены от рождения холодом. Они спокойно переносят суровость климата и нисколько не страшатся выходить с открытою головою под снег или дождь, равно как и на зной, словом, в какую бы то ни было погоду. Дети трех-четырех лет от роду, зачастую, в жесточайшие морозы, ходят босые, еле прикрытые полотняною одеждою и играют на дворе, бегая взапуски.

«Страна эта очень холодна, и поэтому все ходят в одежде из меха куниц, которых здесь очень много… Жители хорошо сложены: мужчины очень белы, полны и высоки; женщины вообще весьма красивы; одежда и шапочки из куньего меха, которые они носят, придают им еще больше красоты». (Дон Хуан Персидский 1600г.)

Они также считают нечистым многое из того, что используется в медицине, среди прочего неохотно принимают пилюли; что касается промывательных средств, то они их ненавидят, как и мускус, цибет и тому подобное. Но если простолюдины заболевают, они берут обычно водки на хороший глоток и засыпают туда заряд аркебузного пороха или же головку толченого чеснока, размешивают это, выпивают и тотчас идут в парильню, столь жаркую, что почти невозможно вытерпеть, и остаются там, пока не попотеют час или два, и так поступают при всякой болезни». (Жак Маржере).

Среди них много людей пожилых, 80-, 100- либо 120-летних. Только в этом возрасте они подвержены болезням. Они не знают, что такое врач, разве только император и некоторые главные вельможи.

Они не допускают у себя ни одного еврея с тех пор, как Иван Васильевич, прозванный Грозным, приказал собрать всех их, сколько было в стране, и, связав им руки и ноги, привести на мост, велел им отречься от своей веры и заставил сказать, что они хотят окреститься и веровать в Бога Отца, Сына и Святого духа, и в тот же момент приказал всех их побросать в воду.

«… это те, кого некогда называли скифами, а с некоторых пор ошибочно называют московитами, поскольку московитами могут называться жители всего лишь одного города; все равно как если бы всех французов стали называть парижанами по той причине, что Париж – столица королевства Франции, да и то с большим основанием, поскольку Париж – столица с незапамятных времен, а Москва является ею всего лишь сто или двести лет. Император дарует каждому свободу совести при отправлении обрядов и верований, за исключением римских католиков.

«Русские очень красивы, как мужчины, так и женщины, но вообще это народ грубый. Упомянутому государю [Ивану III] от роду лет 35; он высок, но худощав; вообще он очень красивый человек». (Амброджо Контарини 1477г.)

А вы говорите “лапотная” Россия… Да нет, не могла такая гигантская территория функционировать без чётко отлаженной системы логистики. А такую систему мог создать только очень грамотный народ, имеющий систему образования, и безупречно действующие институты государственной власти. Из сохранившихся источников известно, как минимум, о двух реформах логистической системы в Тартарии. Первую проводил Хубилай-Хан, вторую – Тамурбек-Хан (< ![CDATA[ ]]> Тамерлан< ![CDATA[]]>). Что же касается самих ямов, думаю, за ответом далеко ходить не надо.

Известный исследователь Анатолий Матвеевич Тюрин полностью подтвердил мои подозрения о том, что знаменитый Аркаим вовсе не то, за что его выдают историки. Мало того, и возраст его значительно меньше. Но… В отличии от Тюрина, предположившего, что Аркаим – это скотный двор оренбургских казаков, я практически не сомневаюсь в том, что это и есть следы стоявшего некогда на западном пути из Европу в Катай яма.

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Реконструкция внешнего вида Аркаима

Посмотрите на то, как мог выглядеть этот объект в действительности, и сравните с описанием яма, данным выше. Сточки зрения функциональности и места его расположения, попадание практически полное. Тем более, что подобных «городов», поблизости обнаружено ещё не мало. Всё сходится, «мощностей» одного терминала на таком оживлённом торговом пути из Сибири в Азов в какое-то время могло стать недостаточно, и ямы чуть меньшей пропускной способности, как грибы после дождя, выросли вокруг Аркаима. Точно такую картину можно сегодня наблюдать на оживлённых автотрассах, когда бензоколонки с обеих сторон дороги образуют целые поселения со своей инфраструктурой. Тут тебе и мотели, и магазины, и автомойки с шиномонтажем. Вот оно – современное воплощение средневековых ямов.

Известно, что первый стандарт расстояний между ямами был установлен Хубилаем. Это расстояние было оптимальным для ханской почты и исходило из физических способностей лошадей и самих гонцов. Логично предположить, что ямы располагались на одинаковом удалении от столицы империи, и таким образом, вокруг Камбалу (Ханбалыка), возникли поселения, расположенные на концентрических линиях, образовывавших своеобразные кольца вокруг столицы. Проверить сегодня это предположение на карте Хабаровского края у нас нет возможности, ибо всё, что здесь построено, появилось уже после катастрофы, уничтожившей даже следы от прежних городов Тартарии.

Зато есть такая возможность в регионах, которые стихия не уничтожила полностью. Предположим, что это Московия с её «Золотым кольцом». Выбрать центром Москву? Нет. Это слишком уж соответствует историческим мифам, а мы в мифы не верим. Пользуясь законами логики, выстроим смысловую цепочку: Владивосток владеет востоком, Владикавказ владеет Кавказом, а Миром владеть тогда должен… Правильно, Владимир. И какие бы сказки нам о граде Владимире не рассказывали, в соответствии с логикой, этот город и являлся некогда столицей всего мира.

Открываем современную карту европейской части России и отыскиваем на ней Владимир:

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И действительно, на расстоянии одного дня пути (примерно 180 вёрст) в любую из сторон от Владимира, на концентрической окружности мы находим Москву, Ярославль, Нижний Новгород и Рязань.

Кольцо, равноудалённое двумя днями пути от Владимира, отмечено такими городами как Калуга, Вологда, Чебоксары и Тамбов.

На третьем кольце – Смоленск, Казань, Воронеж и Брянск. Мало доказательств? Тогда как на счёт этого:

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Непостижимым образом, все крупные города находятся почти строго на концентрических окружностях, равноудалённых от Владимира. Что ещё нужно для того, чтобы убедится в том, что точная наука Логистика опровергает официально принятую версию истории, и позволяет начать новый этап исследований, которые прояснят подлинное прошлое Руси, как субъекта Великой Тартарии, так и истории всей Евразии в целом!

Разумеется, как названия и размеры территорий Тартарии изменялись в различные времена, так и столица переносилась множество раз. В какой именно момент стольным градом был Владимир, мы пока не знаем, но вот о временах самодержавия Тамерлана стоит рассказать подробнее.

Житие Тамерлана

Пожалуй, наибольшее количество информации о славном прошлом великой Тартарии дошло до нас благодаря такой яркой личности, как < ![CDATA[ ]]> Тамерлан< ![CDATA[]]>. Вне всяких сомнений, это был выдающийся человек, один из величайших правителей в мировой истории. Именно поэтому так много средневековых авторов писало о периоде его правления. И одно из самых значимых произведений, содержащих великое множество удивительных подробностей об общественно-политическом и социальном устройстве Тартарии, а также об обычаях и нравах её жителей оставил посол Короля Кастильи Рюи Гонзалез Де Клавихо. Но начнём по порядку.

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< ![CDATA[ ]]> Тамерлан< ![CDATA[]]>. Кристофан Дель Альтиссимо. (1568)

О личности этого человека сохранилось достаточно много сведений, и, как это обычно бывает, когда речь идёт о тех, чьи дела изменили ход истории, домыслов и измышлений, содержащихся в этих сведениях, гораздо больше, чем правды. Взять хотя бы его имя. В западной Европе он известен как Тамерлан, в России его называют < ![CDATA[ ]]> Тимуром< ![CDATA[]]>. Справочная литература обычно содержит оба этих имени:

«Тамерлан (Тиму́р; 9 апреля 1336, с. Ходжа-Ильгар, совр. Шахрисабз, Узбекистан – 18 февраля 1405, Отрар, совр. Казахстан; чагатайское تیمور (Temür‎, Tēmōr) — «железо») — среднеазиатский завоеватель, сыгравший существенную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси. Выдающийся полководец, эмир (с 1370 года). Основатель империи и династии Тимуридов, со столицей в Самарканде». (Википедия)

Однако из арабоязычных источников, оставленных нам потомками самого Тамерлана-Тимура, выясняется, что подлинные прижизненные его имя и титул звучали как Тамурбек-Хан Правитель Турана, Туркестана, Хорассана и далее по списку земель, которые входили в Великую Тартарию. Поэтому кратко его называли Правителем Великой Тартарии. Тот факт, что сегодня на этих землях живут люди, имеющие внешние черты монголоидного типа, вводит в заблуждение не только обывателя, но и ортодоксальных историков.

Все теперь убеждены в том, что Тамерлан был похож на среднестатистического узбека. А сами узбеки нисколько не сомневаются в том, что именно Тамерлан – их дальний предок и основатель нации. Но и это не так.

Из родословной Великих Ханов, подтверждаемой летописными источниками, ясно видно, что предком узбеков является другой потомок Чингис-Хана Узбек-Хан. И, конечно же, он – отец не всех ныне живущих узбеков, которых так назвали по территориальному принципу.

Начнём всё-таки с конца. Вот, что известно из официальных источников о смерти «Великого хромого»: «Как только прекратили сопротивление египетский султан и Иоанн VII (впоследствии соправитель Мануэля II Палеолога). Тимур вернулся в Самарканд и тут же стал готовиться к экспедиции в Китай. Он выступил в конце декабря, но в Отраре на реке Сырдарья заболел и 19 января 1405 года умер (другие источники указывают на другую дату смерти – 18.02.1405 – моё прим.).

Тело Тамерлана было забальзамировано и в эбонитовом гробу послано в Самарканд, где его похоронили в великолепном мавзолее, названном Гур-Эмир. Перед смертью Тимур разделил свои территории между двумя оставшимися в живых сыновьями и внуками. После многолетней войны и вражды по поводу оставленного завещания потомки Тамерлана были объединены младшим сыном хана Шахруком».

Первое, что вызывает сомнение, – различные датировки смерти Тамерлана. При попытке найти более достоверную информацию неизбежно натыкаешься на один единственный «правдивый» источник всех мифов об «узбекском» клоне Александра Македонского – мемуары самого Тамерлана, которые он собственноручно озаглавил так: “Тамерлан, или Тимур, Великий Эмир”. Звучит вызывающе, правда? Это противоречит основным принципам мировоззрения, присущего представителям восточной цивилизации, почитающей скромность как одну из высших добродетелей. Азиатский этикет предписывает всячески восхвалять своих друзей и даже врагов, но только не самого себя.

Тут же возникает подозрение о том, что данный «труд» был озаглавлен человеком, имеющим самые отдалённые понятия о культуре, обычаях и традициях востока. И справедливость этого подозрения подтверждается сразу, как только задаёшься вопросом о том, кто стал издателем мемуаров Тамерлана. Это некий Джон Херн Сандерс.

Полагаю, что этого факта уже достаточно для того, чтобы не воспринимать всерьёз «мемуары Великого Эмира». Складывается впечатление, что всё в этом мире создано британскими и французскими масонами, агентами спецслужб. Это уже не удивляет, даже не раздражает. Египтологию придумал Шампильон, шумерологию – Лэйярд, тамерланологию – Сандерс.

И если с первыми двумя всё предельно ясно, то кто такой Сандерс, никому неизвестно. Есть обрывочные сведения о том, что он был на службе короля Великобритании и регулировал сложные дипломатические вопросы в Индии и Персии. И вот на него-то и ссылаются, как на авторитетного специалиста-«тамерланолога».

Тогда становится понятно, что пора перестать ломать голову над вопросом, с какой вдруг стати узбекский вождь бескорыстно избавил чуждую ему страну неверных христиан-руссов от ига Золотой орды и разгромил её (орду) наголову.

Теперь самое время вспомнить о легендарном вскрытие гробницы Тамерлана в июне 1941г. Не буду вдаваться в описание всех «мистических» знамений и странных событий, они всем наверняка известны. Это я о пророчествах на гробнице и в старой книге, о том, что если потревожить прах Тимура, то непременно разразится страшная война. Гробницу вскрыли 21 июня 1941 года, а 22 июня, на следующий день, произошло то, о чём известно каждому жителю России и республик бывшего СССР.

Гораздо интереснее другое «мистическое» обстоятельство: причины, побудившие советских учёных вскрыть гробницу, – вот, с чего нужно начинать. С одной стороны, всё предельно ясно, целью было изучение исторического материала. С другой стороны, а вдруг это делалось для опровержения или, наоборот, для подтверждения исторических мифов? Думаю, главный мотив был именно таким – доказать всему миру величие и древность великого узбекского народа, который является частью великого советского народа.

И тут начинается мистика. Что-то пошло не по плану. Во-первых, одежда. Эмир был одет, как средневековый русский князь, второе – светло-рыжие борода и волосы и светлая кожа. Знаменитый антрополог Герасимов, известный специалист по реконструкции внешности по черепам, поразился: Тамерлан совсем не походил на те свои редкие изображения, которые дошли до нас. Дело в том, что портретами их можно назвать с очень большой натяжкой. Писались они уже после смерти «Железного Хромца» персидскими мастерами, никогда не видевшими завоевателя.

Вот и изображали поздние художники типичного представителя среднеазиатских народов, напрочь забывая о том, что Тимур-то не был монголом. Он являлся потомком дальнего родственника Чингис-Хана, который был из рода великих моголов, или могуллов, как говорил сам Чингис-Хан. Но могуллы не имеют ничего общего с монголами, так же, как провинция Турана Катай не имеет отношения к современному Китаю.

Могуллы внешне ничем не отличались от славян и европейцев. Все, кто успел пожить в СССР, знают, что в каждой союзной республике местные художники рисовали портреты Ленина, наделяя его внешними чертами собственного народа. Так в Грузии, на больших уличных плакатах Ленин выглядел точно как грузин, а в Киргизии Ленина изображали, ну, слишком уж «монголообразным». Так что, это всё очень понятно. Непонятна история с заключением о причинах смерти.

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Реконструкция облика Тимура по методу антрополога Герасимова.

Сохранились свидетельства современников, которые утверждали, что Герасимов неоднократно заявлял устно, что его первую реконструкцию облика Тамерлана не утвердило руководство, и ему “рекомендовали” привести портрет к общепринятому стандарту: Тамерлан – узбек, потомок Чингис-Хана. Пришлось сделать его монголоидом. Против сабли голая пятка – сомнительный аргумент.

Далее необходимо упомянуть о нескрываемых фактах изучения гробницы. Так, всем известно, что несмотря на преклонный возраст покойного, у него были прекрасные крепкие зубы, очень крепкие гладкие кости. То есть Тимур был достаточно высоким (172см.), крепким, здоровым мужчиной. Обнаруженные увечья руки и коленной чашечки не могли сыграть фатальной роли. Если так, тогда что явилось причиной смерти? Ответ может скрываться в том факте, что кто-то зачем-то отделил от туловища голову Тимура. Ясно, что члены экспедиции не стали бы разбирать тело на «запчасти» без весомых оснований.

Первая вероятная причина этого варварства, надругания над прахом – подмена головы. Возможно, подлинная белая голова была заменена на голову представителя монголоидной расы. Вторая версия – он уже в гробу лежал обезглавленным. Тогда встаёт вопрос о возможном убийстве Тимура. А теперь настало время вспомнить о давно уже запущенной «утке» о причинах смерти Тимура.

Даже не вспомню сейчас издание, которое опубликовало «секретное» признание патологоанатома, принимавшего участие в изучении тела Тамерлана. По слухам, якобы, Тамерлан был застрелен из огнестрельного оружия! Не хотелось бы тиражировать ложные сенсации, но вдруг это правда? Тогда становится понятна такая секретность этого «археологического предприятия».

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Tamerlanes tartarorum imperator potentiss ira dei et terror orbis appei latus obiit anno 1402

Тамерлан – монгол? По-моему, очень даже европейского вида мужчина, с жезлом, символизирующим Рарога, который ещё и славянский бог Хорс. Одно из воплощений Ра – солнечный полу-человек полу-сокол. Может быть, художник европеец не знал, как выглядят «дикие тартары»?

Но переводим надпись с латыни на русский:

«Тамерлан, правитель Тартарии, повелитель гнева Божия и сил Вселенной и благословенной страны, убит в 1402 году». Главное слово здесь – «Убит». Из надписи следует, что автор с крайним уважением относится к Тамерлану, и наверняка, он при создании гравюры опирался на известные прижизненные изображения Тамерлана, а не на собственные фантазии. Впрочем, количество известных портретов, написанных в средние века, даже не оставляют сомнений в том, что именно так и выглядел «Повелитель гнева Божия…»

Вот и причина возникновения множества всех мифов. Отбросив более поздние фантазии о Тимуре, взглянув незамутнённым взглядом на это свидетельство, приходим к выводам:

Тамерлан – Правитель Великой Тартарии, частью которой была и Русь, поэтому и символика у «монгола» вполне понятная русскому человеку.

Власть ему дана высшими силами.

В 402 году от Иисуса (I.402) его убили. Возможно, застрелили.

Тамерлан, судя по символике (магендавид с полумесяцем), принадлежал к той же диаспоре, что и Султан Баязид, который командовал ордой Анатолии и владел Константинополем. Но не будем забывать и о том, что подавляющее число русской аристократии, в том числе и родная мать Петра I, имели на родовых гербах те же символы.

Но и это ещё не всё. Обращает на себя внимание знак на шапке Тамерлана. Если он – Правитель, значит версия о том, что это обычный орнамент, не выдерживает критики. На головных уборах монархов всегда присутствует символ государственной религии.

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Отличительные знаки на головных уборах – не самая древняя традиция, но прочно закрепившаяся ещё до восшествия на престол Тамерлана. А законом она стала после введения униформы, которая впервые в мире появилась в средневековой России.

А опричники носили чёрную униформу:

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На рукаве у них был вышит почти такой знак:

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Читай: ЗАКОН и ПОРЯДОК.

От чего бояре так возопили при введении опричнины? Полагаю, что всё, что нам говорят о «Нацгвардии» < ![CDATA[ ]]> Ивана Грозного< ![CDATA[]]>, – аналог современного возмущения правозащитников и нечистых на руку чиновников. Отсюда и мифы о < ![CDATA[ ]]> жестокости< ![CDATA[]]> монарха.

Ранее, солдаты, сборщики налогов и прочие государевы люди одевались на службе, во что придётся. Мода, как таковая, появилась только после возникновения мануфактурного производства, поэтому попытки исследования современными учёными «древней моды», которые пытаются выявить различия в национальных костюмах средневековья, выглядят довольно забавными. Не было никаких «национальных» костюмов. Наши предки относились к одежде совершенно иначе, чем мы, поэтому и одевались практически одинаково и в Персиполе, и в Тобольске, и в Москве.

Любой предмет одежды был строго индивидуален, шился на конкретного человека, и надеть чужое было просто самоубийством. Это значило принять на себя все хвори и недуги настоящего владельца одежды. Кроме того, люди понимали, что могут нанести вред хозяину платья, которое они вздумали бы примерить на себя. Одежда каждого человека считалась частью духа её владельца, именно потому считалось честью получить шубу с царского плеча. Тем самым, одариваемый, как бы приобщался к высшему, царскому, а значит, к божественному. И наоборот. Уличённого в том, что он примерял царскую одежду, рассматривали как покусившегося на здоровье и жизнь монарха, и, соответственно, казнили на лобном месте.

А подражать одежде других считалось верхом глупости. Каждый дворянин старался выделиться одеждой и от простолюдинов, и от собратьев по сословию, поэтому сколько существовало людей, столько было и костюмов. Конечно, существовали общие тенденции, это естественно так же, как то, что у всех автомобилей колёса круглые.

Именно поэтому я считаю абсурдными удивлённые реплики путешественников средневековья по поводу сходства европейских и русских костюмов. Мы живём примерно в одинаковых климатических условиях, обладаем примерно равными по уровню технологиями, абсолютно нормально то, что все люди белой расы одевались однообразно. За исключением деталей, разумеется. Даже на повседневной одежде крестьян были индивидуальные признаки в виде вышивок. Интересно, что главным в одежде был пояс. Он имел индивидуальный орнамент, и прикасаться к нему мог только владелец.

Пояс повязывался на том месте, где находится чакра, называемая на Руси “харой” (отсюда происхождение понятия «характер»), отвечающая за жизнь человека. Именно поэтому, раньше говорили «Не жалея живота своего», что было синонимом выражения «не щадя жизни своей».

Так может на головном уборе Тамерлана – просто орнамент? Он означал его собственную неповторимую личность, а значит был уникален, и нет смысла искать похожие изображения? Может быть. А может, и нет. Вот гравюра из книги Адама Олеария с видами России:

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Не знаю, можно ли вообще называть это крестами? Никак это не вяжется с теми предметами, которые мы видим на современных куполах современных культовых сооружений. Хотя на Западной Украине есть и поныне < ![CDATA[ ]]> храмы с такими крестами< ![CDATA[]]>. Зато аналогия с “кокардой” Тамерлана слишком явная для того, чтоб быть простым совпадение.

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Осталось только разобраться с тем, что же это всё может значить.

По большому счёту, удивляться тут абсолютно нечему. Традиция украшения монарших головных уборов крестами не нова.

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Однако, вполне может быть, что сам смысл этого нам не до конца ясен. Да, мы выяснили, что Тамерлана изображали с символом царской власти – крестом, и форма креста на его шапке соответствует той эпохе, в которую кресты на храмах были именно такой формы, но вопросы остаются. Христианские ли это кресты были? Имели ли они вообще связь с религией? И почему такие головные уборы пришли на замену тем, что использовались ранее?

Огромным подспорьем в реконструкции подлинных исторических событий являются самые невзрачные, на первый взгляд, документы. Из поваренной книги, к примеру, можно почерпнуть больше информации, чем из десятка научных работ, написанных самыми именитыми историками. Поваренные книги не приходило в голову уничтожать или подделывать. То же справедливо и в отношении различных записок путешественников, которые не стали широко известными. В наш цифровой век в открытый доступ попали издания, которые даже не рассматривались в качестве исторических источников, однако они содержат зачастую сенсационные сведения.

Одним из таких, несомненно, является доклад Рюи Гонзалеза Де Клавихо, посла Короля Кастильи, о его путешествии ко двору Правителя Великой Тартарии Тамерлана в Самарканде. 1403-1406г. от воплощения Бога Слова.

Очень любопытный отчёт, который можно считать документальным, несмотря на то, что переведён на русский язык и опубликован впервые уже в конце девятнадцатого века. Опираясь на известные факты, о которых сегодня нам уже с высокой долей достоверности известно, в чём именно они подверглись искажениям, можно составить очень реалистичную картину эпохи, в которую Тартарией правил легендарный Тимур.

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Первоначальный вариант реконструкции внешности Тамерлана по его останкам, произведённый академиком М.М. Герасимовым в 1941г., но который был отвергнут руководством АН СССР, после чего облику Тимура были преданы типичные черты лица, характерные для современных узбеков.

В отчёте содержится множество поистине удивительных сведений, которые характеризуют особенности истории средневековых Средиземноморья и Малой Азии. Когда я начал изучать этот труд, первое, что удивило, так это то, что официальный документ, в котором скрупулёзно зафиксированы все даты, географические названия, имена не только вельмож и священников, но даже капитанов кораблей, изложен живым, ярким литературным языком. Поэтому документ воспринимается как авантюрный роман в духе Р. Стивенсона или Ж. Верна.

С первых страниц читатель погружается в диковинный мир средневековья с головой, и оторваться от чтения невероятно трудно, при этом, в отличие от «Острова сокровищ», Дневник де Клавихо не оставляет сомнений в подлинности описываемых событий. Очень подробно, со всеми деталями и привязкой к датам, он описывает своё путешествие так, что человек, достаточно хорошо знающий географию Евразии, может проследить весь маршрут посольства от Севильи до Самарканда и обратно, не прибегая к сверке с географическими картами.

Сначала королевский посол описывает путешествие на карраке по Средиземному морю. И в отличие от официально принятой версии о свойствах корабля этого типа, становится ясно, что испанские историки сильно преувеличили достижения своих предков в кораблестроении и мореходстве. Из описаний ясно, что каррака ничем не отличается от русских стругов или ладей. Каррака не была приспособлена для путешествий по морям и океанам, это исключительно каботажное судно, способное передвигаться в пределах видимости береговой линии только при условии наличия попутного ветра, совершая «броски» от острова к острову.

Привлекает внимание описания этих островов. Множество из них в начале века имели остатки древних строений и при этом были необитаемы. Названия островов в основном совпадают с современными, до тех пор, пока путешественники не оказываются у берегов Турции. Далее все топонимы приходится восстанавливать, чтоб понять о каком городе или острове идёт речь.

И тут мы наталкиваемся на первое великое открытие. Оказывается, что то, существование чего по сей день историками не считается безоговорочным, в начале пятнадцатого века не вызывало никаких вопросов. Мы по сей день ищем «легендарную» Трою, А Де Клавихо описывает её просто и буднично. Она для него так же реальна, как и родная Севилья.

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Вот это место сегодня:

Кстати, сейчас мало, что изменилось. Между Тенио (ныне Бозджаада) и Илионом (Гейикли) существует непрерывное паромное сообщение. Вероятно, и раньше большие суда приставали к острову, а между портом и Троей было сообщение только на лодках и небольших судах. Остров был естественным фортом, прикрывавшим город со стороны моря от нападения неприятельского флота.

Возникает естественный вопрос: куда же делись руины? Ответ один: они были разобраны на стройматериалы. Обычная практика строителей. Сам Посол упоминает в Дневнике о том, что Константинополь строится бурными темпами, и корабли с мрамором и гранитом стекаются к причалам со многих островов. Поэтому совершенно логично предположить, что вместо того, что рубить материал в карьере, гораздо проще было его взять уже готовым, тем более, что под открытым небом за зря пропадают сотни и тысячи готовых изделий в виде колонн, блоков, и плит.

Так что Шлиман не там «открыл» свою Трою, и туристов в Турции водят не на то место. Что же… Абсолютно то же самое происходит и у нас с местом Куликовского сражения. Уже все учёные согласились с тем, что Куликовское поле – это район Москвы, называемый Кулишки. Там и Донской монастырь есть, и Красная горка, дубрава, в которой прятался засадный полк, но туристов возят по-прежнему в Тульскую область, и во всех учебниках никто не спешит исправлять ошибку историков 19 века.

Второй вопрос, который необходимо разрешить, это каким образом приморская Троя оказалась так далеко от линии прибоя? Я предлагаю добавить в средиземное море немного воды. Почему? Да потому, что его уровень постоянно падает. По застывшим линиям на прибрежных участках суши, прекрасно видно, на какой отметке находился уровень моря в какой период времени. Со времён посольства Де Клавихо уровень моря упал на несколько метров. А если Троянская война на самом деле была тысячелетия назад, тогда можно смело добавить 25 метров, и вот какая картина получается:

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Попадание полное! Гейикли идеально становится приморским городом! И горы позади, в точности как описано в Дневнике, и обширная бухта, как у Гомера.

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Согласитесь, очень легко представить стены города на этом холме. И ров перед ним был с водой. Похоже, что дальше Трою можно уже не искать. Об одном жаль: никаких следов не сохранилось, потому что турецкие крестьяне столетиями там пашут землю, и в ней уже даже наконечника от стрелы не найти.

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До девятнадцатого века не было никаких государств в современном понимании. Отношения носили ярко выраженный криминальный характер по принципу «я тебя крышую – ты платишь». Причём подданство потому и имеет корень «дань», что не связано с происхождением или местоположением. Масса замков на территории Турции принадлежала армянам, грекам, генуэзцам и венецианцам. Но дань они платили Тамерлану, как и двор турецкого султана. Теперь ясно, почему Тамерлан назвал самый большой полуостров в Мраморном море со стороны Азии, “Тураном”. Это колонизация. Большая страна Туран, которая простиралась от Берингова пролива до Урала, которой владел Тамерлан, дала название вновь отвоёванной земле в Анатолии напротив острова Мраморного, где были каменоломни.

Далее посольство миновало Синоп, который в то время назывался Синополь. И прибыло в Трапезунд, который ныне называется Тробзоном. Там их встретил чакатай, гонец Тамурбека. Де Клавихо поясняет, что на самом деле «Тамерлан» – это презрительное прозвище, означающее «калека, хромоножка», а подлинным именем Царя, которым его называли подданные, было ТАМУР (железный) БЕК (Царь) – Тамурбек.

А чакатаями называли всех воинов из родного племени Тамурбек-Хана. Он и сам был чакотаем и привёл соплеменников в Самаркандское царство с севера. Точнее с побережья Каспийского моря, где по сей день живут чакатаи и арбалы, соплеменники Тамерлана, светловолосые, белокожие и голубоглазые. Правда, они сами не помнят о том, что являются потомками могуллов. Они уверены в том, что они русские. Внешних-то отличий не найти.

Далее следует подробное описание сухопутного путешествия по Курдистану и землям туркоманов (Ничего в этом мире не меняется)

Но, кстати сказать, после того, как Тамурбек разгромил Баязета и покорил Турцию, народы Курдистана и южной Армении вздохнули свободнее, потому что в обмен на приемлемую дань они получили свободу и право на существование. Если история развивается по спирали, то наверное, у курдов снова появляется надежда на освобождение от турецкого ига с помощью своих соседей с востока.

Следующим открытием для меня стало описание города Баязета. Казалось бы, что ещё нового можно узнать об этом городе боевой русской славы, ан нет. Смотрите:

Сначала не мог понять о чём речь, но только после того, как перевёл лиги в километры (6 лиг – 39 километров), убедился окончательно, что “Кальмарином” во времена Тамурбека называли Баязет.

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А вот и замок, в котором побывал во время посольства Рюи Гонзалес Де Клавихо. Сегодня его называют Дворцом Исхак-Паш.

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Местный рыцарь пытался принудить послов уплатить дань, мол замок существует только за счёт податей проезжих купцов, на что чакатай заметил, что это гости самого… Конфликт был исчерпан.

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Кстати, рыцарями Де Клавихо называет не только владельцев замков, но и чакатаев – офицеров армии Тамурбека.

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За время путешествия послы побывали во множестве замков, и из их описания становится ясно их назначение и смысл. Принято считать, что это исключительно фортификационные сооружения. На самом деле, их военное значение сильно преувеличено. В первую очередь, это дом, способный выдержать усилия любого «взломщика-медвежатника». Потому «замо́к» и «за́мок» – однокоренные слова. Замок – хранилище ценностей, надёжный сейф и крепость для владельца. Очень дорогое удовольствие, доступное очень обеспеченным людям, которым было что охранять от грабителей. Главное его назначение – продержаться до прибытия подкрепления, дружины того, кому дань платится.

Очень любопытный факт: ещё во времена описываемого посольства у подножия Арарата в обилии росла дикая пшеница, которая по свидетельству Де Клавихо была совершенно не годной, потому что не имела зёрен в колосьях. Как ни крути, а этот факт указывает на то, что Ноев ковчег, как хранилище образцов ДНК, вполне мог существовать на самом деле и способствовал возрождению жизни именно с Арарата.

А из Баязета экспедиция отправилась в Азербайджан и на север Персии, где их встретил гонец Тамурбека, который велел отправляться на юг, чтоб встретиться с царской миссией. И путешественники были вынуждены познакомиться с достопримечательностями Сирии. По дороге с ними происходили порой потрясающие события. Чего, например, стоит вот это:

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Вы поняли? За сто лет до открытия Америки в Азербайджане и Персии, люди спокойно ели кукурузу, и не подозревали даже, что её ещё не «открыли». Как не подозревали они и о том, что это китайцы первыми изобрели шёлк и стали выращивать рис. Дело в том, что по свидетельству послов, рис и ячмень были основными продуктами питания, как в Турции, так и в Персии и Средней Азии.

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Я сразу вспомнил, что когда жил в небольшом приморском посёлке недалеко от Баку, удивился, что в каждом доме у местных жителей одна комната выделена для выращивания шелкопряда. Да! Там же шелковица, или «тут» как её называют азербайджанцы, растёт на каждом шагу! И у мальчишек была такая обязанность по дому, каждый день лезть на дерево, и рвать листья для гусениц шелкопряда.

А что? Полчаса в день, это не трудно. Заодно ягоды наешься вволю. Потом листья рассыпались на газеты, поверх сетки панцирной кровати, и сотни тысяч прожорливых зелёных червяков начинают эту массу активно пережёвывать. Гусеницы растут как на дрожжах. Неделя-другая, и готовы куколки шелкопряда. Тогда их сдавали в шелководческий совхоз, и на этом имели существенный приработок. Ничего не меняется. Азербайджан был мировым центром по производству шёлковых тканей, а не Чина. Наверное, до самого момента открытия нефтяных промыслов.

Параллельно с описанием путешествия в Шираз Де Клавихо подробно рассказывает историю самого Тамурбека, и в живописной форме повествует о всех его подвигах. Некоторые детали поражают. Например, вспомнился анекдот о том, как в еврейской семье мальчик спрашивает: «Дедушка, а правда во время войны кушать нечего было»?

- Правда внучек. Хлебушка даже не было. Приходилось масло прямо на колбасу намазывать.

Примерно так же пишет и Рюи: «В голодные времена, жители вынуждены были питаться только мясом и кислым молоком». Чтоб я так голодал!

И правда, от описания еды простых тартарских подданных дух захватывает. Рис, ячмень, кукуруза, дыни, виноград, лепёшки, кобылье молоко с сахаром, кислое молоко (тут и кефир, и простокваша, и творог, и сыр, как я понял по смыслу), вино, и просто горы мяса. Конина и баранина в огромных количествах, в самых разных блюдах. Вареная, жареная, пареная, солёная, сушёная. В общем, кастильские послы хоть впервые в жизни поели по-человечески во время командировки.

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Но вот путешественники прибыли в Шираз, где через несколько дней к ним присоединилась миссия Тамурбека для сопровождения в Самарканд. Тут у меня с географией похода впервые возникли трудности идентификации. Положим, Султания и Орасания – это части современных Ирана и Сирии. Что тогда он подразумевал под «Малой Индией»? И почему Ормуз – это город, если сейчас это остров?

Положим, что откололся Ормуз от суши. Но как быть с Индией? По всем описаниям, под это понятие попадает сама Индия. Столица её – Делиес. Тамурбек завоевал её очень оригинальным способом: против боевых слонов он выпустил стадо верблюдов с горящими тюками соломы на спинах, и слоны, от природы жутко боящиеся огня, в панике затоптали индийскую армию, и наши победили. Но если так, то что тогда «Большая Индия»? Может прав современный исследователь И.Гусев, который утверждает, что Большая Индия – это и есть Америка? Тем более, наличие кукурузы в этом регионе, заставляет об этом снова задуматься.

Тогда отпадают сами собой вопросы о наличии следов кокаина в тканях египетских мумий. Не летали они на виманах через океан. Кокаин был одной из специй, наряду с корицей и перцем, которые купцы везли из Малой Индии. Это, конечно? опечалит поклонников творчества Эриха фон Деникена, но что поделать, если на самом деле всё гораздо проще и без участия инопланетян.

Ну, ладно. Пойдём дальше. Параллельно с подробнейшим описанием пути из Шираза в Орасанию, которая граничила с Самаркандским царством по Аму-Дарье, Де Клавихо продолжает уделять много внимания описанию деяний Тамурбека, о которых ему поведали посланники. Тут есть от чего придти в ужас. Возможно, это часть информационной войны против Тамерлана, но вряд ли. Слишком подробно всё описано.

Например, поражает радение Тимура о справедливости. Сам он, будучи язычником, никогда не трогал ни христиан, ни мусульман, ни иудеев. До поры до времени. Пока христиане не показали своё лживое алчное лицо.

Во время войны с Турцией греки с европейской части Константинополя пообещали помощь и поддержку войску Тамурбека в обмен на лояльное отношение к ним в будущем. Но в место этого, они снабдили флотом войско Баязита. Тамурбек Баязита разгромил просто блестяще, в лучших традициях русского воинства, с малыми потерями, победив во много раз превосходящие силы. А потом возил пленённого Султана вместе с сыном в золотой клетке, установленной на телеге, как зверушку в зоопарке.

Но подлых греков не простил и с тех пор преследовал христиан беспощадно. Как не простил и племя Белых Тартар, которые его тоже предали. В одном из замков их окружила дружина Тамурбека, и те, видя, что от расплаты не уйти, попытались откупиться. Тогда мудрый, справедливый, но злопамятный царь, чтоб сохранить жизни своих воинов, пообещал предателям, что если они сами принесут ему деньги, то он не прольёт их крови. Те вышли из замка.

- Ну, что? Я вам обещал, что крови вашей не пролью?

– Обещал! – Хором заголосили белые тартары.

– И я в отличие от вас своё слово держу. Ваша кровь не прольётся. Закопать их живьём! – приказал он своему «главкому тартаргвардии».

А потом был издан указ о том, что каждый подданный Тамурбека обязан убивать всех белых тартар, коих встретит на пути. А ежели не убьёт, будет убит сам. И начались репрессии тимуровской реформы. За несколько лет этот народ был истреблён полностью. Всего около шестисот тысяч.

Рюи вспоминает, как по пути им встретились четыре башни «высотой так, что камнем не докинуть». Две ещё стояли, а две рухнули. Они были сложены из черепов Белых Тартар, скреплённых в качестве строительного раствора грязью. Вот такие нравы были в пятнадцатом веке.

Ещё один любопытный факт описывает Де Клавихо. Это то, о чём я подробно описывал в < ![CDATA[ ]]> предыдущей главе< ![CDATA[]]>, – наличие в Тартарии логистической службы. Тамерлан её существенно реформировал, и некоторые детали этой реформы могут послужить отгадкой ещё одной тайны, что же за мифические монголы вместе с татарами «триста лет измывались над несчастной Русью»:

Таким образом, мы вновь убеждаемся в том, что «татаро-монголия», на самом деле, это никакая не Татария и совсем не Монголия. < ![CDATA[ ]]> Тартария< ![CDATA[]]> – да. Могулия – да! Просто аналог современной “Почты России”.

Далее речь пойдёт о «Железных воротах». Тут у автора, вероятнее всего, произошла путаница. Он путает Дербент с «Железными воротами» на пути из Бухары в Самарканд. Но не суть. На примере этого отрывка я выделил маркерами различных цветов ключевые слова в тексте на русском, и те же слова, я выделил в тексте оригинала. Это наглядно показывает, на какие изощрения шли историки для сокрытия правды о Тартарии:

Возможно, что я ошибаюсь так же, как и тот переводчик, который переводил книгу с испанского. И «Дербент» тут ни при чём, а «Darbante» – это что-то такое, смысл чего утрачен, потому что в испанском словаре такого слова нет. А вот и подлинные “Железные ворота”, которые на ряду с Аму-Дарьёй служили естественной защитой Самарканда от внезапного вторжения с запада:

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А теперь о чакатаях. Первая мысль у меня была, что это племя как-то могло быть связано с Катаем, который находился в Сибирской Тартарии. Тем более, известно, что Тамурбек довольно долго платил дань Катаю, пока не завладел им с помощью дипломатии.

Но позже пришла другая мысль. Возможно, что автор просто не знал, как пишется название племени, и записал его на слух. А на самом деле не «чакатай», а «чегодай». Это ведь одно из славянских языческих имён-прозвищ, таких как челубей, ногай, мамай, убегай, догоняй, угадай, и т.п. А Чегодай – это иначе говоря «Попрошайка» (дай чего-нибудь?). Косвенным подтверждением тому, что такая версия имеет право на жизнь, является следующая находка:

“Чегодáев — русская фамилия, происходит от мужского имени Чегодай (в русском произношении Чаадай). В основе фамилии лежит имя собственное мужское монгольского происхождения, но широко известное и у тюркских народов. Известно оно и как историческое имя Чагатая (Джагатая), второго сына Чингиз-хана, означающее храбрый, честный, искренний. Это же название известно как этноним – название тюркско-монгольского племени джагатай-чагатай, из которого происходил Тамерлан. Фамилия иногда изменялась в Чаадаев и Чеодаев. Фамилию Чегодаев носит русский княжеский род”.

В общем, утверждение о том, что Тамерлан – основатель династии Тимуридов, не является верным, потому что он сам был представителем чингизидов, а значит, и все его потомки так же являются чингизидами.

Интересно было разобраться и с происхождением топонима «самарканд». По-моему, чересчур много названий городов содержат корень «самар». Это и библейская Самария, и наш мегаполис на Волге Самара, а до революции Ханты-Мансийск носил название Самаров, и сам Самарканд, разумеется. Забыли мы значение слова «самар». А вот окончание «канд» вполне укладывается в систему образования топонимов в Тартарии. Это и < ![CDATA[ ]]> Астрах(к)ань< ![CDATA[]]>, и Тму-таракань, и множество различных «канов» и «чанов» (Среднекан, Кадыкчан) на северо-востоке страны.

Возможно, все эти окончания связаны со словом «хам» или «хан». И могли достаться нам в наследство от Великой Тартарии. Наверняка, на востоке города называли по имени их основателей. Как князь Словен основал Словенск, а Князь Рус – Руссу (ныне Старая Русса), так и Беличан мог быть городом Билык-хана, а Кадыкчан – Садык-хана.

И ещё. Не забываем о том, как на самом деле волхвы нарекли при рождении язычника Ивана Грозного:

“Ива́н IV Васи́льевич, прозванный Гро́зным, по прямому имени Тит и Смарагд, в постриге Иона (25 августа 1530, село Коломенское под Москвой – 18 (28) марта 1584, Москва) – государь, великий князь московский и всея Руси с 1533 года, первый царь всея Руси”.

Да. Смаргд – его имя. Чуть ли не САМАРА-гд. И это может быть не простым совпадением. Почему? Да потому, что при описании Самарканда слово «изумруд» повторяется десятки раз. На шапке Тамурбека и на диадеме его старшей жены были огромные смарагды (изумруды). Изумрудами были украшены и одежды, и даже многочисленные дворцы Тамурбека и его родственников. Поэтому, рискну предположить, что «самара» и «смара» – это одно и то же. Тогда получается, что человек на заглавной картинке – волшебник Изумрудного города?

Но это отступление. Вернёмся в средневековый Самарканд.

От описания блеска этого города голова кружится. Для европейцев это было чудо из чудес. Они и не подозревали о том, что то, что они ранее считали роскошью, в Самарканде даже у нищих считается «бижутерией».

Напомню, что нам всем с детства внушали, что вершиной цивилизации был великолепный Цареград. Но вот неувязочка какая… Описанию этого Константинополя автор уделил несколько страниц, из которых запомнился только храм Иоанна Крестителя. А для того, чтоб выразить потрясение от увиденного в «диких степях», ему потребовалось полсотни страниц. Странно? Очевидно, что нам чего-то не договаривают историки.

В Самарканде было совершенно всё. Мощные крепости, замки, храмы, каналы, бассейны во дворах домов, тысячи фонтанов, и многое, многое другое.

Путешественников поразило богатство города. Описание пиров и праздников сливается в один сплошной ряд величия и блеска. Столько вина и мяса в одном месте за такой короткий промежуток времени кастильцы не видели за всю предыдущую жизнь. Примечательно описание обрядов, традиций и обычаев тартар. Один из них, как минимум, дошёл до нас в полной мере. Пить до тех пор, пока не свалишься. А горы мяса и тонны вина из дворцов выносили на улицы, чтобы раздать простым горожанам. И Праздник во дворце всегда становился общенародным гулянием.

Отдельно хочется сказать о борьбе с коррупцией в царстве Тамурбека. Де Клавихо рассказывает об одном случае, когда во время отсутствия Государя в столице, чиновник, остававшийся И.О. Царя, злоупотребил властью и кого-то обидел. В результате, примерял «пеньковый галстук». Точнее бумажный, потому что в Самарканде все сплошь ходили в хлопковом натуральном платье. Вероятно, и верёвки тоже были из хлопка.

Повешен был и ещё один чиновник, который был уличён в растрате коней из гигантского стада Тамурбека. Причём, высшая мера всегда сопровождалась при Тимуре конфискацией в пользу государственной казны.

Людей не боярского происхождения казнили усекновением голов. Это было страшнее, чем просто смерть. Отделением головы от тела палач лишал осуждённого чего-то более важного, чем просто жизнь. Де Клавихо стал свидетелем суда и отрубания голов сапожника и торговца, которые необоснованно подняли цену во время отсутствия Царя в городе. Вот это я понимаю, эффективная борьба с монополиями!

А вот и ещё одно маленькое открытие. Для тех, кто думает, что амазонок выдумал Гомер. Вот же, чёрным по белому:

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А теперь, про Бабу Ягу:

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Ведьма? Нет, Царица! И так звали одну из восьми жён Тимура. Самую младшую, и наверняка, самую красивую. Вот такой он был… Волшебник Изумрудного города.

Современные находки археологов подтверждают, что Самарканд на самом деле был изумрудным городом во времена Тамерлана. Сегодня эти шедевры называют так: «Изумруды Великих Моголов. Индия».

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Описание обратного пути послов через Грузию интересно, конечно, но только с точки зрения беллетриста. Очень уж много выпало на долю путешественников опасностей и суровых испытаний. Особенно поразило описание того, как они оказались в снежном плену в горах Грузии. Интересно, сегодня так бывает, что снег валит по нескольку суток и заметает дома по крыши?

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Писцони – это, возможно, профессия, а не фамилия.

Подвиги Тамерлана, и не совсем подвиги

Рассказ о подвигах Тамурбек-Хана был бы неполным, если бы мы не обратились к другим источникам, повествующим об эпохальных событиях, произошедших во времена его правления. Одним из таких источников является документ, известный как «Путешествия Ивана Шильтбергера по Европе, Асии и Африке с 1394 года по 1427 год». Описания Европы и Африки я опущу, поскольку в рамках данной темы моей целью было изначально только описание прошлого нашей страны в древнейший её период, когда она называлась Скифией, а затем Тартарией.

Почему имеет смысл подробнее остановиться на этом вопросе. Дело в том, что это тоже наша история. Попытка историков оторвать историю Руси от истории Великой Тартарии привела к тому, что мы сегодня имеем. А имеем мы огромное количество сограждан, ставящих под сомнение даже сам факт существования такой страны в прошлом, не говоря уж о том, что Русь была её неотъемлемой частью.

Вот это и есть стратегия, направленная на дробление великой страны. Раздробив её на части в прошлом, очень легко раздробить её в настоящем. Поэтому каждому жителю всех стран, бывших ещё недавно единым государством – Советским Союзом, жизненно необходимо знать свою историю, чтобы не повторить ошибок в будущем.

Сегодня не найти человека, которому было бы неизвестно имя Тамерлана. Но попробуйте спросить случайного прохожего о том, чем же прославился великий политик и полководец, и примерно в девяноста процентах случаев, вы не услышите ничего сверх того, что было рассказано в рекламном ролике одного коммерческого банка. Люди скажут, что, мол, был такой свирепый монгол, который только и делал, что всех завоёвывал, и при том не щадил ни своих ни чужих.

Отчасти это правда. Суров был Тимур и беспощаден. Но он был справедлив. Заботился о своём народе, защищал народы, покорившиеся ему, и при этом не был кровожадным. Время такое было, когда смертная казнь была наиболее эффективным инструментом управления. Но правил-то Тимур не ради собственных амбиций, а во благо народа, который считал его своим отцом и защитником. Даже титул Хана принял незадолго перед кончиной.

Поэтому мало знать о том, что Тамерлан существовал. Нужно хорошо знать, что именно он делал и как. Нужно в полной мере осознавать, что наряду с Огус-Ханом, Чингис-Ханом, Бату-Ханом, Вещим Олегом и царём Смарагдом (Иваном Грозным), Тамурбек-Хану мы обязаны существованием нашей современной страны – России. Итак, обратимся к фактам, изложенным Иваном Шильтбергером, которые во многом подтверждают и дополняют сведения, изложенные Абулгази-Баядур-Ханом.

О войне Тамерлана с королем-султаном

По возвращении своем из счастливого похода против Баязита Тамерлан начал войну с королем-султаном, занимающим первое место среди владетелей языческих. С войском, состоящим из миллиона двухсот тысяч человек, он вторгся во владения султана и начал осаду города Галеба, в котором насчитывалось до четырехсот тысяч домов. В это трудно поверить, но откуда-то Шильтбергер такие цифры взял.

Командир осаждённого гарнизона сделал вылазку с восемьюдесятью тысячами человек, но был принужден возвратиться и потерял множество воинов. Четыре дня спустя Тамерлан овладел предместьем и велел бросать обитателей его в городской ров, а на них брёвна и навоз так, что этот ров был засыпан в четырех местах, хотя имел двенадцать сажен глубины. Если это правда, и Тамерлан на самом деле поступил так с невинными мирными жителями, то несомненно, он один из величайших злодеев всех времён и народов. Однако не стоит забывать о том, что информационная война придумана не сегодня и не вчера.

Обо всех великих правителях Тартарии по сей день пишут небылицы, и это нормально. Чем больше у правителя заслуг, тем больше складывают мифов о его кровожадности. Так сказки о жестокости Ивана Грозного давно уже разоблачены, но учебники переписывать никто по прежнему не спешит. Точно так же, я думаю, обстоит дело и с мифами о Тамерлане.

Затем Тамерлан приступил к другому городу, называемому Урум-Кола, который не оказал сопротивления, и к жителям которого Тамерлан проявил милость. Оттуда он отправился к городу Айнтаб, гарнизон которого отказался подчиниться государю, и город был взят после девятидневной осады. По обычаям войны тех времён, непокорившийся город был отдан на разграбление солдатам. После чего войско двинулось к городу Бегесна, который пал после пятнадцатидневной осады, и где был оставлен гарнизон.

Упомянутые города считались главными в Сирии после Дамаска, куда затем отправился Тамерлан. Узнав об этом, король-султан велел просить его, чтобы он пощадил этот город или, по крайней мере, находившийся в нём храм, на что Тамерлан согласился. Храм, о котором идёт речь, был столь велик, что имел с наружной стороны сорок ворот. Внутри он освещался двенадцатью тысячами лампад, которые зажигали по пятницам. В другие дни недели зажигали только девять тысяч. Среди лампад было много золотых и серебряных, посвященных королями-султанами и вельможами.

Тамерлан осадил Дамаск, и Султан отправил из своей столицы Каира, где он находился, войско в двенадцать тысяч человек. Этот отряд Тамерлан, разумеется, разбил и отправил погоню за сбежавшими с поля боя вражескими солдатами. Но те после каждой ночёвки отравляли воду и местность перед уходом, поэтому из-за больших потерь погоню пришлось вернуть назад. Похоже, что это одно из древнейших описаний применения химического оружия.

Через несколько месяцев осады Дамаск пал. Один из хитрых кади пал ниц перед завоевателем и просил выторговать помилование для себя и других вельмож. Тамерлан сделал вид, что поверил священнику и разрешил укрыться в храме всем тем, кто по мнению кади, был лучше прочих мирных жителей. Когда же те укрылись в храме, Тамерлан приказал запереть ворота снаружи и сжечь предателей своего народа. Такая вот естественная селекция. Жестоко? – Да! Справедливо? Опять – Да!

Он также приказал своим воинам, чтобы каждый представил ему по голове неприятельского воина и по истечении трех дней, употребленных на исполнение сего приказания, велел воздвигнуть три башни из этих голов.

Затем отправился в другой край, называемый Шурки, не имевший военного гарнизона. Жители города, славящегося своими специями и пряностями, снабдили войско всем необходимым, и Тамерлан, оставив гарнизоны в завоеванных городах, возвратился в свои земли.

Покорение Тамерланом Вавилона

По возвращении из владений короля-султана Тамерлан с миллионом войска выступил против Вавилона.

Кстати, если вы думаете, что древний город Вавилон мифический, то глубоко заблуждаетесь. Дворец Саддама Хусейна находится на краю этого города.

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Вид на Вавилон со стороны бывшего летнего дворца Саддама Хусейна. Фото ВМС США. 2003 год.

Узнав о его приближении, король вышел из города, оставив в нём гарнизон. После осады, продолжавшейся целый месяц, Тамерлан, приказавший копать мины под стеною, овладел им и предал его огню. Велел на пепелище посеять ячмень, ибо поклялся, что разрушит город окончательно, чтобы в будущем никто не смог найти даже места, на котором стоял Вавилон. Однако цитадель Вавилона, находящаяся на высоком холме и окружённая рвом, наполненным водой, оставалось неприступной. В ней же находилась казна Султана. Тогда Тамерлан велел отвести воду изо рва, в котором были обнаружены три свинцовых сундука, наполненных золотом и серебром, каждый две сажени в длину и одну сажень в ширину.

Короли этим способом надеялись спасти свои сокровища, в случае взятия города. Велев унести эти сундуки, Тамерлан также овладел замком, где оказалось не более пятнадцати человек, которые были повешены. Впрочем, в замке нашли также четыре сундука, наполненных золотом, которые были увезены Тамерланом. Затем, овладев ещё тремя городами, он, по случаю наступления знойного лета, должен был удалиться из этого края.

Покорение Тамерланом Малой Индии

По возвращении в Самарканд Тамерлан приказал всем подданным, чтобы они по истечении четырех месяцев были готовы для похода в Малую Индию, отдаленную от его столицы на расстояние четырехмесячного пути. Выступив в поход с четырехсоттысячным войском, он должен был пройти чрез безводную пустыню, имевшую в протяжении двадцать дней перехода. Оттуда прибыл в гористую страну, чрез которую пробрался только в восемь дней с большим трудом, где часто приходилось привязывать верблюдов и лошадей к доскам, для того, чтобы их спускать с гор.

Далее Шильтбергер описывает загадочную долину, «которая была так темна, что воины в полдень не могли видеть друг друга». О том, что это было, можно теперь только гадать. Однако, скорее всего дело не в самой долине, а в некоем природном явлении, которое совпало по времени с прибытием войск Тамерлана в эту местность. Может быть, причиной длительного затмения послужило облако вулканического пепла, а может быть, и какое-то более грозное природное явление.

Затем войско прибыло в нагорную страну трехсуточного протяжения, а оттуда попало на равнину, где находилась столица Малой Индии. Устроив лагерь свой в этой равнине у подошвы, покрытой лесом горы, Тамерлан велел гонцу сказать Правителю Индийской столицы: “Мир, Тимур гелди”, т. е. “Сдавайся, государь Тамерлан пришел”.

Правитель предпочёл выступить против Тамерлана с четырьмястами тысяч воинов и сорока слонами, приученными к бою, неся на спине башню с десятью лучниками внутри. Тамерлан выступил ему на встречу и охотно начал бы сражение, но лошади не хотели идти вперед, потому что боялись слонов, поставленных впереди строя. Тамерлан отступил и устроил военный совет. Тогда один из его генералов по имени Солиман-шах (солёный человек, вероятно Сулейман, и он же Соломон) посоветовал собрать необходимое число верблюдов, нагрузить их дровами, поджечь их и направить на боевых слонов индийцев.

Тамерлан, следуя этому совету, велел приготовить двадцать тысяч верблюдов и зажечь наложенные на них дрова. Когда они явились виду неприятельского строя со слонами, последние, испугавшись огня и криков верблюдов, обратились в бегство и были частично перебиты воинами Тамерлана, а частично захвачены в качестве трофеев.

Тамерлан осаждал город десять дней. Тогда король начал с ним переговоры и обещал платить два центнера индийского золота, которое лучше аравийского. Кроме того, он дал ему еще много алмазов и обещал выставить по его требованию тридцать тысяч человек вспомогательного войска. По заключении мира на этих условиях, король остался в своем государстве, а Тамерлан возвратился домой с сотней боевых слонов и богатствами, полученными от короля Малой Индии.

Каким образом наместник похищает у Тамерлана большие сокровища

По возвращении из похода Тамерлан послал одного из своих вельмож по имени Шебак с десятитысячным корпусом в город Султанию, чтобы привезти хранившиеся там пятилетние подати, собранные в Персии и Армении. Шебак по принятии этой контрибуции наложил ее на тысячу подвод и писал об этом своему другу, владетелю Мазандерана, который не замедлил явиться с пятидесятитысячным войском, и вместе с другом своим и с деньгами возвратился в Мазандеран. Узнав об этом, Тамерлан послал за ними в погоню большое войско, которое, однако, не могло взять Мазандерана по причине дремучих лесов, которыми он покрыт. Здесь мы в который уже раз убеждаемся в том, что восточная часть Прикаспийской низменности некогда была покрыта буйной растительностью. Глядя на эти места сегодня, в это верится с большим трудом, но ведь не могли так жестоко ошибаться сразу несколько средневековых авторов.

Тогда Тамерлан послал еще семьдесят тысяч человек с приказанием проложить себе дорогу чрез леса. Они, действительно, срубили лес на протяжении мили, но этим ничего не выиграли, поэтому были отозваны государем обратно в Самарканд. Почему-то Шильтбергер умалчивает о дальнейшей судьбе похищенных сокровищ. С трудом верится в то, что казнокрадство в таких масштабах могло остаться безнаказанным. И вероятнее всего, автору просто было неизвестно завершение этого инцидента.

Каким образом Тамерлан велел умертвить 7000 детей.

Затем Тамерлан бескровно присоединил к своему государству королевство Испахан с одноимённой столицей. Он отнёсся к жителям милостиво и благосклонно. Ушёл из Испахана, взяв с собою его короля, Шахиншаха, оставив в городе гарнизон из шести тысяч человек. Но вскоре после убытия армии Тамерлана жители напали на его солдат и всех перебили. Пришлось Тамерлану вернуться в Испахан и предложить жителям мир при условии, чтобы они отрядили ему двенадцать тысяч стрелков. Когда же эти воины были к нему посланы, он велел у каждого из них отрезать большой палец на руке и в таком виде отослал их обратно в город, который вскоре был взят им приступом.

Собрав жителей на центральной площади, он приказал умертвить всех, кто старше четырнадцатилетнего возраста, щадя таким образом тех, которые были моложе. Головы убитых были сложены в башни в центре города. Затем велел отвести женщин и детей на поле вне города и детей моложе семи лет поместить отдельно. Затем приказал кавалерии топтать их копытами лошадей. Говорят, что собственные соратники Тамерлана умоляли его на коленях не делать этого. Но он стоял на своём и повторно отдал приказание, которое, однако, никто из воинов не мог решиться выполнить. Осердившись, Тамерлан сам наехал на детей и говорил, что хотел бы знать, кто осмелится не последовать за ним. Воины тогда вынуждены были подражать его примеру и растоптать детей копытами своих лошадей. Всего их считали около семи тысяч.

Конечно же, такое могло быть в действительности, однако для того, чтобы демонизировать личность, до сих пор нет более действенного метода, кроме как обвинить её в убийстве невинных детей. Самая известная из подобных легенд вошла и в Библию в качестве леденящей кровь сказки о побитии младенцев царём Иродом. Однако теперь нам уже понятно, откуда «уши растут» у этой легенды. Ирод не отдавал приказа уничтожить всех младенцев. Он послал своих стрельцов на поиски одного только мальчика, который, став совершеннолетним, смог бы претендовать на его трон, поскольку тот являлся его кровным сыном от Марии, жены Ирода, оказавшейся в ссылке до того, как выяснилось, что она беременна от монарха.

Тамерлан предполагает воевать с Великим Хамом

Примерно в это же время правитель Катая прислал послов ко двору Тамерлана с требованием уплатить дань за пять лет. Тамерлан отослал посланника обратно в Каракурум с ответом, что он хана считал не верховным владетелем, но данником своим, и что он лично посетит его. Затем приказал известить всех своих подданных, чтобы они готовились к походу в Туран, куда отправился с войском, состоящим из восьмисот тысяч человек. После месячного перехода, он прибыл к пустыне, простиравшейся на семьдесят дней пути, но после десятидневного перехода, он должен был возвратиться, потеряв много солдат и животных по причине недостатка воды и чрезвычайно холодного климата этой страны. Вероятно, Тамерлан планировал войти в Катай через современные Туву и Хакасию западным путём, по Дороге Чингис-Хана. Но в северных степях современного Казахстана поход пришлось прервать и остановиться в Отраре, где Тамерлана и убили заговорщики, которых, вне всякого сомнения, подкупили люди Великого Хама.

О смерти Тамерлана

Эта часть повествования более походит на сценарий к телесериалу. Цитирую автора:

«Можно заметить, что три неприятности были причинами болезни Тамерлана, которая ускорила его смерть. Во-первых, он был огорчен тем, что его наместник похитил у него подать; затем нужно знать, что младшая из трех жен его, которую он весьма любил, в его отсутствие, связалась с одним из его вельмож. Узнав, по возвращении своем, от старшей жены о поведении младшей, Тамерлан не хотел верить ее словам. Поэтому она ему сказала, чтобы он пошел к ней и заставил бы ее отворить сундук, где найдет драгоценный перстень и письмо от ее любовника. Тамерлан сделал то, что она ему советовала, нашел перстень и письмо и хотел узнать от своей жены, от кого она их получила. Она тогда бросилась к его ногам и умоляла его не гневаться, так как эти вещи ей были даны одним из его приближенных, но без худого умысла. Тамерлан однако, вышел из ее комнаты и велел ее обезглавить; затем послал пять тысяч всадников в погоню за подозреваемым в измене сановником; но сей последний, вовремя предостереженный начальником посланного за ним отряда, спасся с женами и детьми, в сопровождении пятисот человек, в Мазандеран, где был вне преследований Тамерлана. Последний до такой степени принял к сердцу смерть жены и бегство своего вассала, что скончался. Его похороны были празднуемы во всем крае с большим торжеством; но замечательно, что священники, находившиеся в храме, по ночам слышали его стоны в течении целого года. Тщетно друзья его надеялись положить конец этим воплям, раздавая много милостыни бедным. Поэтому священники, посоветовавшись, просили его сына, чтобы он отпустил на родину людей, вывезенных отцом из разных стран в особенности в Самарканд, куда им послано было много ремесленников, которые принуждены были там на него работать. Они все были, действительно, отпущены на волю и тотчас вопли прекратились. Все, мною до сих пор описанное, случилось во время шестилетней службы моей у Тамерлана».

Татары, платите контрибуцию за иго

Цитата из интернета:

«< ![CDATA[ ]]> Тартария< ![CDATA[]]> и Русь это 2 разныхобъединения дажэ на генетическом уровне Очередная сказка для опровдания масковской экспансии, и узаконивание окупированой теретории как исконо (русской) Вредоносная дурь вызывающая эйфорию величия и вседозволиности у агресора и ненависть у парабащеных Имено на этом стояля ,стоит и стоять русь будет пока не рассыпитса как песочный замок что удел всех империй построеных на превосходстве ,величии и лжи».

Орфография и пунктуация сохранены мною неизменными. На вопрос о том, на чём базируется высказанное мнение, автор переключил шрифт на заглавные буквы и начал писать непечатными выражениями.

К сожалению, эта ситуация наглядно отражает истинное положение вещей, когда большая часть общества считает сведения о Тартарии ложными и деструктивными, а другая пребывает в эйфории от «величия прошлого Руси-Тартарии». И то и другое – крайности, характерные для людей ведомых, не способных ни мыслить самостоятельно, ни принимать решений. Они предпочитают кому-нибудь верить, за кем-то следовать, чем немедленно начинают пользоваться мошенники, сектанты и прочие паразитирующие элементы.

На самом деле всем необходимо понять одну очень важную вещь: невозможно восстановить подлинное прошлое мира, опираясь на мировоззрение современного человека. Нельзя рассуждать о событиях двухсотлетней давности, не понимая устройства общества того периода, автоматически перенося в него современные понятия и определения. Шаблоны накапливаются столетиями, поэтому нет смысла писать историю Руси, Швеции или Эстонии в период, когда их ещё не существовало. Ну, скажите, где на средневековых картах вы видели название «Русь»? А нигде! Впервые на картах появляются Белая Руссия, Красная Руссия и Чёрная Руссия только в пятнадцатом веке, но не как государства, а как регионы на карте Асии.

Затем, уже в восемнадцатом веке, на картах появляются Великороссия, Малороссия, и Новороссия. Но это снова не Русь, и это не страны, а части Российской Империи. Где же тогда Русь? А Киевская Русь? А не было их никогда. Были Московия, Плесковия, Новоградия, Черемиссия, Волгария, Гиперборея, Лукоморье, Обдория, Пермия, Югория, несколько Индий, Скифий и Тартарий. Откуда же взялась тогда легенда о Руси? Скорее всего, оттуда же, откуда взялось и «< ![CDATA[ ]]> татаро-монгольское иго< ![CDATA[]]>». Поблагодарим за него Василия Никитича Татищева. Политический заказ и невежество породили чудовищное наслоение лжи и посеяли хаос в головах.

Попытки реконструировать подлинный ход событий иногда порождают новых чудовищ. Так, Лев Гумилёв, которого я очень уважаю, при всём своём таланте и блестящей логике ввёл в оборот термин «пассионарность» для того, чтобы оправдать события, выходящие за рамки понимания. Там, где всё ясно, мы живо соглашаемся с утверждением. А там, где при помощи логики событие объяснить не удаётся, списываем всё на некую «пассионарность», и всё в ажуре. Нет. Нет, уважаемые. Меня такой подход совершенно не устраивает.

Не могу я принять объяснение тому, что князь Смарагд Тит (Иван IV) принял титул «Великий Царь всея Руси», который обязан существованием на тот момент государства Русь. Титул такой был, а Руси никакой не существовало. Значит, необходимо использовать здравый смысл и искать простое объяснение. Всё становится на свои места, когда узнаёшь смысл, который вкладывали наши предки в слово «русь». До сих пор в деревнях русского севера слово русь означает свет. Просто свет, отсутствие тьмы, и ничего больше. Русскими называли всех, у кого кожа, глаза и волосы русые, т.е. светлые.

Но так же мы до сих пор неосознанно употребляем в речи синоним слова Мир – Свет. Например, мы говорим: «Осрамился на весь свет». Вот и отгадка. Всё очень просто. Царь всея Руси означает буквально “Властитель мира”. Скажете, что < ![CDATA[ ]]> Иван Грозный< ![CDATA[]]> просто не страдал от избытка скромности? А если взглянуть на факты? Тартарию он подчинил себе полностью. Вся Европа, за исключением Ливонии, а также Британия платили ему дань. Сами деньги в Европе были русскими. Чеканились в Саксонии и Венгрии, но принадлежали России.

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Саксонский георгталер

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Венгерский золотой дукат

Сохранились письма немецких купцов к своему королю, в которых они сетуют на то, что своего серебра для чеканки талеров стало остро не хватать, потому что все монеты отправляют целыми караванами судов в Архангельск. А в Архангельске в то время существовал чеканный Приказ (казённое ведомство), где талеры с кораблей принимали и тут же ставили на каждой монете клеймо, так называемый “признак”. Такие монеты назывались ефимками.

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Ефимок с признаком

Справедливости ради замечу, что слова «монета» тогда тоже никто не употреблял, потому что “монетами” называли вовсе не деньги, а жетоны, которые покупали за деньги в храмах прихожане, чтобы расплатиться этими жетонами с весталками – храмовыми проститутками.

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Монета. На этом жетоне изображался тот вид услуги, который можно было получить от весталки владельцем жетона.

В общем, понятие “государство” в средние века не означало «нация, народ». Государством была любая из земель, жители которой платили дань своему государю. Поэтому “Царь всея Руси” и “Государь всего света (мира)” – это понятия равнозначные. Когда-то Царём всея Руси был Пресвитор Иоанн, потом в разные времена миром правили Великие Хамы, а потом верх одержала Московия. Замечу, что в < ![CDATA[ ]]> предыдущей главе< ![CDATA[]]> я писал о том, как Великий Хан потребовал от Тамерлана погасить пятилетнюю задолженность по уплате налогов, на что тот ответил отказом и пошёл на Сибирь войной. Тамурбек-Хан не являлся Великим, т.е. главным Ханом. Он сам был вассалом.

Вся история человечества – это сплошная история войн. И внутри государства они постоянно разражались. Тогда Великий Хан, а позднее Царь Всея Руси начинал «операцию по принуждению к миру», и при помощи полицейской силы восстанавливал заведённый порядок. Однажды, когда за Уралом территория обезлюдела вследствие природной катастрофы, самым мощным субъектом Тартарии оказалась < ![CDATA[ ]]> Московия< ![CDATA[]]>, которую правильнее было бы именовать «Владимирией». Она-то и собрала осколки государства в единое целое. Тогда большинство, коим являлись русские, и дало название всей стране.

Нет, не были мы двумя противостоящими цивилизациями. Просто менялись названия и местоположение столицы. «Монголо-татарское иго» просто необходимо было выдумать для оправдания сепаратизма. Точно так же, как сейчас в бывших братских республиках насаждают миф о «семидесятилетнем коммунистическом рабстве». В этом деле главное – придумать термин поужаснее: голодомор, оккупация, и т.п. Крики о суверенитете и праве наций на самоопределение ведут к тому, что мир раскалывается на удельные княжества, которые не в состоянии поодиночке сопротивляться гнёту паразитов. Нам вещают о заговоре глобалистов и рисуют страшные картины будущего «глобального рабства». Зачем?

Так это же излюбленный метод паразитов – игра в перевёртыш. Выдавать плохое за хорошее, а хорошее за плохое, ума большого не требует, зато действует безотказно. Для этого создана жующая, вечнопотребляющая биомасса, которая думать не хочет, а предпочитает верить. В этой благоприятной среде можно вырастить любое зелье, хоть нацизм, хоть религиозный фундаментализм. Достаточно только объявить о том, что «глобализация» – это вред, и всё… Больше не нужно никаких средств и усилий. Биомасса сама свой мир порвёт на части, и будет сидеть потом по своим углам сытая и гордая своей независимостью. Сама начнёт писать историю о своих «великих предках», которые всегда были якобы независимыми.

Так уже случилось с Европой, такой же сценарий претворяется и в Скифии-Тартарии-Российской Империи-СССР-России. Уже и карты с новыми «независимыми» странами на территории России составлены. И если мы не осознаем, что забыв заветы < ![CDATA[ ]]> Чингис-Хана< ![CDATA[]]>, мы своими руками уничтожаем то, что было выстроено нашими предками столетия назад, то мы потеряем всё. Европа, состоящая из отдельных княжеств, уже отдана на растерзание пришельцам из жарких стран. Ну, и что? Лучше европейцам от того, что у них на каждом квадратном километре собственная независимость?

Если огромная, сильная страна – это “рабство”, тогда я выбираю рабство. Биомасса не в состоянии осознать, что иллюзорная независимость – это и есть самое настоящее иго. А то, что одурманенные “граждане мира” называют рабством, есть ответственность и взаимовыручка племён и народов, которым нечего делить в едином государстве. И если бы мы таким государством не являлись испокон веков, вряд ли бы мы все появились на свет. На нашей земле давно уже хозяйничали бы совсем другие племена и народы.

Вот, что необходимо понимать оппонентам в спорах о том, была ли < ![CDATA[ ]]> Тартария< ![CDATA[]]> или не было Тартарии; разделяет Россию это знание или объединяет. Для меня эти вопросы сняты с повестки дня давно и окончательно. Разделяют нас только невежество и слепая вера в безумные сказки историков и идеологов различного толка. А стремление достичь равноправного существования народов в составе единого мощного государства может только объединять. И первым шагом на пути к строительству нового типа цивилизации, которое и должно стать той самой пресловутой «национальной идеей», должен быть отказ от штампов, созданных для разделения нас по национальным признакам в прошлом.

Могуллы – это не монголы, а тартары – не татары. Никто не призывает татар из Казани стать титульной нацией. В нашей стране нет и не было старшего брата и младших братьев и сестёр. Мы – не братья, а один единый народ. Никто никогда у нас не угнетал соседние племена, и не было никакого ига, до тех пор, пока его не выдумал Татищев. Если это принять, то не нужно будет ломать голову над тем, что имел в виду историк. Вот один «перл» из труда В.А. Кучкина «Русская культура в условиях иноземных нашествий и войн»:

«Древнерусские люди уже знали о монголо-татарах, знали об их агрессивности, беспощадности и жестокости и с беспокойством следили за военными успехами чингизидов в Восточной Европе».

Хочется спросить автора, как же могло произойти, что «чингизиды» перелетели через земли «древнерусских», и начали бузить в «Восточной Европе»? А… Иго же… Ну-да, ну-да… Мы кормили, поили и вооружали на своей территории орды монголов. Ну, не смешно ли?! И все выводы строятся на таких вот сообщениях: «…тогда бо бяхоуть князи Роусции в воли татарьскои» (Ипатьевская летопись). И что мы тут видим? А ничего. Ну платили налоги, дальше-то что? Зато сколько раз «дикая» тартарская конница спасала русские земли от захвата «просвещённых» европейцев! А в Европу тартары из жадности двинулись? Своих земель было мало?

Нет. Своего добра было хоть отбавляй. На что нам ещё Европа?! Но в отличии от нас, Европа, которая каждый день кричит об агрессивности русских, сама на протяжении всей истории стремилась расшириться на восток. Мы в Париже и Берлине оказались не по своей воле. Точно так же, как и Олег в Константинополь ходил не для завоевания его, а для прекращения грабежей и набегов «просвещённых» ромеев на южные и юго-западные окраины славянских земель. Аттила ходил на римлян не для того, чтоб пограбить, а раз и навсегда прекратить атаки римских легионов на наши придунайские территории.

И естественно, по обычаям ведения войны, принятым в то время, для поддержания стабильного мира после войны на вражеских территориях оставлялись наши гарнизоны. Когда на гарнизоны славян производились нападения, мы снова вынужденно ходили в Европу, чтобы защитить там своих. Вот это и назвали впоследствии “набегами гуннов и варваров”.

Но вот, что писал, к примеру, венгерский король папе римскому:

“Когда государство Венгрии от вторжения монгол, как от чумы, в большей части, было обращено в пустыню, и как овчарня было окружено различными племенами неверных, именно: русскими, бродниками с востока, болгарами и другими еретиками с юга…”

Бродники

Ну, и…? Где монголы-то? А кто такие «бродники»? Ответ заключён в самом слове. Бродники – это и есть варяги. Они же дранги, они же скиты (< ![CDATA[ ]]> скифы< ![CDATA[]]>). Бродники-варяги – это не народ, и тем более не нация. Это сословие, представители которого, как и < ![CDATA[ ]]> казаки< ![CDATA[]]>, являлись профессиональными военными, которые воевали за тех, кто платит жалование. Известно, что при битве на реке Калке, которую принято считать началом «монголо-татарского» нашествия, войском бродников командовал воевода Плоскиня, который, как бы между прочим, был не просто русским, но ещё и христианином-несторианцем. Может иго было варяжским?

Есть непреложная истина: захватчик никогда не вооружает побеждённых. Это продиктовано самой логикой. Поэтому говорить о каком-то иге просто смешно. Русские вместе с могуллами воевали на равных, значит они не были побеждёнными и порабощёнными.

Кони

В ранних исторических трудах предполагалось, что армия монголов составляет около 500 тыс. всадников. Но чем современней историческая работа, тем меньше становится войско Чингис-Хана. Проблема в том, что для каждого всадника нужно минимум 3 лошади, а табун из 1,5 млн. лошадей не может передвигаться, так как передние лошади съедят весь подножный корм и задние просто умрут с голоду. И вопрос: откуда такие ресурсы у крохотной Монголии?

Считается, что секретом монгольской конницы была особая порода монгольских лошадей – выносливая и неприхотливая, способная самостоятельно добывать корм даже зимой. Но это у себя в степи они могут разбить наст копытом и поживиться травкой когда пасутся, а что они смогут добыть русской зимой, когда всё заметено метровым слоем снега, да еще нужно везти наездника?

Еда

Всё то, что относится к коням, относится и к людям. Мало того, чтобы мобилизовать армию, нужно банально иметь для этого людские ресурсы, которых в Монголии и сейчас-то нет, не то, что в средние века, так его ещё необходимо обучить. Ну как вы себе представляете «средневековый рекрутинг»? Офицеры из военкомата носились по пустыне от стойбища к стойбищу и забривали везде новобранцев? А чем их кормить? И во время самой призывной компании, и во время обучения, и потом в походе? Откуда столько запасов провианта для молодых здоровых парней, которые ежедневно испытывают колоссальные физические нагрузки? Это же должна существовать целая индустрия, которая только тем и занималась, что выращивала, перерабатывала, сохраняла и поставляла провиант для пятисот тысяч солдат.

Поверьте, что мало одного желания создать армию, для этого необходимо существование не только опытных инструкторов, наставников по боевой подготовке, но и армия интендантов, обеспечивающих процесс боевой подготовки и снабжение армии во время боевых действий. Теперь попробуйте представить вторжение в Московскую область орд нанайцев или чукчей. Получилось? Вот и мне смешно. А чем этот вариант отличается принципиально от предложенного нам историками? Ничем. Но над историками никто не потешается. А как же… У них же учёные степени, звания, диссертации и прочие научные труды. Но, как это часто бывает, король-то на самом деле голый. Не хватает только того мальчика, который откроет всем глаза.

Это я ещё не остановился подробно на транспорте, точнее, логистике, потому что снабжение войск всем необходимым – это целый комплекс из коммуникаций, транспортных средств, складов, артелей грузчиков и заготовителей. И все они тоже, как и солдаты, должны что-то кушать вместе с семьями. И тут мы неизбежно приходим к выводу о том, что каждого из 500 тысяч солдат должны обслуживать не менее 3 человек гражданских. Значит полтора миллиона гражданских, работающих на нужды армии, тоже должен был кто-то содержать. Кто? Инопланетяне?

Вспомните хотя бы историю Адольфа Хитлера. Вся Европа изо всех сил работала на его армию, и что в итоге? Пшик. Думаете, монголы были волшебниками? Нет, конечно. Поэтому, я утверждаю, что никакого монгольского ига не могло существовать в принципе. И для осознания этого не нужно быть семи пядей во лбу. Достаточно только знать законы логики и использовать их в повседневной жизни.

Эскулапы

Не стоит забывать и о медиках. Ни одна армия мира без них ничего из себя не представляет. Если бойцы выбывают из строя от каждого ранения или вывиха, то такая армия не может считаться априори боеспособной. Значит, требовался штат лекарей; замечу, ОБУЧЕННЫХ лекарей, специализация которых – военная медицина, которая очень сильно отличается от гражданской.

Обученный солдат во все времена стоил очень дорого, и ни один из полководцев никогда не мог позволить себе быть настолько расточительным, чтоб разбрасываться налево и направо жизнями ветеранов. Ни один дурак не станет воевать, если будет знать, что его жизнь и здоровье ничего не стоят. Мотивированный солдат станет драться только в том случае, если сам будет заинтересован в том, чтобы победить. И военными трофеями в армию никого не заманишь. Они – ничто по сравнению с возможностью карьерного роста. А какой карьерный рост может быть у насильно забритого овцевода? Никакого. Значит, наши историки, которые, на минуточку, сами в армии никогда не служили, нагло врут.

Мир и христианство

Ещё Гумилёв отмечал тот факт, что «монголо-татары» прекратили зверства, творимые князьями в междоусобных войнах, и очень удивлялся тому факту, что именно в тот период, который относят ко времени монгольского ига, происходил бурный рост строительства церквей. Даже ему, гению, было невдомёк: если бы это было порабощением, то должно было способствовать усилению вражды между князьями, а «безумные» татары, почему-то, напротив, установили мир, запретили воевать, запретили княжить без своего позволения, и тем самым поспособствовали объединению русских земель и прекращению смуты! А поминки и праздники господа со своими рабами отмечают? Нет. Тогда почему среди приглашённых на похороны Великого Хана в Каракурум был приглашён князь Ярослав Всеволодович? Захватчикам оно надо? Надо, конечно, если они – не захватчики, а радетели о своей родной стране.

И какой может быть всплеск строительства, скажите на милость? Строительство бурно развивается в условиях стабильно роста благосостояния граждан. Во время Великой отечественной войны, сколько было построено школ, детсадов и стадионов? Вот, то-то и оно. Во время войны средств на социальное строительство не имеется. А в данном случае мы видим излюбленную тактику паразитов – игру в «перевёртыши». Логика подсказывает, что массовое строительство культовых сооружений свидетельствует о росте экономики (что невозможно в условиях рабства), но нам предлагают идти стадом вслед за историками, которые вопреки логике утверждают обратное.

Управление

Сегодня нам уже кажется, будто бы средства связи существовали всегда. Но это не так. Впервые управление войсками посредством телеграфа было осуществлено генштабом Российской империи во время Крымской войны. А ранее управление войсками осуществлялось при помощи сигнальных башен, знамён и сообщений, посылаемых вместе с гонцами. Теперь представьте себе, каким образом можно было руководить ордами в Европе из Монголии. Гонцы везли бы директивы Великого хана на поля сражений минимум три месяца. Как можно управлять войсками в таких условиях?

Ведь, что такое управление? Три кита, на которых зиждется любое управление, – это правильное определение целей и задач, распределение обязанностей между подчинёнными и неусыпный контроль за ходом их исполнения. Без надёжной и быстрой связи это невозможно. Кроме того, ни одна война не может начаться без надёжных разведданных и рекогносцировки местности. Даже карт у монголов никогда не существовало. Послать войско в Москву в таких условиях означало только одно – быстро избавиться от всех своих солдат, офицеров, коней, припасов и дорогостоящего вооружения. Это как в русской сказке: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что». Это полный абсурд.

География

К тому же, почему монголы отправились покорять запад, а не восток? Прямо под боком у монголов существовала развитая китайская цивилизация. Она была куда как привлекательней для захватчика, потому что на соседней территории, которую без бинокля видно и которая относительно невелика, сконцентрировались колоссальные ценности. Зачем нормальному человеку путешествовать на край света, ради кож и мехов, когда прямо под носом находятся тонны серебра, золота, драгоценных камней и прочих желанных трофеев? Любой нормальный завоеватель возьмёт то, что лежит поближе и легче взять. Поэтому если бы у монголов и существовала бы армия, то она вторглась бы непременно в Китай и никуда более. Но китайским школьникам никто не рассказывает о монголо-татарском иге. Потому, что его не существовало. А раз Китай не покорился монголам, то и Россия с Европой никак не могли почувствовать на себе каких-либо попыток агрессии из Монголии. Ну, и о сроках… Сколько может длиться одна война? При наличии достаточного запаса ресурсов, три, пять, ну семь лет. Но не триста же!

Никакая война не может длиться более смены одного-двух поколений. А сколько поколений монголов сменилось за триста лет? Как минимум, пятнадцать. Да уже третье поколение ничего не помнило бы о том, кто они есть и откуда пришли. За триста лет монголы в России давным-давно сами бы все обрусели. Либо наоборот, мы все превратились бы в монголов. Так, между прочим, произошло с болгарами и греками. Внешне их теперь невозможно отличить от турок, под управлением которых они действительно находились очень долго.

Следы «великой империи»

Если захватчики пришли из маленькой пустынной страны и поработили огромные территории, встаёт вопрос об обладании технологиями и ресурсами. Предположим, что после захвата новых территорий монголы стали использовать трофейные ресурсы, оборудование и рабсилу. Но пусть хотя бы кто-нибудь покажет хотя бы что-то, отдалённо напоминающее следы средневекового производства в Монголии. Нет там ничего, кроме степей, баранов и верблюдов. И не было. Откуда взялось вооружение и снаряжение для полумиллионной орды? Где < ![CDATA[ ]]> рудники< ![CDATA[]]>, где плавильные печи? А нет ничего. Следов монгольской империи не осталось нигде. И это после нескольких веков существования?

Дело в том, что кочевой образ жизни, который по сей день является основным для монголов, не подразумевает развития навыков строительства крепостей. А ни одной монгольской крепости до сих пор археологам обнаружить не удалось. Развитие же кожевенного ремесла и металлургии, без которых невозможно оснастить боеспособную армию, невозможно при ведении кочевого образа жизни. А что такое хотя бы одна печь для выплавки железа или меди? Это целый конгломерат из добытчиков руды и топлива, средств их доставки и т.д. Это целая армия квалифицированных рабочих, которых ещё нужно одевать, обувать, поить, кормить. А для этого нужна ещё одна армия обслуживающего персонала. Замечу, что все с семьями! А где останки хотя бы одного монгольского города? Нет ни единого.

Но и это не всё. Всякий захват территорий всегда сопровождается изменением генетики порабощённых жителей. Но нам-то теперь хорошо известно, что русский народ – генетически самый чистый в мире. Мы не смешивались с другими народами никогда. Соседи монголов, киргизы и узбеки, унаследовали часть монголоидных признаков. Но это не результат экспансии, а закономерный процесс ассимиляции.

Нет сведений и о документах, написанных на монгольском языке. Почему-то всё то, что сохранилось в архивах от эпохи «ига», написано на русском языке. Даже Ярлыки на княжение.

И ответы историков на поставленные вопросы мне не нужны. Их объяснения, как всегда, «корявы» и неубедительны. Логика должна быть во всём. Если её нет, значит, нас пытаются ввести в заблуждение. Когда-то, лет десять назад, на праздновании Дня рождения моего друга, я обмолвился за столом о лживости версии существования «татаро-монгольского ига». Тогда соседка, образованная женщина, начальник городского Узла связи, повертела пальцем у виска, и потом грустно и сочувственно улыбалась, глядя мне в лицо при каждой встрече. Но прошло несколько лет, и она вдруг спросила меня: «Слушай, а откуда ты в те времена мог это всё узнать, ну о том, что ига не было»? Я рассмеялся и искренне порадовался тому, что Елена Алексеевна смогла переступить через себя, прислушаться к голосу разума, и начать мыслить, а не верить.