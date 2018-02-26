Цель США — довести Россию до краха”: десять цитат Валентина Фалина

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. На 92-м году жизни скончался бывший посол СССР в Западной Германии и председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН) — предшественника МИА "Россия сегодня" Валентин Фалин.

О несовместимости СССР и США: "Американцы в 1946 году решили, что само существование СССР несовместимо с безопасностью США. Коммунисты или не коммунисты — это вопрос не совсем верный. Выгода очень простая: ресурсы. Сегодня Украина — часть того плана. Помимо ресурсов, Россия без Украины становится более уязвимой, об этом еще Бжезинский (американский политолог. — Прим. ред.) говорил".

О взаимосвязи санкций и гонки вооружений: "Санкции, создание пояса военных баз вдоль границы с Россией — все это лишь продолжение прежней политики Запада, меняются только методы. После создания СССР термоядерного оружия и, таким образом, ликвидации монополии Соединенных Штатов в данной области гонка вооружений превратилась в форму ведения войны. И сейчас навязывание нам новых витков этой гонки преследует вполне конкретную цель — довести экономику России до коллапса. И США едва ли откажутся от этой идеи".

Об американских бомбардировках Японии: "Бомбы сбрасывались на Японию в расчете на то, что они покажут Советскому Союзу, что в мире теперь один хозяин".

О глобальном значении Ялтинской конференции: "Ялта была лучшим из шансов, который предоставлялся человечеству на протяжении всей его письменной истории, по крайней мере, с Рождества Христова, когда мы могли вообще исключить войну, как это записано в Уставе ООН, из жизни человечества. Этот шанс был не использован. Ответственность за это несет в первую очередь Вашингтон".

О способе спасения Советского Союза: Чтобы спасти СССР, мы должны были поступить очень просто. <…> Это, правда, крайняя позиция, но ее, между прочим, занимал в свое время и Андрей Дмитриевич Сахаров. Мы должны были создать энное количество 100-мегатонных бомб, разместить их вдоль американского Атлантического и Тихоокеанского побережий на дне океанов, и если бы американцы напали на нас, взорвать все эти бомбы; от США ничего бы не осталось.

О Евгении Примакове: "Самая большая заслуга Евгения Максимовича, которая ему памятником будет, — это вывод из дефолта страны после краха финансового, когда фактически Российская Федерация была на грани распада не только политического, но и краха и распада экономического".

О действиях России во время вооруженного конфликта в Южной Осетии (2008): "Если бы мы не среагировали так, как среагировало наше руководство, то мы открыли бы шлюзы для новых провокаций против России, против ее жизненных интересов, для того, чтобы нас стеснить и выстраивать по нашей периферии все агрессивные позиции".

Об ответственности за будущее: "Вскоре после распада СССР я записал: "Первейшей заботой каждого, кто принимает на себя ответственность за будущее страны, должна быть консолидация общества. Горчаковское "Россия, сосредоточивайся!" актуально как никогда. Сосредоточивать помыслы, энергию и усилия на созидании и возрождении, на примирении себя с собою. Иначе России не воспрянуть"