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Цель США — довести Россию до краха”: десять цитат Валентина Фалина

23:06. 26 февраля 2018 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. На 92-м году жизни скончался бывший посол СССР в Западной Германии и председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН) — предшественника МИА "Россия сегодня" Валентин Фалин.

О несовместимости СССР и США: "Американцы в 1946 году решили, что само существование СССР несовместимо с безопасностью США. Коммунисты или не коммунисты — это вопрос не совсем верный. Выгода очень простая: ресурсы. Сегодня Украина — часть того плана. Помимо ресурсов, Россия без Украины становится более уязвимой, об этом еще Бжезинский (американский политолог. — Прим. ред.) говорил".

 
 
 

О взаимосвязи санкций и гонки вооружений: "Санкции, создание пояса военных баз вдоль границы с Россией — все это лишь продолжение прежней политики Запада, меняются только методы. После создания СССР термоядерного оружия и, таким образом, ликвидации монополии Соединенных Штатов в данной области гонка вооружений превратилась в форму ведения войны. И сейчас навязывание нам новых витков этой гонки преследует вполне конкретную цель — довести экономику России до коллапса. И США едва ли откажутся от этой идеи".

Об американских бомбардировках Японии: "Бомбы сбрасывались на Японию в расчете на то, что они покажут Советскому Союзу, что в мире теперь один хозяин".

О глобальном значении Ялтинской конференции: "Ялта была лучшим из шансов, который предоставлялся человечеству на протяжении всей его письменной истории, по крайней мере, с Рождества Христова, когда мы могли вообще исключить войну, как это записано в Уставе ООН, из жизни человечества. Этот шанс был не использован. Ответственность за это несет в первую очередь Вашингтон".

О способе спасения Советского Союза: Чтобы спасти СССР, мы должны были поступить очень просто. <…> Это, правда, крайняя позиция, но ее, между прочим, занимал в свое время и Андрей Дмитриевич Сахаров. Мы должны были создать энное количество 100-мегатонных бомб, разместить их вдоль американского Атлантического и Тихоокеанского побережий на дне океанов, и если бы американцы напали на нас, взорвать все эти бомбы; от США ничего бы не осталось.

 

О Евгении Примакове: "Самая большая заслуга Евгения Максимовича, которая ему памятником будет, — это вывод из дефолта страны после краха финансового, когда фактически Российская Федерация была на грани распада не только политического, но и краха и распада экономического".
О действиях России во время вооруженного конфликта в Южной Осетии (2008): "Если бы мы не среагировали так, как среагировало наше руководство, то мы открыли бы шлюзы для новых провокаций против России, против ее жизненных интересов, для того, чтобы нас стеснить и выстраивать по нашей периферии все агрессивные позиции".
 
Об ответственности за будущее: "Вскоре после распада СССР я записал: "Первейшей заботой каждого, кто принимает на себя ответственность за будущее страны, должна быть консолидация общества. Горчаковское "Россия, сосредоточивайся!" актуально как никогда. Сосредоточивать помыслы, энергию и усилия на созидании и возрождении, на примирении себя с собою. Иначе России не воспрянуть"
О политике Трампа: "Для того чтобы понять смысл решений Трампа, их общий вектор и перспективы, необходимо выйти за пределы обсуждения деталей и посмотреть на ситуацию в США и в мире комплексно, уж поскольку то, что произошло в ноябре прошлого года (2016-го. — Прим. ред.) в названной стране, касается не просто смены американского шила на американское же мыло. Речь идет о начале смены глобальной матрицы".
О главных угрозах человечеству: "Когда спрашивают о том, что сегодня больше всего угрожает человечеству и всему живому на Земле, обычно называют ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Но забывают еще об одном поистине страшном оружии массового поражения, нацеленном прежде всего на мозг человека. Это информация. Пропаганда и агитация".
 
Чем запомнился Валентин Фалин
 
Выпускник МГИМО, Валентин Фалин многие годы отдал дипломатической службе: он работал в группе аналитиков комитета информации при МИД СССР, готовил тексты выступлений Никиты Хрущева по германской проблематике, возглавлял группу советников главы внешнеполитического ведомства Андрея Громыко. В 1971-1978 годах был послом СССР в ФРГ.
 
С 1978 по 1982 год Фалин — первый заместитель завотделом международной информации ЦК КПСС, позднее занимался публицистикой, был обозревателем "Известий", а также занимал пост одного из руководителей АПН  — предшественника МИА "Россия сегодня".
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Общественный деятель, экс-председатель правления Агентства печати "Новости" (АПН) Валентин Фалин на творческой встрече, приуроченной к его 90-летию и 75-летию Совинформбюро.
Область научных интересов Валентина Фалина — история. Он написал книги "История внешней политики СССР" (1969, член авторского коллектива, удостоена Государственной премии СССР), "Политические воспоминания" (1993, Германия, 1999, Россия), "Второй фронт" (1995, Германия, 2000, Россия), "Конфликты в Кремле" (1997, Германия, 1999, Россия). Доктор исторических наук и лауреат Государственной премии СССР (1982).
 
За свои достижения был награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, имел благодарность президента России (2010).

 

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