Большинство работающих россиян поддерживают идею БОДа

62% работающих россиян высказались за введение безусловного основного дохода (БОД) — регулярные выплаты всем гражданам страны со стороны государства, говорится в исследовании компании HeadHunter. Против этой идеи высказались 20% респондентов.

6% респондентов считают, что главная опасность введения такого рода соцпособий в том, что большинство жителей просто перестанет работать. Вторая по значимости проблема — рост потока иностранных мигрантов в страну, где реализована концепция БОДа. По их мнению, безусловный доход также спровоцирует рост инфляции и увеличит концентрацию власти у государства.

Если бы БОД ввели в России, то 51% опрошенных стали бы «изучать новое и развиваться», 13% кардинально поменяли профессию, а 3% перестали бы работать.

По мнению политолога, доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман, реальная перспектива внедрения БОД есть у богатых стран с развитой диверсифицированной экономикой, где внедрение ИИ, автоматизация и роботизация производств уже делают физический труд невостребованным. Такие экономики создают новые производства, которые не очень нуждаются в человеке, но при этом способны генерировать доход, распределяемый потом между членами общества.