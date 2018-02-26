Большинство работающих россиян поддерживают идею БОДа
14:43. 26 февраля 2018 Просмотров - 272 9 коммент. Опубликовал: jackomb
62% работающих россиян высказались за введение безусловного основного дохода (БОД) — регулярные выплаты всем гражданам страны со стороны государства, говорится в исследовании компании HeadHunter. Против этой идеи высказались 20% респондентов.
6% респондентов считают, что главная опасность введения такого рода соцпособий в том, что большинство жителей просто перестанет работать. Вторая по значимости проблема — рост потока иностранных мигрантов в страну, где реализована концепция БОДа. По их мнению, безусловный доход также спровоцирует рост инфляции и увеличит концентрацию власти у государства.
Если бы БОД ввели в России, то 51% опрошенных стали бы «изучать новое и развиваться», 13% кардинально поменяли профессию, а 3% перестали бы работать.
По мнению политолога, доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман, реальная перспектива внедрения БОД есть у богатых стран с развитой диверсифицированной экономикой, где внедрение ИИ, автоматизация и роботизация производств уже делают физический труд невостребованным. Такие экономики создают новые производства, которые не очень нуждаются в человеке, но при этом способны генерировать доход, распределяемый потом между членами общества.
«Россия с точки зрения реальных располагаемых доходов населения — страна пока еще очень бедная, но у нас распространена поддерживаемая государством псевдозанятость — рабочие места, которые не участвуют ни в каком производстве, но при этом содержатся государством, чтобы люди были „пристроены“ (места в госорганах, бюджетных учреждениях, на более низком социальном этаже — охранники)», — говорит Шульман.
Ключевыми преимуществами БОД Шульман называет экономию средств и ресурсов за счет ликвидации дорогостоящей системы социальных выплат и льгот, снижение преступности, связанной с крайней бедностью, а также «оздоровление ситуации с домашним и семейным насилием за счет исчезновения огромного числа вынужденных сожительств, на которые идут женщины ради крыши над головой и куска хлеба для себя и ребенка».
Тем временем, исследователи Чикагского университета пришли к выводу, что БОД вовсе не приведет к тому, что люди начнут отказываться от рабочих мест. Противники идеи безусловного дохода уверяли, что гарантированные средства расслабляют людей, превращая поход на работу в ненужное занятие. Зачем что-то делать, если и так получишь деньги? Ведущий автор исследования Джеймс Джонс говорит, что гораздо более вероятно, что получатели БОД начнут выбирать частичную занятость. И сам формат, когда у людей появляются свободные деньги, заставляет их больше тратить. Это приводит к необходимости в большем числе сотрудников, которые, вероятнее всего, выберут такую работу как форму дополнительного заработка.
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БОД нужен! Без БОД нет свобод! Жадные всё равно захотят работать, но уже не за минимальную оплату труда, а за достойную зарплату.
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А вам нужна свобода? Интересно, я думал русскому человеку не нужна свобода, у нас есть воля, а свобода удел рабов.
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БОД это сколько? Вот на ребёнка, после года, платят 50 руб., а Бод сколько будет?
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25 тыс на человека.
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Хи-хи-хи, пенсии боятся нормальные сделать, а тут 25 тыщ., а сколько будет стоить булка хлеба и литр молока? литр бензина?
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Ну по миллиону где-то… :)
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Вот в ЕС, например, платят безработным или беженцам столько, что они могут безбедно существовать. А это значит, что работу можно и не искать (мигранты ее и не ищут, а города загаживают). Т.е жить иждивенцем у тех кто работает, потому как на эти пособия корячатся другие! Считаю, что это не правильно. Если здоровье позволяет нечего сидеть на шее у других!
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При чём здесь шея? Многие бы и рады работать но негде. Даже за минималку негде. Посмотрите, что в глубинке творится.
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В Саудовской Аравии, при рождении открывают счет, но там уровень жизни намного, намного лучше нашего, а у нас с какого перепуга это?