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Автомат «Писарь» – прототип современного принтера

16:20. 26 февраля 2018 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:


Автомат под названием «Писарь» был изобретен часовым мастером из Швейцарии около 250 лет назад. На вид – обычная кукла, миловидный мальчик, но мог творить чудеса: писал на бумаге слова. По сути, выполнял функцию современного принтера. Создатель робота – Пьер Жаке-Дро – с опаской показывал свое творение при королевских дворах в Европе. Кукла была настолько реалистична, что мастера часто обвиняли в колдовстве.

Автомат «Писарь» - прототип современного принтера

Автомат «Писарь» - прототип современного принтера

«Писарь» – это деревянная кукла 70 см в высоту, внутри которой спрятан специальный механизм, позволяющий автоматизировать ее действия. Кукла работала без электричества, а на диске, размещенном внутри ее, был запрограммирован порядок действий.

Автомат «Писарь» - прототип современного принтера

По сути, куклу можно назвать и первым современным принтером, и прототипом искусственного интеллекта. Писателем были написаны тысячи заметок. Кукла полностью воспроизводила алгоритм действий человека: вначале Писарь макал гусиное перо в чернила, затем стряхивал, чтобы не поставить кляксу, после – начинал выводить на бумаге слова ровным почерком. При этом – опускал глаза вниз, чтобы «следить» за написанным. Он сидел за столом красного дерева эпохи Людовика XV, на нем был элегантный наряд, скрывавший механизм, который состоял из 6 тысяч деталей.

Автомат «Писарь» - прототип современного принтера

Конец XVIII века был золотой эпохой для автоматонов, или автоматов, – машин, которые самостоятельно приходили в движение. В Европе таких кукол-роботов было множество. Чаще всего они использовались для увеселения знати, также выставлялись в витринах больших универмагов. О них говорили лучшие умы эпохи, выдвигая теории о возможном появлении искусственного интеллекта.

Автомат «Писарь» - прототип современного принтера

Ни один автомат не был настолько совершенен, как Писарь: несмотря на то, что весь механизм помещался в крошечном «тельце», кукла работала превосходно, все движения были синхронизированы.

Автомат «Писарь» - прототип современного принтера

Демонстрация игрушек-автоматов.

Всего Пьер Жаке-Дро сконструировал три куклы-автомата в период с 1767 до 1774 года: Писарь, Рисовальщик и Музыкантша. Его первая часовая мастерская располагалась на ферме в Швейцарии, позже он переехал в Париж, где спрос на автоматы был велик, и процветали небольшие семейные ателье. В 1758 году он подарил свои ранние работы королю Испании. Среди этих работ были часы с фигуркой пастуха, который играл на флейте, а также фигурка собаки, охраняющей корзинку с яблоками. Когда королю предложили взять одно из яблок, собака бросилась на ладонь и залаяла так реалистично, что настоящая собака, которая в тот момент находилась в зале, принялась отвечать лаем механической игрушке. Придворные не поверили, что все дело в автоматизированном механизме, и стали обвинять мастера в колдовстве.

Автомат «Писарь» - прототип современного принтера

Писарь, Рисовальщик и Музыкантша.

Однако обвинения не страшили Пьера. Он показывал королю и его ближайшему окружению все новые и новые игрушки. Мастер предложил министру обратиться к автомату-пастуху, на вопрос о времени по-испански пастух не отреагировал, но как только зазвучала французская речь, он ответил моментально. Пьер за такие выходки предстал перед главой инквизиции, и это на самом деле произошло. Пришлось показывать и рассказывать в подробностях, как работает каждый механизм. К счастью, все удалось успешно, и из Франции Пьер вернулся в Париж богатым и знаменитым.

Автомат «Писарь» - прототип современного принтера

На деньги, полученные от испанского короля, Жаке-Дро основал прибыльную компанию, которая занималась исключительно новинками в области технологий. Он получил возможность заниматься и дальше амбициозными проектами, создавая новые автоматы.

Чертежник был первым автоматом Пьера Жаке-Дро. Эта кукла была собрана из двух тысяч деталей. При помощи карандаша Чертежник рисовал несколько рисунков: портрет короля Людовика XV, собаки (на рисунке также располагалась надпись), Амура в колеснице, запряженной бабочкой, а также портреты Марии-Антуанетты и Людовика XVI. Музыкантша играла на органе, действительно нажимая на клавиши, воспроизводя в точности движения человека.

Все три фигурки находятся в Музее искусства и истории Невшателя, они до сих пор работают с той же точностью, что и два века назад



Источник: nashaplaneta.su

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