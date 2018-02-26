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«Американцы просто прикрываются идеологией, что они сильные и им не страшны Су-57»

16:40. 26 февраля 2018 Просмотров - 214 Нет комментариев Опубликовал:

Истребители Су-57.

В России существует одна очень интересная поговорка " На воре и шапка горит"

Пентагон заявил, что не видит угрозы операциям коалиции и ее авиации в российском истребителе. Сообщения о том, что на авиабазе Хмеймим приземлились два Су-57, появились накануне

Пентагон не видит в российском истребителе Су-57 в Сирии угрозы операциям коалиции и ее авиации, заявил ТАСС представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон В то же время, он отметил, что пополнение истребителями пятого поколения российских ВКС не соответствует объявленному Минобороны сокращению численности наших сил в Сирии. Сообщения о том, что на российской авиабазе Хмеймим приземлились два Су-57, появились накануне. Видео с самолетами, похожими на истребители пятого поколения, разместил в Twitter один из пользователей.

Минобороны переброску Су-57 в Сирию не подтверждает, в то время как источники новостных агентств в ведомстве говорят, что истребители проходят в арабской республике испытания в условиях, приближенных к боевым. Той же версии придерживается и кандидат политических наук, генерал-майор запаса Сергей Канчуков:
 
    «Американцы просто прикрываются идеологией, что да, они сильные и им не страшны эти два самолета Су-57. Но мы и не угрожаем этими самолетами американцам и не собирались угрожать.           Мы работаем по своему плану. Поэтому я думаю, что это лишнее со стороны американцев — какие-то заявления по этим самолетам. Я не думаю, что, во-первых, они будут участвовать в боевых       действиях против американцев, потому что это нонсенс. Они будут выполнять программы испытаний в условиях ведения боевых действий. Хотелось, чтобы закончили испытание их побыстрее,         приняли на вооружение, и чтобы их было больше на вооружении нашей армии».   
 
  На прошлой неделе президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Су-57 поступят на вооружение ВКС в 2019 году. Ранее сообщалось о том, что первая партия будет состоять из 12 истребителей пятого поколения.
Су-57 разработан в ОКБ «Сухого». До августа 2017 года истребитель пятого поколения был известен как Т-50 — это его заводской индекс. Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет Су-57 состоялся восемь лет назад. Его характеристики засекречены. По некоторым данным, максимальная скорость самолета без форсажа — 2600 километров в час, потолок — 20 километров, дальность беспосадочного перелета — почти 5 тысяч километров.
Российский истребитель может взлетать и садиться на полосу длиной до 400 метров. Су-57 способен практически мгновенно менять направление полета и одновременно атаковать несколько целей.
Вооружение — это десять ракет класса «воздух-воздух» и десять — класса «воздух-земля». Для ближнего боя истребитель оснащен 30-миллиметровыми авиационными пушками. Самолет полностью отвечает всем требованиям к истребителям пятого поколения: малозаметен для средств ПВО, способен маневрировать с большими перегрузками.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне не стал комментировать сообщения о переброске Су-57 в Сирию, переадресовав этот вопрос Министерству обороны.

 

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