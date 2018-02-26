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23 февраля не ваш праздник или о чем лжет Ирада Зейналова?

16:23. 26 февраля 2018 Просмотров - 213 3 коммент. Опубликовал:

orig

По НТВ сейчас услышал краем уха, как ведущая Ирада Зейналова объявила, что 23 февраля есть общий праздник защитников Отечества для всех: красных и белых. У данной лжи есть две стороны: этическая и фактологическая.

С этической точки зрения я резко против такого уравнивания, т.к. нынешний правящий режим заявляет себя, как ярый сторонник белых и яростный антагонист красных, объявивший буквально войну не на жизнь а на смерть советскому проекту с самого начала нулевых и продолжающий ее до сих пор.

Как российский гражданин советского происхождения я эту войну считаю направленной лично против себя и прочих российских граждан, рожденных в СССР, а таковых в стране более 75%, включая самих "вояк", лично предавших СССР еще в 1991 году.

Теперь о стороне фактологической. 23 февраля была создана Рабоче-крестьянская Красная армия под лозунгом защиты социалистического Отечества от нападения внешнего врага - Германии.

Ровно в это же время происходило активное формирование буржуазной Белой армии на Дону. Формирование ее происходило при помощи атаманов-сепаратистов Каледина, а затем Краснова. При чем происходило с помощью немецких войск, оккупировавших соседнюю Украину. Немцы при посредничестве Краснова, завязавшего с ними официальные союзнические отношения, снабжали и вооружали будущих белых: генералов Алексеева и Корнилова.

Кроме того, шедший на воссоединение с белыми отряд Дроздовского прямо участвовал вместе с немцами в боях с красными на Украине. Братья по оружию, мля.

Таким образом, когда красные вступили в активную вооруженную борьбу в феврале 1918 года с внешним агрессором - немцами, белые фактически были на стороне этого агрессора против красных. Позже данная ситуация повторится в 1941 году, когда белые вновь примкнут с оружием в руках к внешнему агрессору в лице уже нацистской Германии.

orig

Так о каком общем празднике в данном случае может идти речь? Нет его и не будет, пока нынешний режим не прекратит войну против советского проекта во имя гражданского мира, целостности страны и ее будущего.

 

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3 коммент.»

  • 4165 527
    krikunoleg 26 февраля 2018 в 16:28 Ссылка Пометить
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    “…нынешний режим не прекратит войну против советского проекта” – советский проект не выполним, забудьте! В России капитализм, как это ни прискорбно!

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  • 5699 3357
    serjoza 26 февраля 2018 в 16:28 Ссылка Пометить
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    Зейналова как и Пиманов опустились как подонки.Ну,что поделаешь представители древнейшей профессии.

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  • 5699 3357
    serjoza 26 февраля 2018 в 16:29 Ссылка Пометить
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    Белые-воевали за интересы Англии и Германии на определенном периоде.Читайте Черчеля.и тема закрыта.Это так как Шамиль Басаев борец за 8 часовой день.и зарплату в 40 евро в час.

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